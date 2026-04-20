Ajker Patrika
অন্য খেলা

বাংলাদেশ কি সিরিজ বাঁচাতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
কীভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যায় শিষ্যদের বোধহয় সে পরামর্শই দিচ্ছিলেন সিমন্স। ছবি: বিসিবি

নিউজিল্যান্ডের কাছে প্রথম ওয়ানডেতে হেরে গেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মাঠে নামছে দুই দল। সিরিজ বাঁচাতে চাইলে ম্যাচটিতে জিততেই হবে স্বাগতিকদের। হারলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই ট্রফি জিতবে টম লাথামের দল। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১১টায়। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড

দ্বিতীয় ওয়ানডে

বেলা ১১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইপিএল

গুজরাট-মুম্বাই

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

প্যালেস-ওয়েস্টহাম

সরাসরি, রাত ১টা

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

