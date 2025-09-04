কাজাখস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ হকির ষষ্ঠ স্থান নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়া কাপ হকিতে ষষ্ঠ স্থান নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। আজ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে আশরাফুল-রাকিবুলরা ৫-১ গোলে কাজাখস্তানকে হারিয়ে দিয়েছে। জোড়া গোল করেছেন আশরাফুল ইসলাম ও রোমান সরকার।
ভারতের রাজগিরে এশিয়া কাপ হকির গ্রুপ পর্বের প্রথম তিন ম্যাচের দুটিতেই হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়ে বাংলাদেশ। আজ কাজাখস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল স্থান নির্ধারণী। যে ম্যাচ জিতে টুর্নামেন্টের পঞ্চম-ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণী ম্যাচ খেলাও নিশ্চিত হয়েছে।
হকির র্যাঙ্কিংয়ে কাজাখস্তানের অবস্থান ৮৭। বাংলাদেশের ২৯। এই পার্থক্যের প্রতিফলন ছিল ম্যাচেও। ১০ মিনিটে প্রথম গোল করেন আশরাফুল। ২৩ মিনিটে তিনিই ব্যবধান ২-০ করেন। দুটি গোলই আসে পেনাল্টি কর্নার থেকে। ২৮ ও ৩৩ মিনিটে জোড়া গোল করেন রোমান সরকার। এই দুটি গোলের একটি আসে পেনাল্টি কর্নার থেকে। অন্যটি ছিল ফিল্ড গোল। বাংলাদেশের পক্ষে পঞ্চম গোলটি করেন তৈয়ব আলী। কাজাখস্তানের পক্ষের গোলটি আসে ৩৮ মিনিটে। শেষ পর্যন্ত ৫-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে খেলা শেষ করে বাংলাদেশ। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন রোমান সরকার।
কাজাখস্তানকে হারিয়ে দেওয়ায় টুর্নামেন্টে ষষ্ঠ স্থান নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। তাতে পঞ্চম হওয়ার জন্য জাপানের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পাবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচটি হবে ৭ সেপ্টেম্বর।
