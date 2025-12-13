আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলকে পেছনে ফেলে বিশ্বকাপে চাহিদার শীর্ষে যে ম্যাচের টিকিট

ক্রীড়া ডেস্ক
বিশ্বকাপ টিকিটের আকাশচুম্বী দাম নিয়ে তোপের মুখে পড়েছে ফিফা। ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচের সবচেয়ে কম দামি টিকিটের জন্য গুনতে হবে ৫ লাখ টাকার বেশি। এমনকি গ্রুপ পর্বের বিভিন্ন টিকিটের দাম ধরা হয়েছে ২২ হাজার টাকার মতো। টিকিটের মূল্য প্রকাশের পর তাই বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে অভিহিত করেছে ভক্তরা।
উচ্চমূল্যের দাম নিয়ে অভিযোগ থাকলেও বিশ্বকাপ টিকিটের প্রতি আগ্রহ কমছে না বিন্দুমাত্র। বরং তুমুল চাহিদা দেখাচ্ছে ভক্তরা। নতুনকরে বিক্রি শুরু হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টায় টিকিট কেনার জন্য ৫০ লাখ আবেদন জমা পড়েছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে ফিফা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের ম্যাচ ঘিরে বরাবরই বাড়তি আগ্রহ থাকে ভক্তদের। বিশ্বকাপ এলে তো সে আগ্রহ বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তবে তৃতীয় ধাপের প্রথম ২৪ ঘণ্টায় আর্জেন্টিনা কিংবা ব্রাজিল নয়–ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পর্তুগাল-কলম্বিয়া ম্যাচের টিকিট। আগামী ২৭ জুন মায়ামিতে কলম্বিয়ানদের বিপক্ষে খেলতে নামবে পর্তুগিজরা। ফিফা জানিয়েছে, ম্যাচটির জন্য সবচেয়ে বেশি চাহিদা দেখিয়েছে ভক্তরা। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো তারকা থাকায় যে ম্যাচটিকে ঘিরে এত চাহিদা সেটা কারও বোঝার বাকি থাকার কথা না।
চাহিদায় এরপরই আছে ব্রাজিল-মরক্কো (১৩ জুন), মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা (১৮ জুন), জার্মানি-ইকুয়েডর (২৫ জুন) এবং ব্রাজিল-স্কটল্যান্ড (২৪ জুন) ম্যাচ। আয়োজক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বিশ্বকাপ টিকিটের চাহিদায় শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এং মেক্সিকোর দর্শকরা। এরপর সবচেয়ে বেশি আবেদন এসেছে কলম্বিয়া, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, জার্মানি, স্কটল্যান্ড, ফ্রান্স, পানামা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে। মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে আগামী ১৩ জুন বিশ্বকাপ ফুটবলের ২৩ তম আসর শুরু হবে।
চাহিদায় এরপরই আছে ব্রাজিল-মরক্কো (১৩ জুন), মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা (১৮ জুন), জার্মানি-ইকুয়েডর (২৫ জুন) এবং ব্রাজিল-স্কটল্যান্ড (২৪ জুন) ম্যাচ। আয়োজক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বিশ্বকাপ টিকিটের চাহিদায় শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এং মেক্সিকোর দর্শকরা। এরপর সবচেয়ে বেশি আবেদন এসেছে কলম্বিয়া, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, জার্মানি, স্কটল্যান্ড, ফ্রান্স, পানামা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে। মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে আগামী ১৩ জুন বিশ্বকাপ ফুটবলের ২৩ তম আসর শুরু হবে।
খেলোয়াড়েদের প্রভাবিত করা এবং উসকানি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আসামের ৪ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে অমিত সিনহা, ইশান আহমেদ, আমন ত্রিপাঠি ও অভিষেক ঠাকুরিকে বরখাস্ত করেছে আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এসিএ)। এরা সবাই আপাতত সব ধরনের ক্রিকেটীয় কার্যক্রম থেকে দূরে থাকবেন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। অভিযুক্ত চারজনই বিভিন্ন সময় আসামের হয়ে খেলেছেন।
অভিযোগে বলা হয়েছে, সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির চলমান আসরে কয়েকজন ক্রিকেটারকে টাকার বিনিময়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন ওই চারজন। অভিযোগ সামনে আসার পর নিষিদ্ধের পাশাপাশি পুলিশের অপরাধ বিভাগে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে এসিএ। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) দুর্নীতিবিরোধী ও নিরাপত্তা ইউনিট।
সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে আসামের লিগ পর্বের ম্যাচগুলো হয়েছে ২৬ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সবগুলো ম্যাচ হয়েছে লখনৌতে। এবারের মৌসুমে দলটি সুপার লিগে জায়গা করে নিতে পারে কিনা সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। নিষিদ্ধ হওয়া ওই চারজনকে সব ধরনের ক্রিকেটীয় কার্যক্রম থেকে দূরে রাখতে সব জেলা অ্যাসোসিয়েশনকে নির্দেশ দিয়েছে আসাম ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
এ বিষয়ে এসিএ সেক্রেটারি সনাতন দাস বলেন, ‘অভিযোগ সামনে আসার পর বিসিসিআইয়ের অ্যান্টি-করাপশন অ্যান্ড সিকিউরিটি ইউনিট বিষয়টি তদন্ত করে। পাশাপাশি আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে চার ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে গুরুতর অসদাচরণের প্রমাণ মিলেছে, যা ক্রিকেটের সততা ও স্বচ্ছতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।’
ফিক্সিং রোধে বরাবরই বেশ সচেতন বিসিসিআই। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ফিক্সিং আগে থেকেই অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত ছিল। গত অক্টোবরে সেটাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতে আদালতের দ্বারস্থ হয় ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থাটি। তারই ধারাবাহিকতায় ফিক্সিং নিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলোও।
ফিক্সিং রোধে বরাবরই বেশ সচেতন বিসিসিআই। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ফিক্সিং আগে থেকেই অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত ছিল। গত অক্টোবরে সেটাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতে আদালতের দ্বারস্থ হয় ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থাটি। তারই ধারাবাহিকতায় ফিক্সিং নিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলোও।
সব অপেক্ষা ফুরিয়েছে ভারতবাসীর। যাঁর জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা সেই লিওনেল মেসি পা রেখেছেন কলকাতায়। শুক্রবার দিবাগত রাত আড়াইটায় কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক। সেখান থেকে সোজা ইএম বাইপাসের একটি পাঁচতারকা হোটেলে উঠেন। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর ভারতে মেসির তিন দিনের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে।
সকাল নয়টায় হোটেলে স্পন্সরদের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মেসি। এরপর কাঙ্খিত সেই সময়। তারকা ফরোয়ার্ডের উগমন উপলক্ষ্যে ৭০ ফুট উচ্চতার মেসি ভাস্কর্য তৈরি করেছে কলকাতার লেক টাউনের শ্রী ভূমি স্পোর্টিং ক্লাব। হোটেল থেকে ভার্চুয়ালি সেই ভাস্কর্য উদ্বোধন করেন মেসি। এর আগে কোনো ফুটবলারকে নিয়ে এত বিশাল ভাস্কর্য তৈরি হয়নি। অর্থাৎ রেকর্ডের পাতায় নাম লিখিয়েছে মেসি ভাস্কর্য।
ভারত সফরে চারটি শহর ভ্রমণ করবেন মেসি। এই শহরগুলো হলো কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বাই ও নয়াদিল্লি। বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলারের সঙ্গে হাত মেলানো এবং ছবি তোলার সুযোগ করে দিয়েছে আয়োজকরা। তবে সেটা বেশ ব্যয়বহুল হবে। দ্য গোট ইন্ডিয়া ট্যুরের অংশ হিসেবে আগামীকাল হায়দরাবাদ যাবেন মেসি। সেখানে মেসির ১০০ জন ইন্টার মায়ামি তারকার সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ পাচ্ছেন। এদের প্রত্যেককে খরচ করতে হবে ৯ লাখ ৯৫ হাজার রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ টাকা।
দুপুর দুইটার ফ্লাইটে হায়দরাবাদ যাবেন মেসি। তার আগ পর্যন্ত বেশকিছু অনুষ্ঠানে হাজির হবেন। যুবভারতীতে এই ফুটবলারের সঙ্গে উপস্থিত থাকার কথার রয়েছে বলিউড বাদশা শাহরুখ খান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলিদের। এর আগে ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো ভারত সফর করেছিলেন মেসি। সেবার একটি প্রীতি ম্যাচে অংশ নেন তিনি।
দুপুর দুইটার ফ্লাইটে হায়দরাবাদ যাবেন মেসি। তার আগ পর্যন্ত বেশকিছু অনুষ্ঠানে হাজির হবেন। যুবভারতীতে এই ফুটবলারের সঙ্গে উপস্থিত থাকার কথার রয়েছে বলিউড বাদশা শাহরুখ খান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলিদের। এর আগে ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো ভারত সফর করেছিলেন মেসি। সেবার একটি প্রীতি ম্যাচে অংশ নেন তিনি।
যুব এশিয়া কাপের আগের ২ আসরের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। স্বাভাবিকভাবেই এবারের আসরেও ফেভারিট আজিজুল হাকিম তামিমের দল। টানা তৃতীয় শিরোপা জেতার মিশনে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দল। আইসিসি একাডেমি গ্রাউন্ডে টস জিতেছেন আফগানিস্তানের অধিনায়ক মেহবুব তাসকিন। বাংলাদেশকে ফিল্ডিংয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। আগে ব্যাট করতে নেমেছে তাঁর দল।
সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে সমানে সমান বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান। মুখোমুখি সবশেষ ৫ ম্যাচে দুটি করে জয় উভয় দলের। বাকি ম্যাচটা পরিত্যক্ত হয়েছে।
তামিমের নেতৃত্বেই গত বছর অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছিল বাংলাদেশ। শিরোপা ধরে রাখার মিশনে এই তরুণ অলরাউন্ডারের কাঁধেই নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয়েছে। তাঁর ডেপুটি হিসেবে আছেন জাওয়াদ আবরার।
টুর্নামেন্টে ‘বি’ গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। গ্রুপে তাদের বাকি দুই প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, এবং নেপাল। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আগামী ১৫ ডিসেম্বর দ্য সেভেনস স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ১৭ ডিসেম্বের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তামিম-জাওয়াদদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ম্যাচটির ভেন্যু আইসিসি একাডেমি মাঠ। এর আগে ২০২৩,২০২৪ সবশেষ দুইটি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছিল বাংলাদেশ। যুব এশিয়া কাপের এই দুই টুর্নামেন্টও হয়েছিল আরব আমিরাতে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: জাওয়াদ আবরার, আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), সামিউন বাশির রাতুল, শেখ পারভেজ জীবন, রিজান হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কালাম সিদ্দিকী অ্যালেন, ইকবাল হোসেন ইমন, রিফাত বেগ, শাহরিয়ার আহমেদ, সাদ ইসলাম রাজিন।
আফগানিস্তান: খালিদ আহমদজাই, ওসমান সাদাত, ফয়সাল খান, ওজাইরউল্লাহ নিয়াজাই, মেহবুব তাসকিন (অধিনায়ক), আজিজুল্লাহ মিয়াখিল, খাতির স্টানিকজাই, আব্দুল আজিজ খান, রোহুল্লা আরব, ওয়াহিদুল্লাহ জাদরান, সালাম খান আহমদজাই।
টুর্নামেন্টে ‘বি’ গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। গ্রুপে তাদের বাকি দুই প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, এবং নেপাল। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আগামী ১৫ ডিসেম্বর দ্য সেভেনস স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ১৭ ডিসেম্বের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তামিম-জাওয়াদদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ম্যাচটির ভেন্যু আইসিসি একাডেমি মাঠ। এর আগে ২০২৩,২০২৪ সবশেষ দুইটি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছিল বাংলাদেশ। যুব এশিয়া কাপের এই দুই টুর্নামেন্টও হয়েছিল আরব আমিরাতে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: জাওয়াদ আবরার, আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), সামিউন বাশির রাতুল, শেখ পারভেজ জীবন, রিজান হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কালাম সিদ্দিকী অ্যালেন, ইকবাল হোসেন ইমন, রিফাত বেগ, শাহরিয়ার আহমেদ, সাদ ইসলাম রাজিন।
আফগানিস্তান: খালিদ আহমদজাই, ওসমান সাদাত, ফয়সাল খান, ওজাইরউল্লাহ নিয়াজাই, মেহবুব তাসকিন (অধিনায়ক), আজিজুল্লাহ মিয়াখিল, খাতির স্টানিকজাই, আব্দুল আজিজ খান, রোহুল্লা আরব, ওয়াহিদুল্লাহ জাদরান, সালাম খান আহমদজাই।
ব্রাইটনকে আজ অ্যানফিল্ডে আতিথেয়তা দেবে লিভারপুল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের এই ম্যাচের ফল কী হবে, সেই আগ্রহের চেয়ে বরং ‘মোহামেদ সালাহকে কি দেখা যাবে এই ম্যাচে’ এ নিয়েই বেশি উচ্ছ্বাস ক্লাবটির সমর্থকদের। তবে যাঁরা মনে করছেন ‘লিভারপুলে সালাহ অধ্যায় শেষ’, তাদের নতুন বার্তা দিলেন লিভারপুলের কোচ আর্নে স্লট। বললেন, সালাহকে দলে রেখে দিতে না চাইবার কোনো কারণ নেই।
তাহলে কি ব্রাইটনের বিপক্ষে ঘরের মাঠে দেখা যাবে মিসরীয় স্ট্রাইকারকে? এই প্রশ্নেই একটা ফাঁক রেখে দিলেন স্লট। জানালেন, ম্যাচের আগে আরেক দফা তিনি কথা বলবেন সালাহর সঙ্গে। সে আলাপে কিছু ঠিক হয়ে গেলে সবকিছু আগের মতোই চলবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সবকিছু আগের মতোই চলবে কি?
গত শনিবার লিডসের সঙ্গে ড্রয়ের পর সালাহ অভিযোগ করেছিলেন যে ক্লাব তাঁকে `বাসের নিচে ফেলে দিয়েছে’। ওই ম্যাচ শেষে এল্যান্ড রোডে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে কোচের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো নয় বলেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সালাহ। ইঙ্গিত দিয়েছিলেন জানুয়ারির উইন্ডোতে অ্যানফিল্ড ছেড়ে যাওয়ারও।
আরও দুই বছর অ্যানফিল্ডে থেকে যাওয়ার জন্য গত এপ্রিলে চুক্তি নবায়ন করেছিলেন সালাহ। তো এখন রিভারপুলে তাঁর ভবিষ্যৎ কী—এই প্রশ্নের উত্তরে আর্নে স্লট বলেন, ‘আমি তাকে না চাওয়ার কোনো কারণ দেখি না।’ এরপর স্লট আরও যোগ করেন, ‘আমি মো-এর সঙ্গে কথা বলব। সেই আলাপের ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে শনিবার কীভাবে বিষয়টি দাঁড়ায়।’
লিভারপুলের হয়ে ৪২০ ম্যাচে ২৫০ গোল করা সালাহ সর্বশেষ মাঠে নামেন ৩ ডিসেম্বর সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে ১-১ ড্র ম্যাচে বদলি হিসেবে। আর তাঁর সর্বশেষ শুরুর একাদশে থাকা ছিল ২৬ নভেম্বর, পিএসভি আইন্দহোভেনের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগে পরাজয়ের দিনে।
আগামী সোমবার আফ্রিকা কাপ অব নেশনস খেলতে দেশ ছাড়বেন এবং মিসর কত দূর এগোয়, তার ওপর নির্ভর করছে লিভারপুলে তিনি কবে ফিরবেন। ব্রাইটন ম্যাচের আগে কোচের সঙ্গে আরেক দফা যে আলোচনা হবে, সে আলোচনায়ও অনেক কিছু নির্ভর করছে।
আগামী সোমবার আফ্রিকা কাপ অব নেশনস খেলতে দেশ ছাড়বেন এবং মিসর কত দূর এগোয়, তার ওপর নির্ভর করছে লিভারপুলে তিনি কবে ফিরবেন। ব্রাইটন ম্যাচের আগে কোচের সঙ্গে আরেক দফা যে আলোচনা হবে, সে আলোচনায়ও অনেক কিছু নির্ভর করছে।
