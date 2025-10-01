Ajker Patrika
৬ বছর পর জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন নিয়াজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ৪০
জাতীয় দাবায় শেষ রাউন্ডে সুব্রত বিশ্বাসের বিপক্ষে খেলেন নিয়াজ মোরশেদ (বাঁয়ে)। ছবি: দাবা ফেডারেশন
৬ বছর পর হারানো গৌরব ফিরে পেলেন নিয়াজ মোরশেদ। ৪৯তম জাতীয় দাবায় এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার। ১৩ ম্যাচে সাড়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। ৮ ম্যাচে জয়ের পাশাপাশি ড্র করেন ৫ ম্যাচে।

আজ শেওড়াপাড়াস্থ ইয়ুথ টাওয়ারের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত শেষ রাউন্ডের আগে সাড়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে নিয়াজের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন আন্তর্জাতিক মাস্টার ফাহাদ রহমান। ফিদে মাস্টার সুব্রত বিশ্বাসের বিপক্ষে নিয়াজ জয় পেলেও ফাহাদ হেরে যান মোহাম্মদ শাকের উল্লাহর কাছে। ফলে রানারআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে। সাড়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন ফিদে মাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন মনন রেজা নীড় ও তাহসিন তাজওয়ার জিয়া যথাক্রমে ৮ ও ৭.৫ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম হয়েছেন।

এ নিয়ে সপ্তমবারের মতো জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন হলেন নিয়াজ। এর আগে ১৯৭৯, ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২, ২০১২ ও ২০১৯ সালে মুকুট অর্জন করেন তিনি। প্রয়াত গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের সর্বোচ্চ ১৪ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড এখনো অক্ষত। ৭ শিরোপা নিয়ে দুইয়ে আছেন নিয়াজ। এবারের আসরে নিয়াজই একমাত্র গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে অংশ নেন।

