এশিয়া কাপে কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, ম্যাচ কবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় গতকালই হকি এশিয়া কাপ খেলার নিশ্চয়তা পেয়েছে বাংলাদেশ। আজ পেল টুর্নামেন্টের সূচিও। দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে আটটি দলকে। বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও চাইনিজ তাইপে। অপর গ্রুপে রয়েছে স্বাগতিক ভারত, জাপান, চীন ও কাজাখস্তান।
পাকিস্তানের মতো ওমানও এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তাদের পরিবর্তে খেলছে কাজাখস্তান। ২৯ আগস্ট টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। পরদিন লড়বে চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে। এক দিন বিরতি নিয়ে ১ সেপ্টেম্বর শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ কোরিয়া। ২০২৩ সালে সবশেষ এশিয়া কাপে মালয়েশিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। বাংলাদেশের জন্য তাই সুপার ফোরে ওঠার রাস্তাটা বেশ কঠিনই বলা যায়। র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের (২৯) চেয়ে পিছিয়ে শুধু চাইনিজ তাইপে (৩৮)। মালয়েশিয়া ১২ ও কোরিয়ার অবস্থান ১৩।
আপাতত বিশ্বকাপ বাছাইয়ের যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্য নিয়েই ভারতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি জায়গা করে নেবে আগামী বছর নেদারল্যান্ডস-বেলজিয়ামে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে। চ্যাম্পিয়ন দল নিচে থাকা সেরা পাঁচটি দল সুযোগ পাবে বিশ্বকাপ বাছাই খেলার।
এশিয়া কাপের সবগুলো ম্যাচ হবে ভারতের বিহার প্রদেশের রাজগীর শহরে। ১০ দিনের এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ৭ সেপ্টেম্বর।
