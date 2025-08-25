Ajker Patrika
> খেলা
> অন্য খেলা

র‍্যাকেট ভেঙে মনের দুঃখ মেটালেন মেদভেদেভ

ক্রীড়া ডেস্ক    
ম্যাচ শেষে হাতের র‍্যাকেট ভাঙলেন দানিল মেদভেদেভ। ছবি: এএফপি
র‍্যাকেটের ওপর এত ক্ষোভ দানিল মেদভেদেভের! ইউএস ওপেনে হারের পর সেটিকে ভেঙেই ফেললেন। বাছাই তারকা হয়েও তিনি প্রথম রাউন্ডে ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের লড়াইয়ে হেরে গেছেন অবাছাই প্রতিযোগী ফ্রান্সের বেনজামিন বঁজির কাছে। হেরেছেন ৬-৩, ৭-৫, ৬-৭ (৫/৭), ০-৬, ৬-৪ গেমে।

মাঝে মাঝেই অবশ্য একবার মেজাজ হারিয়েছিলেন তিনি। তৃতীয় সেটের খেলা চলার সময় বঁজি যখন ম্যাচ পয়েন্টে সার্ভ করতে যাচ্ছিলেন, তখন চেয়ার আম্পায়ার খেলা থামিয়ে দেন। কারণ, তখন ভুল করে এক আলোকচিত্রী কোর্টে ঢুকে পড়েছিলেন। পরে যখন আবার খেলা শুরু হয়, তখন বঁজিকে নতুন করে প্রথম সার্ভের সুযোগ দেন চেয়ার আম্পায়ার।

আর নিয়ে দৌড়ে গিয়ে মেদেভেদেভ আম্পায়ারের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করেন এবং অভিযোগ তোলেন, আম্পায়ার ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে হারিয়ে দিতে চান। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি হেরে বসেন তিনি। এবং ক্ষোভ ঝাড়েন হাতের র‍্যাকেটের ওপর। মাটিতে আঘাত করে সেটিকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলেন।

ত্রয়োদশ বাছাই মেদভেদেভ বিদায় নিলেও প্রথম রাউন্ডে জিতেছেন নোভাক জোকোভিচ, টেলর ফ্রিটজ। মেয়েদের বিভাগ থেকে জিতেছেন শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা, এমা রাদুকানু, ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা, জেসমিন পাওলিনি, বেলিন্ড‍া বেনচিচ প্রমুখ।

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলা
