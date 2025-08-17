পাকিস্তানের বয়কট, এশিয়া কাপে খেলার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে হকি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে পাকিস্তান। আজ এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে তারা। পাকিস্তানের জায়গায় এশিয়া কাপে খেলার অপেক্ষায় রয়েছে বাংলাদেশ।
এশিয়ান হকি ফেডারেশন (এএইচএফ) সঙ্গে আগে থেকেই এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন (বাহফে)। তবে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি এখনো। বাহফের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল রিয়াজুল হাসান (অব.) বলেন, ‘আমাদের কালকের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে তারা (এএইচএফ)। আমরা খেলার জন্য প্রস্তুত আছি।’
২৭ আগস্ট ভারতের বিহারে শুরু হবে এশিয়া কাপ। সম্প্রতি কাশ্মীরের পেহেলগাম হামলার পর একপ্রকার অনুমিতই ছিল পাকিস্তান খেলবে না এই টুর্নামেন্টে। দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব ক্রীড়াঙ্গনে পড়াটা নতুন কিছু নয়। অবশ্য ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি, পাকিস্তান হকি দলকে ভিসা দিতে রাজি ছিল ভারত। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের এক কর্মকর্তা, ‘পাকিস্তানের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এশিয়া কাপ খেলার জন্য বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অংশগ্রহণ করার।’
বাংলাদেশের অবশ্য এশিয়া কাপে খেলার সরাসরি সুযোগ ছিল গত এপ্রিলে। কিন্তু এএইচএফ কাপের ফাইনালে উঠতে না পারায় সেই সুযোগ হারায়। যার ফলে ৪৩ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম অংশ নিতে পারেনি বাংলাদেশ। কিন্তু পাকিস্তানের বয়কট যেন আশীর্বাদ হিসেবে ধরা দিচ্ছে।
স্বাগতিক ভারত ছাড়াও এশিয়া কাপে খেলবে চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ওমান ও চাইনিজ তাইপে। চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি জায়গা করে নেবে আগামী বছর বিশ্বকাপে। র্যাঙ্কিংয়ের পরের পাঁচটি দল খেলবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে।
নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে হকি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে পাকিস্তান। আজ এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে তারা। পাকিস্তানের জায়গায় এশিয়া কাপে খেলার অপেক্ষায় রয়েছে বাংলাদেশ।
এশিয়ান হকি ফেডারেশন (এএইচএফ) সঙ্গে আগে থেকেই এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন (বাহফে)। তবে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি এখনো। বাহফের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল রিয়াজুল হাসান (অব.) বলেন, ‘আমাদের কালকের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে তারা (এএইচএফ)। আমরা খেলার জন্য প্রস্তুত আছি।’
২৭ আগস্ট ভারতের বিহারে শুরু হবে এশিয়া কাপ। সম্প্রতি কাশ্মীরের পেহেলগাম হামলার পর একপ্রকার অনুমিতই ছিল পাকিস্তান খেলবে না এই টুর্নামেন্টে। দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব ক্রীড়াঙ্গনে পড়াটা নতুন কিছু নয়। অবশ্য ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি, পাকিস্তান হকি দলকে ভিসা দিতে রাজি ছিল ভারত। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের এক কর্মকর্তা, ‘পাকিস্তানের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এশিয়া কাপ খেলার জন্য বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অংশগ্রহণ করার।’
বাংলাদেশের অবশ্য এশিয়া কাপে খেলার সরাসরি সুযোগ ছিল গত এপ্রিলে। কিন্তু এএইচএফ কাপের ফাইনালে উঠতে না পারায় সেই সুযোগ হারায়। যার ফলে ৪৩ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম অংশ নিতে পারেনি বাংলাদেশ। কিন্তু পাকিস্তানের বয়কট যেন আশীর্বাদ হিসেবে ধরা দিচ্ছে।
স্বাগতিক ভারত ছাড়াও এশিয়া কাপে খেলবে চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ওমান ও চাইনিজ তাইপে। চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি জায়গা করে নেবে আগামী বছর বিশ্বকাপে। র্যাঙ্কিংয়ের পরের পাঁচটি দল খেলবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে।
অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ‘এ’ দল এক ম্যাচ জিতছে তো আরেক ম্যাচ হারছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচ হারের পর গতকাল ৩২ রানে নেপালকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ ‘এ’। আজ আবার হারের স্বাদ পেয়েছে নুরুল হাসান সোহানের দল। টিআইও স্টেডিয়ামে বিগ ব্যাশর দল পার্থ স্করচার্সের একাডেমির কাছে তারা হেরেছে ৫৫ মিনিট আগে
ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেডে’ চলছে রেকর্ডের বন্যা। বোলারদের চেয়েও ব্যাটাররা রেকর্ড গড়ছেন মুড়ি-মুড়কির মতো। এবার ইংল্যান্ডের এই ১০০ বলের টুর্নামেন্টে ভেঙে গেল তিন বছরের পুরোনো রেকর্ড। এই ম্যাচে হয়েছে ছক্কার বন্যা।৩ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে মহেন্দ্র সিং ধোনি অবসর নিয়েছেন পাঁচ বছর আগে। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তাঁকে শুধু দেখা যায় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেই (আইপিএল)। খেলোয়াড়ি জীবনে শিরোপা, রেকর্ড—কোনো কিছুরই তো অভাব নেই তাঁর। ভারতীয় এই ব্যাটিং কিংবদন্তির এবার একটি রেকর্ড ভাঙলেন কুইন্টন ডি কক।৪ ঘণ্টা আগে
নারীদের বয়সভিত্তিক বিশ্বকাপে আম্পায়ারিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে সাথিরা জাকির জেসির। এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্টে সবশেষ দুই বছর আম্পায়ারিং করেছেন। এবার তিনি আম্পায়ার হিসেবে কাজ করবেন আইসিসির মূল ইভেন্টেও।৫ ঘণ্টা আগে