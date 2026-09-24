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এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে বাংলাদেশের দ্রুততম মানব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে বাংলাদেশের দ্রুততম মানব
হিটে চতুর্থ হন ইমরানুর। ছবি: এএফপি

নাগোয়ার আজ দিনের শুরুটা বাংলাদেশের জন্য খুব একটা স্বস্তির ছিল না। একের পর এক ইভেন্টে বিদায় নিতে হয়েছে শুটার, ফেন্সার, ভারোত্তোলক ও টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের। তবে দুটি ফল কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। ১০০ মিটারে সেমিফাইনালে উঠে সেই স্বস্তির বড় অংশ এনে দিয়েছেন ইমরানুর রহমান। শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে পুরুষ হকি দলও পেয়েছে প্রতিযোগিতায় প্রথম জয়।

১০০ মিটারের হিটে ইমরানুর সময় নিয়েছেন ১০.৪৯ সেকেন্ড। ছয়জনের লড়াইয়ে তিনি হয়েছেন চতুর্থ। এই ফলই তাঁকে জায়গা করে দিয়েছে সেমিফাইনালে। নিজের হিটে সেরা দুইয়ে থাকতে না পারলেও পরের ধাপে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়নি তাঁর। কাল বিকেলে আবার ট্র্যাকে নামবেন তিনি। সেমিফাইনালে উঠে এই অ্যাথলেট বলেন, ‘কোনোরকমে কোয়ালিফাই করেছি... এটা আমার সেরা পারফরম্যান্স ছিল না। তবে এখন আগামীকালের সেমিফাইনালে উঠেছি। অবশ্যই আমাকে আরও ভালো করতে হবে, ইনশা আল্লাহ। সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।’

সেমিফাইনালে আগামীকাল ২৪ অ্যাথলেট তিনটি হিটে ভাগ হয়ে দৌড়াবেন। প্রতিটি হিটে থাকবেন আটজন করে। প্রতিটি হিট থেকে প্রথম দুজন সরাসরি ফাইনালের টিকিট পাবেন। এরপর তিন হিট মিলিয়ে বাকি দৌড়বিদদের মধ্যে সময়ের বিচারে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা আরও দুজনকে নেওয়া হবে।

ইমরানুরের সেমিফাইনালে ওঠার আগে দিনের আরেকটি বড় স্বস্তি এসেছে হকি মাঠ থেকে। শ্রীলঙ্কাকে ৫–১ গোলে হারিয়ে এবারের এশিয়ান গেমসে প্রথম জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। এর আগে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৫–১ এবং জাপানের কাছে ৬–১ গোলে হেরেছিল পিটার গেরহার্ডের দল। দুই ম্যাচে বড় ব্যবধানে হারের পর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় তাই কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে।

এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল ডিসিপ্লিন কাবাডিতে হাতছোঁয়া দূরত্বে গিয়ে পদক হারিয়েছে পুরুষ দল। চায়নিজ তাইপেকে হারানোর পরও জাপানের কাছে হারে সমীকরণ জটিল হয়ে যায়। পরে ভারত চাইনিজ তাইপেকে ৩৭–২১ ব্যবধানে হারালেও বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবধান হয়নি। ফলে চার পয়েন্ট পাওয়া তিন দলের মধ্যে চায়নিজ তাইপে রানার্সআপ হয়ে সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করেছে।

শুটিংয়ে ছেলেদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের বাছাইয়ে নূর হাসান ৫৬২ স্কোর করে ৬০ প্রতিযোগীর মধ্যে হয়েছেন ৪৬ তম। শাকের আহমেদের স্কোর ৫৫৮, অবস্থান ৫১ তম। ফলে দুজনের কেউই বাছাইপর্বের বাধা পেরোতে পারেননি।

ফেন্সিংয়ের ব্যক্তিগত ইপি ইভেন্টেও বাংলাদেশের অবস্থান ছিল নিচের দিকে। ৪১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে হাসান আলী শেষ করেছেন ৩৪ তম হয়ে। মোহাম্মদ ইমতিয়াজের অবস্থান ৩৬ তম।

ভারোত্তোলনের ছেলেদের ৬০ কেজি ওজন শ্রেণিতে তৌকির হাসান নয়জনের মধ্যে হয়েছেন অষ্টম। স্ন্যাচে ১০৪ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১২৮ কেজি তুলে তাঁর মোট উত্তোলন দাঁড়িয়েছে ২৩২ কেজিতে।

টেবিল টেনিসের এককেও জয়ের দেখা পায়নি বাংলাদেশ। রামহিম লিয়ন বম ৪–১ সেটে হেরেছেন বাহরাইনের মোহাম্মদ সালেহর কাছে। আরেক ম্যাচে মুহতাসিন আহমেদ হৃদয় ৪–২ সেটে হারেন মঙ্গোলিয়ার এনখবায়ার বিলগুনের কাছে।

বিচ ভলিবলে অবশ্য জয়ের দেখা মিলেছে। ছেলেদের প্রিলিমিনারি ম্যাচে বাংলাদেশের সৈকত ও রাতুল জুটি ২–১ সেটে হারিয়েছে মালদ্বীপকে।

বিষয়:

এশিয়ান গেমস
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