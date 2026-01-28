Ajker Patrika
অন্য খেলা

রাতে মাঠে নামছে রিয়াল-বার্সা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
রাতে মাঠে নামছে রিয়াল-বার্সা, খেলা দেখবেন কোথায়
লিসবনে আজ চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ম্যাচে বেনফিকার বিপক্ষে খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ। ছবি: এএফপি

চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্ব শেষ হবে আজ রাতে। শেষ রাতে রয়েছে একগাদা ম্যাচ। রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি হবে বেনফিকার। কোপেনহেগেনের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়নস লিগের সবগুলো ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। সন্ধ্যা ৭টায় সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

চতুর্থ টি-টোয়েন্টি

ভারত-নিউজিল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস খেলা সরাসরি

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

সকাল ৬টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

ডর্টমুন্ড-ইন্টার মিলান

বেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদ

বার্সেলোনা-কোপেনহেগেন

লিভারপুল-কারাবাগ

আর্সেনাল-কাইরাত

আইন্দোহফেন-বায়ার্ন

ম্যানসিটি-গ্যালাতাসারাই

এইনট্রাখট-টটেনহাম

পিএসজি-নিউক্যাসল

নাপোলি-চেলসি

রাত ২টা

সরাসরি

সনি লিভ

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: গ্রেডিং করে ধাপে ধাপে হবে এমপিওভুক্তি

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

প্রধান উপদেষ্টার কাছে অ্যামনেস্টির মহাসচিবের খোলা চিঠি

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

কুষ্টিয়ায় বিএনপি প্রার্থী স্বামীর জন্য ভোট চাইলেন চীনা স্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর স্ত্রী আটক

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর স্ত্রী আটক

দেয়ালের ভাষা নিউজফিডে, পোস্টার থেকে পেজে

দেয়ালের ভাষা নিউজফিডে, পোস্টার থেকে পেজে

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: গ্রেডিং করে ধাপে ধাপে হবে এমপিওভুক্তি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: গ্রেডিং করে ধাপে ধাপে হবে এমপিওভুক্তি

৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত, ৩টি পাচ্ছে বাড়তি সময়

৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত, ৩টি পাচ্ছে বাড়তি সময়

সম্পর্কিত

অবসর ভেঙে নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষায় মঈন আলী

অবসর ভেঙে নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষায় মঈন আলী

রাতে মাঠে নামছে রিয়াল-বার্সা, খেলা দেখবেন কোথায়

রাতে মাঠে নামছে রিয়াল-বার্সা, খেলা দেখবেন কোথায়

কেন বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ বদলায়নি আয়ারল্যান্ড

কেন বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ বদলায়নি আয়ারল্যান্ড

টানা ৫ জয়ে বিশ্বকাপের আরও কাছে বাংলাদেশ

টানা ৫ জয়ে বিশ্বকাপের আরও কাছে বাংলাদেশ