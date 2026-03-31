হোটেল রুমে রাজার পরিবারের সদস্য, জরিমানা গুনলেন আফ্রিদি

পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) চলাকালীন নিয়ম ভেঙে হোটেল রুমে পরিবারের সদস্যদের এনেছিলেন সিকান্দার রাজা। এই ঘটনায় জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারকে সাহায্য করেছিলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। তাতেই শাস্তির খড়গ নেমে এল তাঁর ওপর।
আফ্রিদিকে ১০ লাখ রুপি বা প্রায় ৩ হাজার ৬০০ মার্কিন ডলার জরিমানা করেছে তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স। এক বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ঘটনায় লাহোর অধিনায়ককে জরিমানা করা হলেও বেঁচে গেছেন রাজা। দায় স্বীকার করলেও তারকা অলরাউন্ডারকে জরিমানা করা হয়নি।
লাহোরের বিবৃবিতে বলা হয়েছে, ‘প্রতিষ্ঠিত কোনো নিয়ম লঙ্ঘনের কোনো ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা থেকে নয়, বরং একটি ভুল বোঝাবুঝি থেকে বিষয়টি উদ্ভূত হয়েছে—এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে লাহোর কালান্দার্স সমস্ত নিরাপত্তা বিধির প্রতি তাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা পুনর্ব্যক্ত করেছে। টুর্নামেন্টের আদর্শ কার্যপ্রণালী (এসওপি) কঠোরভাবে মেনে চলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এবং ভবিষ্যতে এ রকম পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর জন্য প্রটোকলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক স্বচ্ছতা ও সামঞ্জস্যের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে।’
করাচির বিপক্ষে ম্যাচের আগের রাতে আফ্রিদির সহায়তার হোটেল রুমে চারজন অতিথি নিয়ে আসেন রাজা। জিম্বাবুয়ের তারকা অলরাউন্ডার জানান, অন্য কেউ নয়—পরিবারের সদস্যদের হোটেল রুমে এনেছিলেন তিনি। এই কাণ্ডে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ উঠে দুই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে। এই ইস্যুতে রাজা অবশ্য আগলে রাখেন সতীর্থ এবং লাহোরের অধিনায়ক আফ্রিদিকে। এরপরও শাস্তি থেকে রেহাই পেলেন না আফ্রিদি।
করাচির বিপক্ষে ম্যাচ শেষে রাজা বলেন, ‘আফ্রিদি এমন কিছু করেনি। যারা আমার রুমে এসেছিল তারা আমার পরিবারের সদস্য। দীর্ঘ সময় দেশের বাইরে থাকলে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করাটা স্বাভাবিক। আমরা লুকিয়ে কিছু করিনি। যথাযথ প্রক্রিয়া মেনেই আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু পরিবারের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা সময় কাটানোর অনুমতি না পেয়ে হতাশ লাগছিল।’
শাহিনের ভূমিকা প্রসঙ্গে রাজা বলেন, ‘দোষ আমার, আফ্রিদির নয়। আমার অনুরোধেই সে নিচে যায়। একজন অধিনায়ক ও ভাই হিসেবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। বড় ম্যাচের আগে আমাকে মানসিকভাবে স্বস্তিতে রাখতে চেয়েছে। আমরা কাউকে জোর করিনি, শুধু তাদের সঙ্গে রুমে গিয়েছি। আমরা পেশাদার ক্রিকেটার, প্রোটোকল সম্পর্কে ভালোভাবেই জানি। আমরা এখানে ক্রিকেট খেলতে এসেছি, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমি চাইনি হোটেলের বাইরে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে।’
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি কেবলই আনুষ্ঠানিকতার। প্রতিযোগিতার মূল পর্বে খেলার সুযোগ আরও আগেই শেষ হলেও দ্বীপ দেশের বিপক্ষে ম্যাচটিকে ঘিরে উন্মাদনার যেন বিন্দুমাত্র কমতি নেই। এ দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমগুলোতেও বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশের ম্যাচ।৪৩ মিনিট আগে
টেনিস কোর্টে ঝড় তুলে মায়ামি মাস্টার্স জিতেছেন ইতালির ইয়ানিক সিনার। যুক্তরাষ্ট্রের গ্র্যাঁ প্রিঁ জিতে টানা পঞ্চম মোটোজিপি জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আরেক ইতালিয়ান মার্কো বেজেক্কি। এখানেই শেষ নয়, গত ৪৮ ঘণ্টায় জাপানিজ গ্রাঁ প্রিঁ জিতে আলোচনায় তরুণ রেসার কিমি আন্তোনেল্লি। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের সাম্প্রতিক এমন স২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাওয়াজ শরীফের মেয়ে মরিয়ম নাওয়াজকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় নাসিম শাহর বিরুদ্ধে নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ এনেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এবার তারকা পেসারকে মোটা অঙ্কের জরিমানা করল পিসিবি।২ ঘণ্টা আগে
দেশের ক্লাব ক্রিকেট যে থমকে আছে। বিসিবির নীতিনির্ধারকদের দাবি, তাঁরা লিগ আয়োজনে প্রস্তুত। কিন্তু কিছু ক্লাব ক্রিকেটারদের জিম্মি করে রেখেছে বলে অভিযোগ তাঁদের। ওদিকে বর্তমান বোর্ডবিরোধী ক্লাবগুলোর সিদ্ধান্ত—যাদের তারা ‘অবৈধ ’ মনে করে, তাদের অধীনে কোনো ক্রিকেট নয়। ক্ষমতার এই লড়াইয়ের মাঝে অসহায় সময় পার৩ ঘণ্টা আগে