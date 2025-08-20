Ajker Patrika
> খেলা
> অন্য খেলা

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের দল নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২২: ৪৭
বাংলাদেশ হকি দল। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ হকি দল। ছবি: সংগৃহীত

এপ্রিলে এএইচএফ কাপে ছিলেন দলের অধিনায়ক। অথচ হকি এশিয়া কাপের দলে সুযোগ পাননি পুষ্কর খীসা মিমো। শুধু তা-ই নয়, বাদ পড়েছেন মঈনুল ইসলাম কৌশিক ও নাঈম উদ্দিন। মিমোর দাবি, সিনিয়রদের পূর্বপরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। দল নির্বাচনে হকি ফেডারেশনে গতকাল বাগ্‌বিতণ্ডাও হয়েছে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের মধ্যে।

বাদ পড়া নিয়ে আজ আজকের পত্রিকাকে ৩২ বছর বয়সী মিমো বলেন, ‘জাতীয় স্টেডিয়ামে শেষদিনে ১০-১১টার দিকে তপ্ত গরমে সিনিয়রদের কুপার টেস্ট করা হয়। দল নির্বাচনের পর আমরা সেক্রেটারির কক্ষে যাই। এ নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি হয়েছে। এএইচএফ কাপে খাবারসহ অনেকগুলো বিষয় নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলাম আমরা। সেই ক্ষোভ ঝেড়েছে আমাদের ওপর। শতভাগ পূর্বপরিকল্পিতভাবে আমাদের বাদ দেওয়া হয়েছে।’

ফেডারেশনের যুক্তি, মিমো-নাঈমদের ফিটনেস লেভেল অন্যদের চেয়ে কম ছিল। দল নির্বাচন নিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘বাদ পড়াটা নেতিবাচক শব্দ। আমার দৃষ্টিতে তারা ফাইনাল দলে আসতে পারেননি। পরবর্তী কোনো টুর্নামেন্টে হয়তো আসবেন। আমাদের এখানে দল নির্বাচন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, কোনো প্রকার পক্ষপাত নেই।’

প্রথমবার জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পাওয়া মশিউর রহমান বিপ্লব বলেন, যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁরা ১২০ দিন খেলার বাইরে। যাঁদের ফিটনেস ভালো, তাঁদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রেজাউল করিম বাবুর নেতৃত্বে গতকাল এশিয়া কাপের জন্য ১৮ সদস্যের দল গড়েছে হকি ফেডারেশন। ২৯ আগস্ট শুরু হওয়া টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও চায়নিজ তাইপে।

হকি এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল:

বিপ্লব কুজুর, নুরুজ্জামান নয়ন, রেজাউল করিম বাবু (অধিনায়ক), আশরাফুল ইসলাম, ফরহাদ আহমেদ সিটুল, সোহানুর রহমান সবুজ, হোজাইফা হোসেন, আমিরুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, রোমান সরকার, ফজলে হোসেন রাব্বি, আল নাহিয়ান শুভ, তৈয়ব আলী, তানভীর হোসেন সিয়াম, ওবায়দুল হোসেন জয়, রাকিবুল হাসান, আরশাদ হোসেন ও মো. আব্দুল্লাহ।

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাহকি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

সেই রুহুল আমিনের বসুন্ধরা, বনানী ও উত্তরার জমিসহ ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

সম্পর্কিত

শিলটনকে ছাড়িয়ে ফ্যাবিওর ইতিহাস

শিলটনকে ছাড়িয়ে ফ্যাবিওর ইতিহাস

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের দল নিয়ে বিতর্ক

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের দল নিয়ে বিতর্ক

আলপির জোড়া গোলে জয়ে শুরু বাংলাদেশের

আলপির জোড়া গোলে জয়ে শুরু বাংলাদেশের

বাস্তবায়ন না হলে বিসিবির ‘শেয়ার-কেয়ারে’ সুফল আসবে না: মুশফিক

বাস্তবায়ন না হলে বিসিবির ‘শেয়ার-কেয়ারে’ সুফল আসবে না: মুশফিক