আমিরুলদের ৬০ লাখ টাকা পুরস্কার, সমস্যার কথা বলতে চান ক্রীড়া উপদেষ্টাকে

প্রথমবার জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কিছু উপহার দিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ দল। নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভারতের চেন্নাই ও মাদুরাইয়ে অনুষ্ঠিত ২৪ দলের বিশ্বকাপে ১৭তম হয়ে জিতে নিয়েছে চ্যালেঞ্জার কাপ। অভাবনীয় সাফল্যের পরও পুরস্কারের ঘোষণা পেতে অপেক্ষা করা লাগল খানিকটা। আজ তাদের ৪০ লাখ টাকা বোনাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হকি ফেডারেশন। বিমানবাহিনী দেবে ২০ লাখ টাকা।
৬০ লাখ টাকার বাইরে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা আমিরুল ইসলাম আলাদা করে পাচ্ছেন ৫ লাখ টাকা। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কুর্মিটোলা ঘাঁটির শাহিন দ্বীপে আজ অনূর্ধ্ব-২১ দল ব্যতিক্রমী সংবর্ধনা দিয়েছে হকি ফেডারেশন।
বিমানবাহিনী প্রধান ও ফেডারেশনের সভাপতি এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। খেলোয়াড়দের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে আমি সবাইকে বলেছিলাম মাঠে লড়াকু মানসিকতা দেখতে চাই। বলেছিলাম নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে খেলতে। তোমাদের এখন থেকে ২০২৬ এশিয়ান গেমস ও পরের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, দেশের হকির উন্নয়নে আমরা আগের চেয়ে আরো বেশি বিস্তৃত ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করব।’
বোনাসে অঙ্ক শুনে বিশ্বকাপে ৬ ম্যাচে ৫ হ্যাটট্রিকে ১৮ গোল করা আমিরুল বলেন, সংবর্ধনা পেয়ে দলের সবচেয়ে বড় তারকা আমিরুল ইসলাম বলেছেন, ‘এই সংবর্ধনার পাওয়ায় আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেলো। অন্যান্য খেলায় সাফল্য ফেলে সরকার থেকে অনেক পুরস্কার দেওয়া হয়। আমাদের বিষয়গুলোও যদি দেখা হয় তাহলে ভবিষ্যতের জন্য আরো ভালো হবে। পাশাপাশি আমাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা করা হয় তাহলে আগামীতে আমরা আরো ভালো করতে পারব।’
হকি সেভাবে তেমন কোনো কাঠামো গড়ে ওঠেনি। তাই যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান আমিরুল, ‘আমরা যদি ক্রীড়া উপদেষ্টার সাথে দেখা করতে পারি তাহলে আমাদের সমস্যার কথাগুলো বলতে পারতাম।’
বিশ্বকাপ খেলে আসার পরও ঘরোয়া হকি মাঠে গড়ানোর ব্যাপারে এখনো কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয়নি। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল (অব.) রিয়াজুল হাসান জানিয়েছেন, প্রথম বিভাগ লিগ চালু করার জন্য এই মাসেই ক্লাবগুলোকে চিঠি পাঠানো হবে।
বিশ্বকাপের দল ছাড়াও অনূর্ধ্ব-১৮ নারী দলকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গত জুলাইয়ে চীনের দাঝুতে অনুষ্ঠিত নারীদের অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপে প্রথমবার অংশ নেয় বাংলাদেশ। সেই টুর্নামন্টে কাজাখস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জপদক জেতেন মেয়েরা। সোমবারের সংবর্ধনায় দলকে ১০ লাখ টাকা বোনাসের ঘোষণা দেন ফেডারেশন সভাপতি।
বোলিংয়ের পর ব্যাটারদের দিকে তেড়ে যাওয়া, স্লেজিংয়ে তাঁতিয়ে দেওয়া—আগুনের জবাব আগুনে দেওয়া বলতে তো এমনটাই বোঝায়। বর্তমান ক্রিকেটে পেসারদের এমন আগ্রাসন যে একেবারে দেখা যায় না, ব্যাপারটা তা নয়। কিন্তু আশি-নব্বইয়ের দশকের মতো অতটা আগুন দেখা যায় না বললেই চলে।
পেশাদার ক্যারিয়ারে শোয়েব আখতার গতির ঝড়ে ব্যাটারদের কাবু করে দিতেন হরহামেশাই। কখনো ব্যাটারদের হেলমেটে, কখনোবা তাঁর আক্রমণাত্মক বোলিংয়ে হাঁটু-কব্জিসহ বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা পেতেন ব্যাটাররা। বাউন্সার তো বটেই, মাঝেমধ্যে তাঁর গতিতে স্টাম্প উড়ে চলে যেত অনেক দূরে। তরুণ প্রজন্মের অনেক পেসারই আদর্শ মনে করেন পাকিস্তানি এই গতিতারকাকে। কিন্তু তাঁর সময়ের যে পেসারদের আগ্রাসন, সেটা এখন খুব একটা দেখা যায় না বলে আজ শেরাটনে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন তিনি। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস বলেন, ‘বর্তমান প্রজন্মের ক্রিকেটারদের দোষ দিতে চাই না। তাঁদের জন্ম এই টি-টোয়েন্টি যুগে। অনেক ভ্রমণ করতে হয়।’
ব্যাঙের ছাতার মতো টি-টোয়েন্টি, টি-টেনসহ ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ক্রিকেট লিগ। তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমানদের অনেকবার টানা ম্যাচ খেলতে হয়েছে। ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান না। এমনকি চোটে পড়ে অনেক সময় ম্যাচও মিস করেন তাঁরা। এ কারণে বর্তমানের ক্রিকেটাররা অতটা আগ্রাহী হয়ে উঠতে পারেন না। ঢাকার শেরাটনে আজ সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানি গতিতারকা বলেন, ‘ম্যাচ খেলে পরদিন সকালে আবার খেলতে হচ্ছে। দ্রুত গতিতে বোলিং করতে দ্রুত ফিট হয়ে ওঠার সময় নেই। তবে ছয় মাস বিশ্রাম নিতে পারলে নিজেদের ভালোভাবে প্রস্তুত করতে পারত। যে মাত্রায় আগ্রাসন দেখতে চাই, সেটা এখন দেখতে পাই না।’
ঢাকা ক্যাপিটালসের পরামর্শক হিসেবে ২০২৬ বিপিএলে কাজ করবেন শোয়েব আখতার। ঢাকার শেরাটন হোটেলে আজ যখন সংবাদ সম্মেলনে তিনি এলেন, তাঁর পাশে ছিল কঠোর নিরাপত্তাবলয়। ক্যারিয়ার, পছন্দের ক্রিকেটার, বর্তমান ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁর প্রজন্মের ক্রিকেটারদের মধ্যে পার্থক্য—এসব ব্যাপার নিয়েই শেরাটনে আলাপ-আলোচনা হয়েছে বেশি। শোয়েব আখতারও যে এই সংবাদ সম্মেলন উপভোগ করেছেন, সেটা তাঁর কথাবার্তা শুনেই বোঝা গেছে। মজার ছলে রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস বলেন, ‘আমার প্রিয় তিন ডেলিভারি হচ্ছে, শচীনকে প্রথম বলে আউট করা। দ্বিতীয়টা হলো ব্রায়ান লারার ঘাড়ে আঘাত করা। তিন নাম্বারটা হলো গ্যারি কারস্টেনের বুকে আঘাত করা। আরে না না। মজা করেছি আমি। আমার সেরা তিন ডেলিভারি হচ্ছে— ২০০২ সালে শচীন ও কলম্বোতে গিলক্রিস্টকে ইয়র্কারে আউট করা। তিন-চার নম্বরটা হলো টেস্টে দ্রুত গতির ডেলিভারিতে জ্যাক ক্যালিসের উইকেট নেওয়া।’
ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের যে চাপের কথা শোয়েব আখতার বলেছেন, সেটা একেবারে অযৌক্তিক নয়। তবে পেসাররা আগ্রাসী হতে গেলে কঠিন শাস্তি দিচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। তানজিম হাসান সাকিব, মোহাম্মদ সিরাজরা আইসিসির থেকে তিরস্কারের পাশাপাশি জরিমানাও গুনেছেন। এ বছরের ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে ১২তম বিপিএল। সিলেটে হবে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ। ২৩ জানুয়ারি শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল মাঠে গড়াবে মিরপুর শেরেবাংলায়।
ভেন্যু পরিবর্তন করে কুমিল্লার জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে জাতীয় স্টেডিয়াম। তাতেও লাভ হলো না। শেষ পর্যন্ত পেছাল ফেডারেশন কাপে বসুন্ধরা কিংস-মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যকার ম্যাচ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন লিগ কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান জাকির হোসেন।
জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল আগামীকাল। নিরাপত্তার ঘাটতি থাকায় কোনো দর্শক ছাড়াই ম্যাচ আয়োজনের কথা ক্লাবগুলোকে জানিয়েছিল বাফুফে। কিন্তু তাতে আপত্তি জানায় মোহামেডান। দর্শকহীন স্টেডিয়ামে খেলতে রাজি নয় তারা। তাই এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২৩ ডিসেম্বর নেওয়া হয়েছে ম্যাচটি। ভেন্যু সেই কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান থাকায় সেখান থেকে ম্যাচ সরিয়ে আনা হয়েছিল জাতীয় স্টেডিয়ামে।
গত ১২ ডিসেম্বর ফুটবল লিগের ম্যাচে মোহামেডানকে ২-০ গোলে হারিয়েছে কিংস। ফেডারেশন কাপে ‘বি’ গ্রুপে এক ম্যাচ খেলে তাদের সংগ্রহ ১ পয়েন্ট। প্রথম ম্যাচে ফর্টিসের বিপক্ষে ড্র করেছে তারা। অন্যদিকে ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে মোহামেডান।
কিংস-মোহামেডান ম্যাচ পেছালেও ফেডারেশন কাপের একটি ম্যাচ অবশ্য ঠিকই হবে কাল। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় দুপুর আড়াইটায় আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে লড়বে ফর্টিস এফসি। ২ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের তিনে আছে ফর্টিস। কোনো পয়েন্ট না পাওয়া আরামবাগের অবস্থান একেবারে তলানিতে।
নেপালকে হারানোর পর আজিজুল হাকিম তামিম-জাওয়াদ আবরাররা টিভি সেটের সামনে বসে ছিলেন কি না, জানা নেই। সেমিফাইনালে এক পা বাংলাদেশ দিয়ে রেখেছিল ঠিকই। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে অপেক্ষা করতে হতো শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ম্যাচের দিকে। শেষ পর্যন্ত তামিমদের নিয়েই সেমিতে উঠল শ্রীলঙ্কা।
দুবাইয়ের ‘দ্য সেভেন্স স্টেডিয়ামে’ নেপালের বিপক্ষে ১৫১ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের বিশাল জয়ে তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নেট রানরেটটা হয়েছে +১.৫৫৮। ৪ পয়েন্ট ও +১.৫৫৮ নেট রানরেট নিয়ে ‘বি’ পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তামিম-আবরারদের সেমির টিকিট কাটতে হলে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিততে হতো শ্রীলঙ্কাকে। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে আফগানদের ২ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা। শেষ ওভারের প্রথম দুই বলে ছক্কা, চার মেরে চামিকা হেনাতিগালার বাধভাঙা উচ্ছ্বাসই বলে দেয়, রুদ্ধশ্বাস জয়ের আনন্দটা কেমন হয়।
বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা দুই দলেরই পয়েন্ট এখন চার। তবে নেট রানরেটের মারপ্যাঁচে শীর্ষে শ্রীলঙ্কা ও দুইয়ে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের নেট রানরেট +১.৮৪৮ ও +১.৫৫৮। ‘বি’ গ্রুপের অপর দুই দল আফগানিস্তান, নেপাল ছিটকে গেছে এশিয়া কাপ থেকে। পরশু তারা ‘দ্য সেভেন্স স্টেডিয়ামে’ নামবে সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে। একই দিনে আইসিসি একাডেমিতে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা খেলবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে।
‘বি’ গ্রুপের শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ম্যাচটা যত সময় গড়িয়েছে, ততই জমে উঠেছে। ২৩৬ রানের লক্ষ্যে নেমে ৪৬ ওভার শেষে লঙ্কানদের স্কোর ছিল ৬ উইকেটে ২১৩ রান। রিকোয়ার্ড রেট ৫.৭৫ হলেও শেষের দিকে চাপ বেড়ে যায় লঙ্কানদের। ৪৭তম ওভারের পঞ্চম বলে দুলনিথ সিগেরাকে (২৩) ফেরান আফগান পেসার সালাম খান। বদলি ফিল্ডার হিসেবে নামা নাজিফুল্লাহ আমিরি পয়েন্টে দুর্দান্ত ক্যাচ ধরেন। এরপর ৪৮তম ওভারের তৃতীয় বলে রানআউটের শিকার হয়েছেন সেথমিকা সেনেবীরত্নে (১)। ফয়সাল আহমেদ শিনোজাদা ডিরেক্ট থ্রোতে স্টাম্প ভাঙার পর তৃতীয় আম্পায়ার অনেকক্ষণ যাচাই করে রানআউট ঘোষণা করেছেন।
পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে শ্রীলঙ্কা শেষ ৬ বলে ৮ রানের সমীকরণের সামনে এসে পড়ে। শেষ ওভারের প্রথম বলে আফগান পেসার আবদুল আজিজকে ছক্কা মেরে জয় অনেকটা নিশ্চিত করেছেন হেনাতিগালা। পরের বলে চার মেরে লঙ্কানদের সেমিফাইনালে নিয়ে যান এই টেলএন্ডার ব্যাটার।
দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আফগানিস্তান অধিনায়ক মাহবুব খান। পুরো ৫০ ওভার ব্যাটিং করে ২৩৫ রানে অলআউট হয়েছে আফগানরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন ওপেনার ওসমান সাদাত। ৮৭ বলের ইনিংসে একটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন। শ্রীলঙ্কার সেথমিকা সেনেবীরত্নে, দুলনিথ সিগেরা নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন রামিথ নামসারা ও চামিকা হিনাতিগালা।
চন্ডিকা হাথুরুসিংহে, জেমি সিডন্স, ফিল সিমন্স, মুশতাক আহমেদ, রাসেল ডমিঙ্গো, শন টেইট, ড্যানিয়েল ভেট্টরি...বাংলাদেশ ক্রিকেটে বিদেশি কোচদের তালিকাটা এমনই লম্বা। তবে এত তারকা ক্রিকেটার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) কাজ করলেও সেখানে নেই শোয়েব আখতারের মতো কিংবদন্তির নাম। প্রস্তাব পেলে ভবিষ্যতে বিসিবিতে কাজ করবেন কি না, সে ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না পাকিস্তানি গতিতারকা।
ঢাকা ক্যাপিটালসের পরামর্শক হিসেবে ২০২৬ বিপিএলে কাজ করবেন শোয়েব আখতার। ঢাকার শেরাটন হোটেলে আজ যখন সংবাদ সম্মেলনে তিনি এলেন, তাঁর পাশে ছিল কঠোর নিরাপত্তাবলয়। যদি বিসিবি কখনো শোয়েব আখতারকে প্রস্তাব দেয়, তাহলে কি কাজ করবেন—তাঁর কাছে এসেছে এমন প্রশ্ন। পাকিস্তানি গতিতারকা বলেন, ‘না। যখন ফাস্ট বোলিংয়ের প্রসঙ্গ আসে, তখন আমার মতে অন্যতম সেরা কোচ পেয়েছেন। শন টেইটের পর আমাকে আপনার দরকার নেই। আমার মতে তার সঙ্গে আপনাদের কাজ করা উচিত। সে অন্যতম দারুণ এক ক্রিকেটার। আমার দেখা অন্যতম সৎ একজন লোক।’
বিপিএলে প্রথম ১১ আসরে না এলেও এবারই প্রথমবারের মতো কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কাজ করতে আসছেন শোয়েব আখতার। বাংলাদেশে পাকিস্তানি গতিতারকার জনপ্রিয়তা বেশি থাকার কারণেই মূলত তাঁকে এবার বিপিএলে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে কদিন আগে জানিয়েছিলেন ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ। বাংলাদেশে যে তাঁর অনেক ভক্ত-সমর্থক আছেন, সেটা অজানা নয় শোয়েবের। তবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এলে বিসিবিতে কাজ করতে পারবেন কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না পাকিস্তানি গতিতারকা। শেরাটনে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমি যদি কখনো বাংলাদেশে আসি, মানুষের হৃদয়ের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আসব। কোনো দলকে কোচিং করানোর পরিকল্পনা আমার নেই। যদি কখনো সুযোগ আসে, আপনারা জানেন বাংলাদেশের প্রতি অনেক ভালোবাসা রয়েছে। সংবাদমাধ্যমেও অনেক ভালো কথা বলেছি। বাংলাদেশের মানুষের আমার প্রতি অনেক ভালোবাসা রয়েছে। যদি সুযোগ আসে, চেষ্টা করব। তবে যথেষ্ট সময়ের দরকার। সমস্যাটা সেখানেই।’
গতির সঙ্গে বাউন্সারে ব্যাটারদের ভড়কে দিতে ভালোই পারেন নাহিদ রানা। বাংলাদেশের তরুণ এই পেসারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ইয়ান বিশপ, হার্শা ভোগলের মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। শোয়েবের মতে নাহিদ রানা বিশ্বের সেরাদের একজন হয়ে উঠতে পারবেন, যদি তিনি তাঁর (নাহিদ রানা) ফিটনেস ধরে রাখতে পারেন। পাকিস্তানি গতিতারকা আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘নাহিদ রানার প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে, মাংসপেশির ব্যাপারটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ঠিক রাখতে হবে। পেস বোলারের ক্ষেত্রে শরীরের যত্ন নেওয়া জরুরি। শরীর তখনই চাপ নিতে পারবে, যখন আপনার মাংসপেশি শক্ত থাকবে। পেস বাড়াতে হবে ও মাথা উঁচু করার মানসিকতা নিয়ে খেলতে হবে। যদি সে এটা করতে পারে, তাহলে সে অনেক দূর যেতে পারবে।’
বর্তমান পেস বোলিং কোচ শন টেইটের সঙ্গে বিসিবির চুক্তি রয়েছে ২০২৭-এর নভেম্বর পর্যন্ত। যদি বিসিবি শোয়েব আখতারকে প্রস্তাব দেয়, বোর্ডের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে অনিশ্চয়তার কথা তো তিনি আজ শেরাটনে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন। এর আগে ওয়াসিম আকরামেরও বিসিবিতে কাজ করার কথা শোনা গিয়েছিল।
