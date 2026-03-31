ফুটবল

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ মার্চ ২০২৬, ১০: ৪৭
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের—সেটা আগেই নিশ্চিত হয়েছে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচটি তাই কেবলই নিয়মরক্ষার। তবে ম্যাচটিকে মোটোও হালকাভাবে নিচ্ছে না বাংলাদেশ। জিততে মরিয়া হামজা চৌধুরীরা। বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ফুটবল

এশিয়ান কাপ বাছাই

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর

সন্ধ্যা ৬টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ক্রিকেট

পিএসএল

ইসলামাবাদ-পেশোয়ার

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইপিএল

পাঞ্জাব-গুজরাট

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
কে এই ‘ক্রিপ্টো ব্রো’—যাঁর হাত ধরে ট্রাম্পের মন জয় করল পাকিস্তান

