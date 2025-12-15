‘আপনাদের পার্সোনাল অ্যাজেন্ডা থাকতে পারে, তবে খেলা যেন সময়মতো মাঠে গড়ায়’

অধিনায়কত্ব-ইস্যুর কারণে ২০২৫ সাল বিশেষ মনে থাকবে বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর। পারফরম্যান্সের বিচারে টেস্টে ভালো করলেও ওয়ানডেটা ভালো যায়নি তাঁর। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের ইনডোরে অনুশীলন শেষে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শান্ত শুধু পারফরম্যান্স নয়, বললেন প্রাসঙ্গিক আরও অনেক কিছু নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রানা আব্বাস।
রানা আব্বাস, ঢাকা
প্রশ্ন: টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে যদি ২০২৫ সাল ফিরে দেখেন।
নাজমুল হোসেন শান্ত: আলহামদুলিল্লাহ, দল হিসেবে আমরা ভালো খেলেছি। এ বছরটা আমাদের ভালো সময় গেছে দল হিসেবে। তবে শ্রীলঙ্কায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটা আরেকটু ভালো খেলতে পারতাম। সব মিলিয়ে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি।
প্রশ্ন: ওয়ানডেতে ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সাল একটু খারাপ গেল আপনার।
শান্ত: এ রকম হতেই পারে। ভালো-খারাপের মধ্য দিয়েই এই গেমটা যায়। খুব বেশি চিন্তিত নই। ক্রিকেটার হিসেবে খারাপটাও মেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কেন খারাপ হয়েছে, এটা বের করে এবং পরবর্তীকালে ওই জায়গায় ঠিকঠাক করে ফিরতে হয়। আগামী বছর যে ওয়ানডে ম্যাচ আছে, সেগুলো যদি খেলার সুযোগ পাই, চেষ্টা করব ওসব জায়গায় ভালোভাবে ফিরে আসার।
প্রশ্ন: ২০২৭ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে আগামী বছরের বেশির ভাগ ওয়ানডে সিরিজ আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিপক্ষ বেশির ভাগই শক্তিশালী।
শান্ত: যে দলটা এখন নিয়মিত খেলছে, অনেক দিন হয়ে গেল, সবাই একসঙ্গে খেলছে। আশা তো করতেই পারি, আগামী বছর যাদের বিপক্ষে খেলব, প্রতিটির সঙ্গে জেতার সামর্থ্য রাখি।
প্রশ্ন: বিসিবি তিন অধিনায়ক, দুই অধিনায়ক কিংবা এক অধিনায়ক—তিন পথেই একাধিকবার হেঁটেছে। কোন পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো?
শান্ত: মনে হয়, যত কম অধিনায়ক থাকবে, তত ভালো। এটার পেছনে কারণ হলো, ওই অধিনায়কের প্ল্যান করাটা সহজ হয়ে যায় এবং সে পরিষ্কার জানে, কাকে কখন কোন সময় খেলাতে চায়। নির্বাচকেরা এবং কোচরা এই জায়গায় স্বস্তিতে থাকবেন। এক অধিনায়ক হলে আমাদের মতো দেশে আসলে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকে। আমরা অনেক বেশি ম্যাচ জিতি না; পাশাপাশি অনেক চাপ অধিনায়কের ওপরে আসে। এই চাপ নেওয়ার মতো কতটা সামর্থ্য তার আছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। কম অধিনায়ক থাকলে তা আরও সহজ হয়ে যায়। এবং আশপাশের যেসব খেলোয়াড় আছে, তাদের জন্যও সহজ যে আসলে আমি একটা অধিনায়ককে অনুসরণ করছি। একটা অধিনায়কের কমান্ড যে সে কী চায়। ড্রেসিংরুমে যত কম অধিনায়ক থাকবে, ততই ভালো। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অধিনায়কদের ফ্রিডম নিয়ে আমরা খুবই সন্দিহান। তার মতামত, দল নির্বাচন থেকে শুরু করে সবকিছু।
প্রশ্ন: অধিনায়কদের স্বাধীনতা নিয়ে বলছিলেন। কদিন আগে প্রধান নির্বাচকের সিদ্ধান্তে লিটন দাসের অবস্থান নিয়ে তাই এত হইচই। আপনি বিষয়টি কীভাবে দেখেন?
শান্ত: আগে তিন ফরম্যাটে অধিনায়কত্ব করেছি। এখন এক ফরম্যাটে। আমার প্রথম প্রায়োরিটি হলো, কী চাই। দলে আমার কী প্রয়োজন। সব সময় নির্বাচকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি। ওটা আদায় করে নিতে অনেক সময় পেরেছি, অনেক সময় পারিনি। যোগাযোগটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গায় খুব জোর দিয়েছি যে আমার কমিউনিকেশন যেন ঠিক থাকে। লিটন যেটা করেছে, কিংবা নির্বাচক—এখানে কাউকেই আলাদা করে দেখতে চাই না। এটা তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত এবং আমি জানি না, আসলে ভেতরে কী হয়েছে। তবে সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে আরেকটু সুন্দরভাবে কমিউনিকেট করে যদি আমরা করি, আরও ভালো। এখানে লিটনের কোনো দোষ দেখি না কিংবা সিলেক্টরেরও না। এখানে নিজ নিজ জায়গা থেকে আমার মনে হয়, টিমের ভালোর জন্যই তারা বলেছে। এখানে এমন নয় যে লিটন টিমের ভালো চায়নি বা সিলেক্টর টিমের ভালো চাননি। তবে কমিউনিকেশন করে যদি আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে করতে পারি, তাহলে পরিবেশটা আরও ভালো হবে।
প্রশ্ন: ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ছিলেন অধিনায়ক। এবার দলে জায়গা পাওয়ার লড়াই। বিপিএলে ভালো করলে কি মনে হয় ফিরতে পারেন? এই বিপিএল কি আপনার কাছে প্রমাণের মঞ্চ?
শান্ত: বিষয়টা হচ্ছে, কাউকে প্রমাণ করার কিছু নেই। একটা সময় অধিনায়ক হিসেবে নিয়মিত ছিলাম, এখন অনিয়মিত। এটা পার্ট অব লাইফ। প্রত্যেক ক্রিকেটারের জীবনে এ রকম কিছু আসে। আমি যখনই খেলি, কাউকে প্রমাণ করতে খেলি না। তবে এবার বিপিএল টুর্নামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ টি-টোয়েন্টি দলে ফিরতে। অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে, রান করতে হবে এবং মনে করি, যদি ধারাবাহিক রান করি, ফিরতে পারব। বাদ পড়ার ব্যাখ্যায় সিলেক্টর যেভাবে আমাকে এক্সপ্লেইন করেছেন, আমার জানা আছে। এই বিপিএলে যেটা, সেটা ঠিকঠাক করতে পারি, তাহলে আশা করতেই পারি, ইনশা আল্লাহ আবার ফিরব।
প্রশ্ন: সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহরা যখন একসঙ্গে খেলেছেন, তখন জাতীয় ক্রিকেট দলের যে ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল, বলা হচ্ছে এখন সেটা কিছুটা কমেছে। আপনিও কি তাই মনে করেন? হামজা চৌধুরীর আগমনে জাতীয় ফুটবল দল ঘিরে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে, প্রশ্নটা সেই প্রেক্ষাপটে করা।
শান্ত: একটু কমেছে, এটা অস্বীকারের কিছু নেই। একটু অবশ্যই কমবে। সাকিব ভাই, তামিম ভাই, মুশফিক ভাই, রিয়াদ ভাই—তাঁরা যে অবস্থানটা তৈরি করেছিলেন, ওই রকম অবস্থান এখন পর্যন্ত আমরা তৈরি করতে পারিনি। এটা সত্য। তবে যে ক্রেজের কথাটা বললেন, ক্রিকেট নিয়ে মানুষের যে আশা ছিল, ওটা কমেছে যদি বলেন, এই জায়গায় মনে করি না, খুব বেশি কমেছে। এখনো মাঠে দর্শক আসে। স্টিল প্লেয়ারদের পেছনে সাধারণ মানুষ দৌড়াদৌড়ি করছে। তাই ভালোবাসার জায়গাটা কিন্তু এখনো আছে। ফুটবল? হ্যাঁ, ভালো করছে। এটা অস্বীকারের কিছু নেই। ক্রিকেটে যে খেলোয়াড়দের কথা বললেন, তাঁরা যে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা তৈরি করেছেন, এটা অনেক সময় নিয়ে হয়েছে। যে খেলোয়াড়েরা এখন খেলছে, সময়ের সঙ্গে ওরকম ব্র্যান্ড ভ্যালু তারাও তৈরি করবে বলে মনে করি। একটা সময় তাঁরা (সাকিবরা) যেভাবে নিয়মিত ভালো করে একটা জায়গায় দলকে এখানে নিয়ে এসেছেন। এখন যদি দেখেন মিরাজ, লিটন, মমিনুল ভাই, তাইজুল ভাই, মোস্তাফিজ দলে আছেন। এঁরাও অনেক ম্যাচে বাংলাদেশকে জিতিয়েছেন। জানি না তাঁদের অবদান কেন সেভাবে সবার সামনে আসেনি। এদের তুলে ধরলে মনে হয় যে ব্র্যান্ড ভ্যালু ধীরে ধীরে বাড়বে। আমাদের আসলে বাংলাদেশ টিম হিসেবে নিয়মিত জিততে হবে। এখানে একটু ঘাটতি আছে। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স হচ্ছে, তবে দল হিসেবে যদি আমরা আরেকটু বেশি ম্যাচ জিতি, তিন ফরম্যাটেই তাহলে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা আবার পিকে চলে আসবে।
প্রশ্ন: ঢাকার বাইরে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াটা কেমন হওয়া উচিত? বাংলাদেশের ক্রিকেটের আরেকটা জায়গায় নিতে কী ধরনের বিনিয়োগ করা দরকার?
শান্ত: বিনিয়োগের ব্যাপারে বলতে চাই না। এখানে অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন, তাঁরা ভালো বলতে পারবেন। একজন ক্রিকেটার হিসেবে মনে করি, শুধু ঢাকায় নয়, প্রতিটি বিভাগে, প্রতিটি জেলায় ঠিকঠাক ফ্যাসিলিটিজ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার কথাও যদি বলেন, বাংলাদেশ টিম হয়তো কমবেশি টুকটাক ফ্যাসিলিটিজ পায়। তবে বাকি ক্রিকেটাররা আসলে তা কতটুকু পায়, এ নিয়ে সন্দেহ আছে। জেলায় জেলায়, বিভাগে বিভাগে প্রপার ফ্যাসিলিটিজ থাকবে এবং এবং প্রত্যেক ক্রিকেটার যেন ঠিকঠাক অনুশীলনের সুযোগটা পায়—বোর্ডের কাছে এই প্রত্যাশা থাকবে। এমন নয় যে জাস্ট একটা-দুইটা উইকেট তৈরি করে দিলাম। বিষয়টি এ রকম নয়। একেবারে ঠিকঠাক যেন সবাই সব সুযোগ-সুবিধা পায়।
প্রশ্ন: আপনি যেহেতু কোয়াবের নির্বাহী সদস্য, সে কারণে জানতে চাই, এখন ৪৪টি ক্লাবের সঙ্গে বোর্ডের যে টানাপোড়েন, ক্রিকেটাররাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাঠে খেলাটা রাখতে এখানে কী করণীয়?
শান্ত: যাঁরা দায়িত্বে, তাঁদের খেলাটা পরিচালনা করা। আমরা ক্রিকেটাররা তো চাই খেলতে। সব জায়গায় আমরা একই কথাই বলেছি। আপনাদের পার্সোনাল অ্যাজেন্ডা থাকতে পারে, অনেক সমস্যা থাকতে পারে, সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। দেখতেও চাই না। আপনারা আপনাদের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেন, তবে মাঠের খেলাটা মাঠে যেন প্রতিবছর সময়মতো গড়ায়। কারণ, একটা হলো আমাদের রুটি-রুজির ব্যাপার, আরেকটা হলো যদি খেলা না হয়, তাহলে আমরা কীভাবে বাংলাদেশ দলটা এগিয়ে নেব। কীভাবে আশা করর, বাংলাদেশ দল নিয়মিত ভারত, অস্ট্রেলিয়ার মতো বড় বড় দলকে হারাবে। আমরা চাই যে মাঠে খেলাটা হোক।
প্রশ্ন: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অশোভন ট্রলের শিকার আপনার চেয়ে বেশি মনে হয় বাংলাদেশে আর কোনো ক্রিকেটার হননি। জাকের আলী-শামীম পাটোয়ারীকে নিয়ে এখন যে ট্রল হয়, তাঁদের যন্ত্রণা আপনার চেয়ে ভালো কে বুঝবে?
শান্ত: খুবই কঠিন। আমার মনে হয় এ রকম হওয়া উচিত নয়, যেভাবে আসলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রল হয়, এটা আসলেই করা ঠিক নয়। এবং আমি মনে করি, যাঁরা করেন, তাঁরা হয়তো না বুঝে করেন বা মজার ছলে করেন অনেকে। হয়তো এ থেকে তাদের কোনো আয় হতে পারে। যেহেতু এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, অনেক ভিউ আসে। অনেকে যে কষ্ট দেওয়ার জন্য করে, সেটাও আমি বলব না। তবে করা উচিত নয়। খারাপ খেললে অবশ্যই সমালোচনা হবে বা ট্রল করবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো কিছু নিয়ে আক্রমণ করা উচিত নয়। তবে এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, এটা হতেই থাকবে। বর্তমান সময়ে এটা কমার লক্ষণও দেখি না। ক্রিকেটারদের এদিকে ফোকাস না করে কীভাবে নিজের স্কিল উন্নতি করা যায়, নিয়মিত পারফর্ম করা যায়, সেদিকে মনোযোগ গুরুত্বপূর্ণ। এটা এখন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিবার, সতীর্থ, দল, কোচিং স্টাফ বা ক্রিকেট বোর্ড থাকে। যদি এই মানুষগুলো থাকে, তাহলে আমার মনে হয় না বাইরের বিষয়গুলো নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করা উচিত।
ক্রীড়া ডেস্ক
যেখানে শুরুর কথা বলার আগেই শেষ—ধর্মশালায় আজ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় টি-টোয়েন্টি দেখে অনেকের এই গান মনে আসতেই পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইনআপ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ায় সেখানেই ম্যাচের ফল সম্পর্কে অনেকটা ধারণা পাওয়া যায়। ভারত ম্যাচটা এরপর জিতে গেল হেসেখেলেই।
ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত—টি-টোয়েন্টি সিরিজে ম্যাচগুলোতে এভাবেই পর্যায়ক্রমে আসছে ফল। সমানে সমানে লড়াই হলেও ম্যাচগুলো হচ্ছে একপেশে। ৯ ডিসেম্বর সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১০১ রানে হারিয়েছে ভারত। প্রোটিয়াদের ঘুরে দাঁড়াতেও বেশি সময় লাগেনি। ১১ ডিসেম্বর নিউ চন্ডীগড়ে ভারতকে ৫১ রানে হারিয়ে সমতায় ফেরেন প্রোটিয়ারা। আজ ধর্মশালার হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ২৫ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে ভারত।
১১৮ রানের লক্ষ্যে নেমে শুরু থেকেই মারমুখী ব্যাটিং করতে থাকে ভারত। ৩২ বলে ৬০ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়তে অবদান রাখেন শুবমান গিল ও অভিষেক শর্মা। ষষ্ঠ ওভারের দ্বিতীয় বলে অভিষেককে ফিরিয়ে বিস্ফোরক এই জুটি ভাঙেন করবিন বশ। ১৮ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় ৩৫ রান করেন অভিষেক। বিস্ফোরক এই ওপেনার ফেরার পরও ভারতের জয় নিয়ে কোনো সংশয় তৈরি হয়নি। দ্বিতীয় উইকেটে ৩৮ বলে ৩২ রানের জুটি গড়েন গিল ও তিলক ভার্মা। ১২তম ওভারের চতুর্থ বলে গিলকে (২৮) বোল্ড করে জুটি ভাঙেন মার্কো ইয়ানসেন।
গিলের বিদায়ের পর অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ম্যাচটা প্রায় শেষ করেই এসেছিলেন। তবে ভারতের জয়ের জন্য যখন ৯ রান প্রয়োজন, তখন লুঙ্গি এনগিদির বলে ফেরেন সূর্যকুমার (১২)। তাতে ভারতের স্কোর হয়ে যায় ১৪.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৯ রান। তুলির শেষ আঁচড় এরপর দিয়েছেন শিবম দুবে। ১৬তম ওভারের চতুর্থ ও পঞ্চম বলে ওটনিল বার্টম্যানকে ছক্কা ও চার মেরে ভারতকে ৭ উইকেটের জয় এনে দেন দুবে।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা পুরো ২০ ওভার খেলে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে। অধিনায়ক এইডেন মার্করামের ৪৬ বলে ৬১ রানের ইনিংস ছাড়া বলার মতো কিছু নেই প্রোটিয়াদের ইনিংসে। ভারতের আর্শদীপ সিং, হারশিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন শিবম দুবে ও হার্দিক পান্ডিয়া। ৪ ওভারে ১৩ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন আর্শদীপ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গুগল যেন আলাদিনের চেরাগ! যেখানে মুহূর্তে মেলে সব কিছুর উত্তর। গুগল সার্চ ইঞ্জিনে নিয়মিত তারকাদের কত কিছুই জানতে চান ব্যবহারকারীরা। ২০২৫ সালে গুগলে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সার্চ করা হয়েছে কাকে, জানেন? ১৪ বছর বয়সী বৈভব সূর্যবংশী। তিনি পেছনে ফেলেছেন বিরাট কোহলির মতো বড় তারকাকে। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের তারকাদের নিয়েও গুগলে কত কিছু ‘সার্চ’ করা হয়।
‘নাজমুল হোসেন শান্ত’ লিখে ‘সার্চ’ করলে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে (এসইও) কী কী সাজেস্ট করে, এরকম কিছু বিষয়ে আজকের পত্রিকাকে মজার উত্তর দিলেন বাংলাদেশ টেস্ট অধিনায়ক। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আগে আর কোনো ম্যাচ না থাকায় শান্ত সপরিবারে ঘুরে এসেছেন মালয়েশিয়ায়। ঘোরাঘুরি করতে শান্তর কাছে সবচেয়ে পছন্দের মালদ্বীপ। ঘুরতে পছন্দ করেন নিজের শহর রাজশাহীতেও। খেতে পছন্দ করেন রাজশাহীর যেকোনো স্ট্রিট ফুড।
গুগল সার্চে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মানুষের আগ্রহের প্রসঙ্গ আসতেই একটু যেন লাজুক হয়ে গেলেন। বাংলাদেশ টেস্ট অধিনায়ক বলেন, ‘আমার স্ত্রী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। পরিসংখ্যান বিভাগে পড়াশোনা করেন। আমরা প্রেম করে বিয়ে করেছি। আমাদের প্রায় সাড়ে চার-পাঁচ বছরের সম্পর্ক ছিল। এখন প্রায় চার-পাঁচ বছর সংসার করছি।’
শান্তর শিক্ষাগত যোগ্যতা লিখেও সার্চ করা হয়। এটির উত্তরে বাংলাদেশ টেস্ট অধিনায়ক বললেন, ‘রাজশাহী আদর্শ ডিগ্রি কলেজ থেকে আমি পড়াশোনা করছি। এখন আমি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির একজন স্টুডেন্ট। এখনো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়নি। পড়ছি মার্কেটিং নিয়ে।’
শান্তর বেতন নিয়েও গুগলে সার্চ করা হয় নিয়মিত। এ বিষয়ে তাঁর উত্তর, ‘বিসিবি যখন প্রতিবছর সেন্ট্রাল কন্ট্র্যাক্টের তালিকা প্রকাশ করে, তখন তো এটা উন্মুক্ত হয়ে যায়। এটা তো সবার জানার কথা।’ একবার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছিল শান্তর বেতন ১০ লাখ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সেটি নিয়ে শান্তর রসাত্মক জবাব, ‘না, একরকম চলে যাচ্ছে। সংসার আলহামদুলিল্লাহ ভালোমতোই চলে যাচ্ছে।’
সেঞ্চুরির পর হেলমেটটা খুলে শূন্যে একটা লাফ দেন শান্ত। লাফ দেওয়ার পর ডাগআউটের উদ্দেশে চুমু ছুড়ে মারেন তিনি। কার উদ্দেশে তাঁর এই চুমু, সে উত্তরে বাংলাদেশ টেস্ট অধিনায়ক বলেন, ‘কাউকে উৎসর্গ করা না। এটা শুধু সে সময় চলে এসেছিল। প্রথম আমার মনে হয় যখন ওয়ানডে সেঞ্চুরি করেছিলাম, তখন এটা আপনাআপনি হয়ে গিয়েছিল। ড্রেসিংরুমে যাঁরা ছিলেন, প্রত্যেক ক্রিকেটার, সাপোর্টিং স্টাফ সবাই যেভাবে সহায়তা করেছিলেন, এটা ড্রেসিংরুমের উদ্দেশেই আসলে করা। আলাদা কোনো পরিকল্পনা করে করা ছিল না।’
ক্রীড়া ডেস্ক
মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের আজকের সন্ধ্যাটা ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য মনে রাখার মতোই। সুনীল ছেত্রী, শচীন টেন্ডুলকার, লিওনেল মেসি—এই তিন কিংবদন্তিকে একসঙ্গে দেখতে পেরেছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার মাঠে ঢুকতেই ‘মেসি, মেসি’ শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো ওয়াংখেড়ে।
মেসিকে আজ উৎসবমুখর পরিবেশে শচীন তাঁর ১০ নম্বর জার্সি উপহার দিয়েছেন। খেলোয়াড়ি জীবনে শচীন এই ১০ নম্বর জার্সি পড়ে খেলেছেন। মেসিও তাঁর ক্যারিয়ারে বার্সেলোনা, আর্জেন্টিনা, ইন্টার মায়ামির হয়ে ১০ নম্বর জার্সি পড়ে খেলেছেন। দুই ‘নাম্বার টেনে’র এই জার্সি বিনিময়ের ছবি সামাজিকমাধ্যমে এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ী ফরোয়ার্ডকে নিয়ে শচীন বলেন, ‘আজ তিন জনকে এক সঙ্গে পাওয়া মুম্বাইবাসী ও পুরো ভারতবাসীর জন্য সত্যিকার অর্থেই এক স্বর্ণালী মুহূর্ত। আপনারা সবাই যেভাবে তিন গ্রেটকে বরণ করলেন, সত্যিই অসাধারণ।’
ক্যারিয়ারে কত যে পুরস্কার জিতেছেন, সেটা মেসি গুনে হয়তো শেষ করতে পারবেন না। এমএলএস কাপ জিতে ক্যারিয়ারে ৪৭তম শিরোপা জিতেছেন তিনি। ব্যালন ডি’অর জিতেছেন আটবার। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ জিতে আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ হয়েছে তাঁর। মেসির সম্পর্কে বলতে গিয়ে শচীন যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি বলেন, ‘লিওর প্রসঙ্গ এলে যদি তার খেলা সম্পর্কে বলি, এটা সঠিক প্ল্যাটফর্ম নয়। তার সম্পর্কে কী বলার আছে? সে সবকিছু অর্জন করেছে। তার আত্মনিবেদন ও খেলার প্রতি দৃঢ় মানসিকতার ব্যাপারটাকে সত্যি আমরা অনেক প্রশংসা করি।’
২০১১ সালে এই ওয়াংখেড়েতেই শচীন জিতেছিলেন পরম আরাধ্য বিশ্বকাপ। শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ শুধু মুম্বাইয়েই নয়, ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো ভারতজুড়েই। শচীনকে কাঁধে তুলে ওয়াংখেড়ে ঘুরেছিলেন বিরাট কোহলি-মহেন্দ্র সিং ধোনিরা। আজ মেসিবরণ অনুষ্ঠানে শচীন স্মরণ করেছেন ১৪ বছর আগের সেই পুরোনো স্মৃতি। ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি বলেন, ‘আমার এখানে মনে রাখার মতো অনেক মুহূর্ত রয়েছে। মুম্বাইকে আমরা স্বপ্নের শহর বলি। এই ভেন্যুতে অনেকের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আপনাদের সমর্থন ছাড়া ২০১১ সালে এমন স্বর্ণালী মুহূর্ত আমরা পেতাম না।’
কলকাতায় গতকাল নিজের ৭০ ফুট উচ্চতার ভাস্কর্য উন্মোচন করেছেন তিনি। তবে সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে গিয়ে হ-য-ব-র-ল অবস্থা হয়ে গেছে। রাগে-ক্ষোভে চেয়ার ছুড়ে মেরেছেন ভক্ত-সমর্থকেরা। কলকাতার বাজে অভিজ্ঞতা সঙ্গে করে গতকাল দুপুরে হায়দরাবাদের বিমানে চড়েন মেসি। একটি প্রদর্শনী ম্যাচ শেষে মাঠে নামেন মেসি এবং তাঁর দুই সতীর্থ রদ্রিগো দি পল ও লুইস সুয়ারেজ। সঙ্গে ছিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। মেসিকে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে গোটা গ্যালারি। হাত নেড়ে ভক্তদের অভিবাদনের জবাব দেন এই ফরোয়ার্ড। মাঠে রেবন্ত এবং শিশুদের সঙ্গে পাসিং খেলার সময় মেসি কয়েকবার বল গ্যালারিতে পাঠান। দর্শকদের আনন্দ সেটা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাঁকে রাজকীয়ভাবে বরণ করা হয়েছে ওয়াংখেড়েতে। মেসির সঙ্গে ছিলেন রদ্রিগো দি পল ও লুইস সুয়ারেজ।
ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপ, নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ, রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ, অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ—এ বছর মেজর টুর্নামেন্টগুলোতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচগুলোতে একটা দৃশ্য খুবই পরিচিত। টসের সময় কোনো অধিনায়কই অপরজনের সঙ্গে করমর্দন করবেন না। এমনকি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে যে ‘হাইপ’ থাকে, মাঠে ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না।
বাংলাদেশ সময় আজ নির্ধারিত সকাল ১১টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টির বাগড়ায় ভারত-পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ম্যাচ এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়েছে। ম্যাচের দৈর্ঘ্য ১ ওভার কমানো হয়েছে। দুবাইয়ে আইসিসি ক্রিকেট একাডেমি মাঠে ৪৯ ওভারের ম্যাচে ভারত ৯০ রানের উড়ন্ত জয় পেয়েছে। টানা দুই জয়ে যুব এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে দলটি।
৪৯ ওভারে ২৪১ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৩.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৩০ রানে পরিণত হয় পাকিস্তান। পঞ্চম উইকেটে ৬৫ বলে ৪৭ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন ফারহান ইউসাফ ও হুজাইফা হাসান। পাকিস্তানের ইনিংসে এটাই সর্বোচ্চ রানের জুটি। ২৪তম ওভারের শেষ বলে অধিনায়ক ফারহানকে (২৩) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন বৈভব সূর্যবংশী।
একপ্রান্ত আগলে রাখা হুজাইফা সতীর্থদের কাছ থেকে কোনো সমর্থন পাননি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা পাকিস্তান ৪১.২ ওভারে ১৫০ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭০ রান করেছেন হুজাইফা। ৮৩ বলের ইনিংসে ৯ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। ১২ রানে পাকিস্তান হারিয়েছে শেষ ৩ উইকেট। ৪২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে আলী রাজাকে (৬) ফিরিয়ে পাকিস্তানের ইনিংসের ইতি টানেন কিশান সিং। কিশান পেয়েছেন ২ উইকেট। তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন দীপেশ দেবেন্দ্রন ও কনিষ্ক চৌহান।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পেলেও ভারত ৪৯ ওভার খেলতে পারেনি। ৪৬.১ ওভারে ২৪০ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৫ রান করেন অ্যারন জর্জ। ৮৮ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১২ চার ও ১ ছক্কা। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন চৌহান। ৪৬ বলে ২ চার ও ৩ ছক্কায় করেছেন ৪৬ রান। বোলিংয়ে ১০ ওভারে ৩৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
