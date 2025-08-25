ক্রীড়া ডেস্ক
র্যাকেটের ওপর এত ক্ষোভ দানিল মেদভেদেভের! ইউএস ওপেনে হারের পর সেটিকে ভেঙেই ফেললেন। বাছাই তারকা হয়েও তিনি প্রথম রাউন্ডে ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের লড়াইয়ে হেরে গেছেন অবাছাই প্রতিযোগী ফ্রান্সের বেনজামিন বঁজির কাছে। হেরেছেন ৬-৩, ৭-৫, ৬-৭ (৫/৭), ০-৬, ৬-৪ গেমে।
মাঝে মাঝেই অবশ্য একবার মেজাজ হারিয়েছিলেন তিনি। তৃতীয় সেটের খেলা চলার সময় বঁজি যখন ম্যাচ পয়েন্টে সার্ভ করতে যাচ্ছিলেন, তখন চেয়ার আম্পায়ার খেলা থামিয়ে দেন। কারণ, তখন ভুল করে এক আলোকচিত্রী কোর্টে ঢুকে পড়েছিলেন। পরে যখন আবার খেলা শুরু হয়, তখন বঁজিকে নতুন করে প্রথম সার্ভের সুযোগ দেন চেয়ার আম্পায়ার।
আর নিয়ে দৌড়ে গিয়ে মেদেভেদেভ আম্পায়ারের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করেন এবং অভিযোগ তোলেন, আম্পায়ার ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে হারিয়ে দিতে চান। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি হেরে বসেন তিনি। এবং ক্ষোভ ঝাড়েন হাতের র্যাকেটের ওপর। মাটিতে আঘাত করে সেটিকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলেন।
ত্রয়োদশ বাছাই মেদভেদেভ বিদায় নিলেও প্রথম রাউন্ডে জিতেছেন নোভাক জোকোভিচ, টেলর ফ্রিটজ। মেয়েদের বিভাগ থেকে জিতেছেন শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা, এমা রাদুকানু, ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা, জেসমিন পাওলিনি, বেলিন্ডা বেনচিচ প্রমুখ।
র্যাকেটের ওপর এত ক্ষোভ দানিল মেদভেদেভের! ইউএস ওপেনে হারের পর সেটিকে ভেঙেই ফেললেন। বাছাই তারকা হয়েও তিনি প্রথম রাউন্ডে ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের লড়াইয়ে হেরে গেছেন অবাছাই প্রতিযোগী ফ্রান্সের বেনজামিন বঁজির কাছে। হেরেছেন ৬-৩, ৭-৫, ৬-৭ (৫/৭), ০-৬, ৬-৪ গেমে।
মাঝে মাঝেই অবশ্য একবার মেজাজ হারিয়েছিলেন তিনি। তৃতীয় সেটের খেলা চলার সময় বঁজি যখন ম্যাচ পয়েন্টে সার্ভ করতে যাচ্ছিলেন, তখন চেয়ার আম্পায়ার খেলা থামিয়ে দেন। কারণ, তখন ভুল করে এক আলোকচিত্রী কোর্টে ঢুকে পড়েছিলেন। পরে যখন আবার খেলা শুরু হয়, তখন বঁজিকে নতুন করে প্রথম সার্ভের সুযোগ দেন চেয়ার আম্পায়ার।
আর নিয়ে দৌড়ে গিয়ে মেদেভেদেভ আম্পায়ারের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করেন এবং অভিযোগ তোলেন, আম্পায়ার ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে হারিয়ে দিতে চান। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি হেরে বসেন তিনি। এবং ক্ষোভ ঝাড়েন হাতের র্যাকেটের ওপর। মাটিতে আঘাত করে সেটিকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলেন।
ত্রয়োদশ বাছাই মেদভেদেভ বিদায় নিলেও প্রথম রাউন্ডে জিতেছেন নোভাক জোকোভিচ, টেলর ফ্রিটজ। মেয়েদের বিভাগ থেকে জিতেছেন শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা, এমা রাদুকানু, ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা, জেসমিন পাওলিনি, বেলিন্ডা বেনচিচ প্রমুখ।
রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পরও তেমন কোনো উচ্ছ্বাস নেই আনসার ও ভিডিপির মেয়েদের। অবশ্য শিরোপা জেতাটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তাদের। তাই উদ্যাপনে দেখা গেল সাদামাটা ছাপ। জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে ৩৬ বারের মধ্যে ২৪ বারই চ্যাম্পিয়ন হলো তারা।২০ মিনিট আগে
একপ্রকার ঘুমিয়ে আছে জেলা ফুটবল। নিয়মিত হচ্ছে না লিগ। বাফুফের নতুন কমিটি ১০ মাসেও লিগের জট খুলতে পারেনি। তৃণমূল থেকেও তাই সেভাবে উঠে আসছে না ফুটবলার। ঘুমিয়ে পড়া সেই ফুটবলকে জাগাতে ৩০ আগস্ট থেকে শুরু হবে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে সঙ্গে নিয়ে যা আয়োজন করবে বাফুফে।২২ মিনিট আগে
এবি ডি ভিলিয়ার্স কি তবে অবসর ভেঙে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন? সেটা কি হবে তাঁর দীর্ঘদিনের সতীর্থ বিরাট কোহলির সঙ্গে আইপিএলের মাধ্যমে? আসলে তা নয়। চার বছর আগে যে ডি ভিলিয়ার্স ক্রিকেট ছেড়েছেন, তিনি আর ক্রিকেটে ফিরছেন না।৬ ঘণ্টা আগে
২০২৩ সালের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন চেতেশ্বর পূজারা। সামাজিক মাধ্যমে গতকাল আবেগঘন এক বার্তায় ভারতীয় ক্রিকেট দলকে বিদায় জানিয়েছেন পূজারা। তাঁর এমন আকস্মিক অবসর ঘোষণায় কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) ধুয়ে দিয়েছেন।৬ ঘণ্টা আগে