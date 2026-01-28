রাতে মাঠে নামছে রিয়াল-বার্সা, খেলা দেখবেন কোথায়

চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্ব শেষ হবে আজ রাতে। শেষ রাতে রয়েছে একগাদা ম্যাচ। রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি হবে বেনফিকার। কোপেনহেগেনের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়নস লিগের সবগুলো ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। সন্ধ্যা ৭টায় সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস খেলা সরাসরি
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
ডর্টমুন্ড-ইন্টার মিলান
বেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদ
বার্সেলোনা-কোপেনহেগেন
লিভারপুল-কারাবাগ
আর্সেনাল-কাইরাত
আইন্দোহফেন-বায়ার্ন
ম্যানসিটি-গ্যালাতাসারাই
এইনট্রাখট-টটেনহাম
পিএসজি-নিউক্যাসল
নাপোলি-চেলসি
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন মঈন আলী। এ জন্য ইংলিশ কাউন্টি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এক বছরের বেশি সময় পর অবসর ভেঙে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দিলেন তারকা অলরাউন্ডার।২ মিনিট আগে
বাদ পড়ার আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশের চেষ্টার কমতি ছিল না। আইসিসিকে দুটি প্রস্তাব দিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ভারতের পরিবর্তে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় নেওয়া কিংবা আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে গ্রুপ বদল করতে চেয়েছিল বিসিবি।১ ঘণ্টা আগে
নিগার সুলতানা জ্যোতিরা রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য। মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানা পঞ্চম জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। সবশেষ আজ থাইল্যান্ডকে ৩৯ রানে হারিয়েছে জ্যোতির দল। এই জয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বের আরও কাছে পৌঁছে গেল বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
লিগামেন্টের চোট ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন কেড়ে নিলেও, ফুটবল যাঁর অস্তিত্বে মিশে আছে, তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন। নাম তাঁর লোঁর আনিয়েস, ঢাকার অন্যতম পুরোনো ক্লাব ওয়ান্ডারার্সের ডাগআউটে দাঁড়ানো নতুন ফরাসি সেনাপতি। ৩৯ বছর বয়সী এই কোচ বাংলাদেশে এসেছেন এক বড় স্বপ্ন নিয়ে— ওয়ান্ডারার্সকে আবার দেশের ফুটব৩ ঘণ্টা আগে