নেপালকে গুঁড়িয়ে বাংলাদেশের দাপুটে শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে দাপুটে শুরু করেছে বাংলাদেশ। নেপালকে ৪-০ গোলে গুঁড়িয়ে দিল গোলাম রব্বানী ছোটনের দল।
কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই কর্নার পায় বাংলাদেশ। গোলের দারুণ সুযোগ আসে পঞ্চম মিনিটে। কিন্তু ফাঁকা পোস্টেও শট লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ হন অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল। ষষ্ঠ মিনিটে বক্সে একই রকম বল পান অপু রহমান। তবে বলের নাগাল পাওয়ার আগে নেপালের গোলরক্ষক বল গ্লাভসবন্দী করেন।
প্রথম গোলের জন্য বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৩০ মিনিট। ফয়সালের কর্নার ফিস্ট করলেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি নেপালের গোলরক্ষক। বল মাটিতে পড়ার আগেই বুলেট গতির শটে লক্ষ্যভেদ করেন সাব্বির ইসলাম।
বিরতির পর দ্রুতই ব্যবধান বাড়ায় বাংলাদেশ। ৪৯ থেকে ৫১ এই তিন মিনিটে জাল কাঁপিয়েছে দুবার। প্রথমটি আসে অপু রহমানের পা থেকে, আরেকটি করেন মোহাম্মদ আরিফ।
৬৫ মিনিটে চতুর্থ গোলও পেয়ে যায় বাংলাদেশ। মোহাম্মদ মানিক লক্ষ্যভেদ করে দলকে বড় জয় এনে দেন। ২১ সেপ্টেম্বর স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। জিতলেই নিশ্চিত করবে সেমিফাইনাল।
