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ক্রিকেট

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, তিন বছর পর ফিরলেন ইয়াসির

ক্রীড়া ডেস্ক    
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, তিন বছর পর ফিরলেন ইয়াসির
তিন বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি। ছবি: ক্রিকইনফো

টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক তাওহীদ হৃদয়। এই ম্যাচ দিয়ে তিন বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি।

বাংলাদেশের একাদশ:

তাওহীদ হৃদয় (অধিনায়ক), পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি, নুরুল হাসান সোহান (উইকেটরক্ষক), শেখ মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, নাহিদ রানা, তাসকিন আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন

জিম্বাবুয়ের একাদশ
সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, রায়ান বার্ল, ব্র্যাড ইভান্স, ক্লাইভ মাদান্দে (উইকেটরক্ষক), তাদিওয়ানাশে মারুমানি, তাশিঙ্গা মুসেকিওয়া, ব্লেসিং মুজারাবানি, ডিয়ন মায়ার্স, রিচার্ড এনগারাভা, মিল্টন শুম্বা

বিষয়:

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