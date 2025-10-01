৬ বছর পর জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন নিয়াজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৬ বছর পর হারানো গৌরব ফিরে পেলেন নিয়াজ মোরশেদ। ৪৯তম জাতীয় দাবায় এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার। ১৩ ম্যাচে সাড়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। ৮ ম্যাচে জয়ের পাশাপাশি ড্র করেন ৫ ম্যাচে।
আজ শেওড়াপাড়াস্থ ইয়ুথ টাওয়ারের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত শেষ রাউন্ডের আগে সাড়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে নিয়াজের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন আন্তর্জাতিক মাস্টার ফাহাদ রহমান। ফিদে মাস্টার সুব্রত বিশ্বাসের বিপক্ষে নিয়াজ জয় পেলেও ফাহাদ হেরে যান মোহাম্মদ শাকের উল্লাহর কাছে। ফলে রানারআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে। সাড়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন ফিদে মাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন মনন রেজা নীড় ও তাহসিন তাজওয়ার জিয়া যথাক্রমে ৮ ও ৭.৫ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম হয়েছেন।
এ নিয়ে সপ্তমবারের মতো জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন হলেন নিয়াজ। এর আগে ১৯৭৯, ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২, ২০১২ ও ২০১৯ সালে মুকুট অর্জন করেন তিনি। প্রয়াত গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের সর্বোচ্চ ১৪ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড এখনো অক্ষত। ৭ শিরোপা নিয়ে দুইয়ে আছেন নিয়াজ। এবারের আসরে নিয়াজই একমাত্র গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে অংশ নেন।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি–টোয়েন্টিতে রীতিমতো উড়ছে চট্টগ্রাম। হ্যাটট্রিক জয়ের দেখা পেয়েছে বন্দর নগরীর দলটি। আজ দিনের প্রথম ম্যাচে বরিশালকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে তারা। চট্টগ্রামের দাপুটে জয়ের দিনে ঘাম ঝরাতে হয় খুলনাকে। রংপুরকে ৩ রানে হারিয়েছে মোহাম্মদ মিঠুনের দল।৫ ঘণ্টা আগে
এসিসির সভায় আলোচ্যসূচিতে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনাই হলো না। গত মঙ্গলবার এসিসির সভায় আলোচ্যসূচির বাইরে থাকা এশিয়া কাপের ট্রফি ইস্যুতে এসিসি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এবং বিসিসিআইর সহসভাপতি রাজীব শুক্লার মধ্যে এমনই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো যে, আলোচনার অন্যান্য বিষয় আড়ালেই থেকে গেল।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের পরিচালক পদে আজ ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে তামিম ইকবালপন্থী ১৬ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় নির্বাচনের উত্তাপ একেবারেই নিভে গেছে। বেড়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সংখ্যাও। গায়ক আসিফ আকবর তাঁদের মধ্যে একজন।৫ ঘণ্টা আগে
দলকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দারুণ এক সেঞ্চুরি করলেন টিম রবিনসন। তবে তার সেঞ্চুরি রক্ষা করতে পারল না নিউজল্যান্ডকে। রবিনসনের সেঞ্চুরি বৃথা করে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে ৬ উইকেটের জয় এনে দিয়েছেন মিচেল মার্শ।৬ ঘণ্টা আগে