পিএসজির কাছে হেরে উন্নতির তাগিদ দিলেন বার্সা কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে এসেই ধাক্কা খেল বার্সেলোনা। পিএসজির কাছে ২–১ গোলে হেরেছে কাতালানরা। এই হারের পর উন্নতির তাগিদ দিয়েছেন স্প্যানিশ ক্লাবটির প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।
অলিম্পিক লুইস কোম্পানিজে শুরুটা দারুণ ছিল বার্সার। প্রথমার্ধের বেশিরভাগ সময় পিএসজির উপর আধিপত্য দেখিয়েছে স্বাগতিকরা। ১৯ মিনিটে ফেররান তরেসের গোলে এগিয়েও যায় তারা। ৩৮ মিনিটে সেনি মায়ুলু সফরকারীদের ম্যাচে ফেরান। বাকি সময় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল লুইস এনরিকের শিষ্যদের কাছেই। এরপরও ড্রয়ের পথেই ছিল ম্যাচ। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে বার্সার জাল কাঁপান গনসালো রামোস। পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফেরে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।
ম্যাচের বিভিন্ন পরিসংখ্যানে খুব বেশি ব্যবধান না হলেও পারফরম্যান্সের বিচারে পিএসজির চেয়ে বেশ পিছিয়ে ছিল বার্সা। চ্যাম্পিয়নস লিগের মতো মঞ্চে এমন পারফরম্যান্স দিয়ে যে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয় সেটা ভালোই জানা আছে ফ্লিকের। তাই ভুল শুধরে শিষ্যদের সেরাটা দেওয়ার আহ্বান জানালেন এই জার্মান কোচ।
তিনি বলেন, ‘আমাদের শুরুটা খুব ভালো ছিল। আধাঘণ্টা পর প্রতিপক্ষ দল ম্যাচের লাগাম টেনে ধরে। তাই প্রথমার্ধেও আমাদের কিছুটা ভুগতে হয়েছে। বিরতির পর তো একদমই নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে ছিল না। আমরা কিছুটা সময় নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে গোছানো ফুটবল খেলতে পারিনি।’
পিএসজির দাপুটে পারফরম্যান্সের নিয়ে ফ্লিক বলেন, ‘চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে এমন পারফরম্যান্স আপনার দলের জন্য সুখকর কিছু নয়। পিএসজির মতো চ্যাম্পিয়ন দলের বিপক্ষে তো নয়–ই। আমাদের আরও গোছানো ফুটবল খেলতে হবে। আমাদের শেখার আছে। পুরো দলকেই রক্ষণভাগ সামলানোর কাজ করতে হবে। আবার আক্রমণে যেতে হবে, জায়গা তৈরি করে কাজে লাগাতে হবে, বল ধরে রাখায় সম্পৃক্ত থাকতে হবে। পিএসজির খেলোয়াড়রা এসব বিষয়ে খুবই পারদর্শী। আমাদের এসব নিয়ে কাজ করতে হবে, উন্নতি করতে হবে।’
