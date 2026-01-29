Ajker Patrika
ফুটবল

রিয়ালের বিপক্ষে গোল করা গোলরক্ষক এখন ‘ল্যুভর জাদুঘরে’

ক্রীড়া ডেস্ক    
রিয়ালের বিপক্ষে গোল করা গোলরক্ষক এখন ‘ল্যুভর জাদুঘরে’
চ্যাম্পিয়নস লিগে পঞ্চম গোলরক্ষক হিসেবে গোল করেছেন আনাতোলি ট্রুবিন (হলুদ জার্সি)। ছবি: এক্স

রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে বেনফিকার জয় ছাপিয়ে আলোচনায় আনাতোলি ট্রুবিন। শেষ মুহূর্তে গোল করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা তিনি ঘটাননি। তবে যা করেছেন তাতে ইতিহাসের পাতায় এখন তাঁর নাম। ফুটবল বিশ্ব এখন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

লিসবনে গতকাল চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ম্যাচে রিয়ালের বিপক্ষে বেনফিকার জয় কেবল সময়ের ব্যাপার। ৯০ মিনিট পেরিয়ে অতিরিক্ত সময়ের ৮ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে পাওয়া বলে হেডে গোল করেছেন বেনফিকা গোলরক্ষক ট্রুবিন। সতীর্থদের কাঁধে চড়ে ট্রুবিনের উল্লাসের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। এই ছবিটি বেনফিকা গত রাতে নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছে, ‘ল্যুভরে ছবিটা ঝুলিয়ে রাখুন।’

ট্রুবিনের গোল নিয়ে কেন যে এত আলোচনা, সেটা নতুন করে না বললেও চলছে। ফুটবলে গোলরক্ষকদের গোল করতে খুব একটা দেখা যায় না। চ্যাম্পিয়নস লিগে তো বিরল ঘটনাই বলা চলে। ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে পঞ্চম গোলরক্ষক হিসেবে গত রাতে গোল করেছেন ট্রুবিন।

সাবেক দলের বিপক্ষে জয়ের পর উচ্ছ্বসিত বেনফিকা কোচ জোসে মরিনিও। গোলরক্ষক ট্রুবিনকে প্রশংসায় ভাসিয়ে মরিনিও বলেন, ‘৩-২ গোলে এগিয়ে থাকার পরও আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। সে সময় আমরা সেটপিস পেয়ে যায়। আমাদের দুই মিটার লম্বা গোলরক্ষক ট্রুবিন বক্সে ঢুকে গোল করেছে। গোটা স্টেডিয়াম ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিল।’

গোলরক্ষক ট্রুবিনের গোলের পেছনে মরিনিওর ট্যাকটিকস দারুণভাবে কাজ করেছে বলে মনে করেন ধারাভাষ্যকার ইয়ান ডার্ক। কাল ডার্ক বলেন, ‘জোসে মরিনিও আবারও বিশেষ কিছু করে দেখাল। গোলরক্ষক ট্রুবিনকে গোল করার জন্য সামনে ঠেলে দিল। বেনফিকার চ্যাম্পিয়নস লিগে টিকে থাকতে এমন বিশেষ কিছুরই দরকার ছিল। সে ৯৮ মিনিটে গোল করল। অবিশ্বাস্য এক নাটকীয়তা।’

রিয়ালের বিপক্ষে ৪-২ গোলে জিতে ৮ ম্যাচ শেষে বেনফিকার পয়েন্ট ৯। ২৪ নম্বরে অবস্থান করা বেনফিকার খেলতে হবে প্লে-অফ কোয়ালিফায়ার। অন্যদিকে রিয়াল মাদ্রিদেরও খেলতে হবে প্লে- অফ বাছাইপর্ব। কারণ, ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লস ব্লাঙ্কোসরা অবস্থান করছে ৯ নম্বরে। ৯ থেকে ২৪ নম্বর পর্যন্ত ১৬ দলকে খেলতে হবে প্লে-অফ বাছাইপর্ব। আর্সেনাল, বায়ার্ন মিউনিখ, লিভারপুল, টটেনহাম, বার্সেলোনা, চেলসি, স্পোর্টিং সিপি, ম্যানচেস্টার সিটি—এই আট দল সরাসরি চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে-অফ খেলা নিশ্চিত করেছে।

বেনফিকার বর্তমান কোচ মরিনিও এর আগে ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের কোচের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর অধীনে রিয়াল চ্যাম্পিয়নস লিগ না করলেও একবার করে লা লিগা, কোপা দেল রে, স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছিল। আর চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে একমাত্র গোলরক্ষক হিসেবে তিনবার গোলের কীর্তি শুধু হ্যান্স-জর্জ বাটের। ২০০০, ২০০২, ২০০৯ সালে তিন চ্যাম্পিয়নস লিগে তিন ভিন্ন দলের হয়ে গোল করেছিলেন বাট।

চ্যাম্পিয়নস লিগে গোলরক্ষকদের গোল

হ্যান্স জোর্জ বাট

২০০০ হামবুর্গ

২০০২ বেয়ার লেভারকুসেন

২০০৯ বায়ার্ন মিউনিখ

সিনান বোলাত

২০০৯ স্ট্যান্ডার্ড লিগ

ভিনসেন্ট এনিয়েমা

২০১০ হাপোল তেল আবিব

ইভান প্রভেদেল

২০২৩ লাৎসিও

আনাতোলি ট্রুবিন

২০২৬ বেনফিকা

বিষয়:

খেলাফুটবলচ্যাম্পিয়নস লিগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শীতে পিঠ ব্যথা করে—টাইম ম্যাগাজিনকে তারেক রহমান

শেরপুরে নির্বাচনী সহিংসতায় জামায়াত নেতা নিহত

রাজশাহী বিভাগের ৩৯ আসন: ১৬ আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

তেহরান পুড়লে জ্বলবে রিয়াদও, ইরানের অস্তিত্বের লড়াই যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা

আজকের রাশিফল: যা ছোঁবেন সেটাই সোনা হবে, তবে অন্যের জিনিসে হাত দেবেন না

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

বর্জনের ‘নাটকের’ মধ্যে পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে দিল আইসল্যান্ড

বর্জনের ‘নাটকের’ মধ্যে পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে দিল আইসল্যান্ড

বাংলাদেশ-ভারত বিরোধে কেন নীরব ছিল শ্রীলঙ্কা

বাংলাদেশ-ভারত বিরোধে কেন নীরব ছিল শ্রীলঙ্কা

রিয়ালের বিপক্ষে গোল করা গোলরক্ষক এখন ‘ল্যুভর জাদুঘরে’

রিয়ালের বিপক্ষে গোল করা গোলরক্ষক এখন ‘ল্যুভর জাদুঘরে’

পাকিস্তান-ম্যাচ শুরুর ঘণ্টাখানেক আগেই অস্ট্রেলিয়ার বড় চমক

পাকিস্তান-ম্যাচ শুরুর ঘণ্টাখানেক আগেই অস্ট্রেলিয়ার বড় চমক