আর্জেন্টিনার চূড়ান্ত দলে টিকেই গেলেন ব্রাজিলিয়ান ক্লাবের ফুটবলার

ক্রীড়া ডেস্ক
সেপ্টেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ১৮ আগস্ট ৩১ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। দুই সপ্তাহ না যেতেই এএফএ চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে। আগের দল থেকে দুই ফুটবলারকে এবার বাদ দিয়েছে লিওনেল স্কালোনির আর্জেন্টিনা।
এএফএ গত রাতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ২৯ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে। প্রাথমিক দল থেকে লেফট ব্যাক ফাকুন্দো মেদিনা ও ফরোয়ার্ড আনহেল কোরেয়া বাদ পড়েছেন। প্রাণভোমরা লিওনেল মেসি তো আছেনই চূড়ান্ত দলে। নতুন মুখ হিসেবে ব্রাজিলের পালমেইরাসের স্ট্রাইকার হোসে মানুয়েল লোপেজকে নিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি। পালমেইরাসের জার্সিতে ২০২৪-২৫ মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৪৩ ম্যাচে লোপেজ করেছেন ১৭ গোল।
চূড়ান্ত দলে যে লোপেজের নাম থাকবে, এটা কল্পনাও করেনি স্কালোনি। আর্জেন্টিনার কোচ বলেন, ‘আসলে এটা আমি নিজেও ভাবতে পারিনি (লোপেজের টিকে যাওয়া)। বিশ্বাস ছিল যে সে চূড়ান্ত দলে ডাক পাবে। কিন্তু এই বছরই এমন সুযোগ পাবে, সেটা কল্পনাও করিনি।’ লোপেজের সঙ্গে নতুন মুখ হিসেবে আছেন ক্লদিও এচেভেরি, অ্যালান ভ্যারেলা ও ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। এই তিনজনই খেলবেন আর্জেন্টিনার মাঝমাঠে। বাজপাখি এমিলিয়ানো মার্তিনেজের সঙ্গে আছেন আরও দুই গোলরক্ষক হেরেনিমো রুলি ও ওয়াল্টার বেনিতেজ।
#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025
আক্রমণভাগে মেসি-লোপেজের সঙ্গে থাকছেন লাওতারো মার্তিনেজ-হুলিয়ান আলভারেজের মতো তারকারা। মাঝমাঠে তিন নতুনের পাশাপাশি থাকছেন রদ্রিগো দি পল। তিনি এরই মধ্যে মেসির ‘দেহরক্ষী’ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেছেন। রক্ষণভাগে থাকছেন নিকোলাস ওতামেন্দি, নিকোলাস তাকলিয়াফিকো, গঞ্জালো মন্তিয়েল, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নাহুয়েল মলিনার মতো তারকারা।
এদিকে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনা ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে। দুই ও তিনে থাকা ইকুয়েডর, ব্রাজিল দুই দলেরই ২৫ পয়েন্ট। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দুইয়ে ইকুয়েডর। সবাই ১৬টি করে ম্যাচ খেলেছে। বুয়েন্স এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ৫ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা। এই ম্যাচ বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায় শুরু হবে। মেসিরা ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবেন ১০ সেপ্টেম্বর। ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচ।
সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য আর্জেন্টিনার চূড়ান্ত দল
গোলরক্ষক
এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, হেরেনিমো রুলি, ওয়াল্টার বেনিতেজ
ডিফেন্ডার
ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, নাহুয়েল মলিনা, হুয়ান ফয়েথ, লিওনার্দো বালের্দি, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, মার্কাস আকুনা, হুলিও সোলার, গঞ্জালো মন্তিয়েল
মিডফিল্ডার
লিয়ান্দ্রো পারেদেস, নিকোলাস পাজ, এজেকিয়েল পালাসিওস, রদ্রিগো দি পল, থিয়াগো আলমাদা, জিওভানি লো সেলসো, ক্লদিও এচেভেরি, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়ানো, ভ্যালেন্টাইন কার্বোনি, অ্যালান ভারেলা, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার
ফরোয়ার্ড
লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ, লাওতারো মার্তিনেজ, নিকোলাস গঞ্জালেস, গিলিয়ানো সিমিওনে, হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ
সেপ্টেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ১৮ আগস্ট ৩১ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। দুই সপ্তাহ না যেতেই এএফএ চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে। আগের দল থেকে দুই ফুটবলারকে এবার বাদ দিয়েছে লিওনেল স্কালোনির আর্জেন্টিনা।
এএফএ গত রাতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ২৯ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে। প্রাথমিক দল থেকে লেফট ব্যাক ফাকুন্দো মেদিনা ও ফরোয়ার্ড আনহেল কোরেয়া বাদ পড়েছেন। প্রাণভোমরা লিওনেল মেসি তো আছেনই চূড়ান্ত দলে। নতুন মুখ হিসেবে ব্রাজিলের পালমেইরাসের স্ট্রাইকার হোসে মানুয়েল লোপেজকে নিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি। পালমেইরাসের জার্সিতে ২০২৪-২৫ মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৪৩ ম্যাচে লোপেজ করেছেন ১৭ গোল।
চূড়ান্ত দলে যে লোপেজের নাম থাকবে, এটা কল্পনাও করেনি স্কালোনি। আর্জেন্টিনার কোচ বলেন, ‘আসলে এটা আমি নিজেও ভাবতে পারিনি (লোপেজের টিকে যাওয়া)। বিশ্বাস ছিল যে সে চূড়ান্ত দলে ডাক পাবে। কিন্তু এই বছরই এমন সুযোগ পাবে, সেটা কল্পনাও করিনি।’ লোপেজের সঙ্গে নতুন মুখ হিসেবে আছেন ক্লদিও এচেভেরি, অ্যালান ভ্যারেলা ও ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। এই তিনজনই খেলবেন আর্জেন্টিনার মাঝমাঠে। বাজপাখি এমিলিয়ানো মার্তিনেজের সঙ্গে আছেন আরও দুই গোলরক্ষক হেরেনিমো রুলি ও ওয়াল্টার বেনিতেজ।
#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025
আক্রমণভাগে মেসি-লোপেজের সঙ্গে থাকছেন লাওতারো মার্তিনেজ-হুলিয়ান আলভারেজের মতো তারকারা। মাঝমাঠে তিন নতুনের পাশাপাশি থাকছেন রদ্রিগো দি পল। তিনি এরই মধ্যে মেসির ‘দেহরক্ষী’ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেছেন। রক্ষণভাগে থাকছেন নিকোলাস ওতামেন্দি, নিকোলাস তাকলিয়াফিকো, গঞ্জালো মন্তিয়েল, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নাহুয়েল মলিনার মতো তারকারা।
এদিকে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনা ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে। দুই ও তিনে থাকা ইকুয়েডর, ব্রাজিল দুই দলেরই ২৫ পয়েন্ট। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দুইয়ে ইকুয়েডর। সবাই ১৬টি করে ম্যাচ খেলেছে। বুয়েন্স এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ৫ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা। এই ম্যাচ বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায় শুরু হবে। মেসিরা ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবেন ১০ সেপ্টেম্বর। ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচ।
সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য আর্জেন্টিনার চূড়ান্ত দল
গোলরক্ষক
এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, হেরেনিমো রুলি, ওয়াল্টার বেনিতেজ
ডিফেন্ডার
ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, নাহুয়েল মলিনা, হুয়ান ফয়েথ, লিওনার্দো বালের্দি, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, মার্কাস আকুনা, হুলিও সোলার, গঞ্জালো মন্তিয়েল
মিডফিল্ডার
লিয়ান্দ্রো পারেদেস, নিকোলাস পাজ, এজেকিয়েল পালাসিওস, রদ্রিগো দি পল, থিয়াগো আলমাদা, জিওভানি লো সেলসো, ক্লদিও এচেভেরি, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়ানো, ভ্যালেন্টাইন কার্বোনি, অ্যালান ভারেলা, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার
ফরোয়ার্ড
লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ, লাওতারো মার্তিনেজ, নিকোলাস গঞ্জালেস, গিলিয়ানো সিমিওনে, হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ
সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের এবারের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) যাত্রাটা উত্থান-পতনের মতো। এই ভালো তো এই খারাপ—এভাবেই চলছে তাদের পথচলা। অম্লমধুর অবস্থায় থাকা অ্যান্টিগা অবশেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান খুইয়েছে।২১ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে আলাপ-আলোচনা। কারা হবেন পরিচালক, কে হবেন সভাপতি—এসব নিয়ে শুরু হয়ে গেছে নানা জল্পনা-কল্পনা। এমনকি নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন করার কথাও শোনা যাচ্ছে। আলোচনায় আছেন বর্তমান বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।২ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটির সাক্ষাৎ যেন অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক মৌসুমে নকআউট পর্বে দেখা হলেও এবার প্রথম রাউন্ডেই মুখোমুখি হবে দুই দল।১১ ঘণ্টা আগে
অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাই খেলতে আগামীকাল রাতে ভিয়েতনামে রওনা দেবে বাংলাদেশ দল। তবে দলের সঙ্গে এখনো যোগ দেননি ইতালিপ্রবাসী ফরোয়ার্ড ফাহামিদুল ইসলাম। প্রথম ম্যাচে তাঁকে খেলানো নিয়ে তাই রয়েছে অনিশ্চয়তা।১৩ ঘণ্টা আগে