Ajker Patrika
ক্রিকেট

ক্ষমা চেয়েও রেহাই পেলেন না পাকিস্তানি পেসার, জরিমানা ২ কোটি রুপি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ মার্চ ২০২৬, ১২: ৩১
২ কোটি রুপি জরিমানা করা হয়েছে নাসিমকে। ফাইল ছবি

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাওয়াজ শরীফের মেয়ে মরিয়ম নাওয়াজকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় নাসিম শাহর বিরুদ্ধে নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ এনেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এবার তারকা পেসারকে মোটা অঙ্কের জরিমানা করল পিসিবি।

বিষয়টি নিয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছিলেন নাসিম; তাতে লাভ হয়নি। নাসিমকে ২ কোটি পাকিস্তানি রুপি জরিমানা করেছে পিসিবি। যা সংস্থাটির সঙ্গে তাঁর কেন্দ্রীয় চুক্তির প্রায় আট মাসের বেতনের সমান। বিবৃবিতে পিসিবি জানিয়েছে, মরিয়মকে নিয়ে মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় চুক্তির একাধিক ধারা লঙ্ঘন করেছেন নাসিম। জরিমানার আগে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয় তাঁকে। শুনানি শেষে এই শাস্তি নির্ধারণ করল পিসিবি।

ঘটনার সূত্রপাত পিএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচকে ঘিরে। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম। ম্যাচের আগে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং অংশগ্রহণকারী ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এমন একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছিল পিসিবির মিডিয়া অ্যাকাউন্টে।

পিসিবির পোস্ট কোট-টুইট করে নাসিম লিখেছিলেন, ‘তাঁর (মরিয়ম নাওয়াজ) কেন লর্ডসের রাণীর মতো আচরণ করা হচ্ছে?’ । নাসিমের এই পোস্ট দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার কারণে বিশ্বজুড়ে তেলের তীব্র সংকট চলছে। তাই তেল সাশ্রয়ে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে পিএসএল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় পিসিবি। সেখানে মরিয়মের এভাবে মাঠে আসাকে ভালোভাবে নিতে পারেননি নাসিম। সেই ক্ষোভ থেকেই এই মন্তব্য করেন তিনি।

অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই পোস্টটি মুছে ফেলেন নাসিম। পরে দাবি করা হয় যে পাকিস্তানি বোলারের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছিল। তবে তাতে মন গলেনি পিসিবির। সংস্থাটি জানায়, নাসিমের মন্তব্য বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি ও মিডিয়া নীতিমালার লঙ্ঘনের সামিল। বিশেষ করে আচরণবিধির ২.২৩ ধারায় বোর্ড, তার কর্মকর্তা বা নীতিমালা নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা বা অনুপযুক্ত মন্তব্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

কে এই ‘ক্রিপ্টো ব্রো’—যাঁর হাত ধরে ট্রাম্পের মন জয় করল পাকিস্তান

ঘরে নারীর লাশ, ছেলে নিখোঁজ, শিশুকন্যাকে পাওয়া গেল আত্মীয়র বাড়ি

বাসাভাড়া ২৪ ঘণ্টার, গেট কেন রাত ১১টার পর বন্ধ

ইরানে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কুর্দিরাও

সম্পর্কিত

সিঙ্গাপুরের সংবাদমাধ্যমে কেমন গুরুত্ব পাচ্ছেন হামজারা

১২ বছরের অপেক্ষা ঘুচবে কি ইতালির

হোটেল রুমে রাজার পরিবারের সদস্য, জরিমানা গুনলেন আফ্রিদি

