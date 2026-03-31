বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কীভাবে

এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের—সেটা আগেই নিশ্চিত হয়েছে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচটি তাই কেবলই নিয়মরক্ষার। তবে ম্যাচটিকে মোটোও হালকাভাবে নিচ্ছে না বাংলাদেশ। জিততে মরিয়া হামজা চৌধুরীরা। বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
এশিয়ান কাপ বাছাই
বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর
সন্ধ্যা ৬টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ক্রিকেট
পিএসএল
ইসলামাবাদ-পেশোয়ার
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
আইপিএল
পাঞ্জাব-গুজরাট
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩
দেশের ক্লাব ক্রিকেট যে থমকে আছে। বিসিবির নীতিনির্ধারকদের দাবি, তাঁরা লিগ আয়োজনে প্রস্তুত। কিন্তু কিছু ক্লাব ক্রিকেটারদের জিম্মি করে রেখেছে বলে অভিযোগ তাঁদের। ওদিকে বর্তমান বোর্ডবিরোধী ক্লাবগুলোর সিদ্ধান্ত—যাদের তারা ‘অবৈধ ’ মনে করে, তাদের অধীনে কোনো ক্রিকেট নয়। ক্ষমতার এই লড়াইয়ের মাঝে অসহায় সময় পার১৩ মিনিট আগে
