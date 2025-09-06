গোল করতে পারল না বাংলাদেশ, পারেনি নেপালও

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশের জন্য লড়াইটা ছিল প্রতিশোধের। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে সবশেষ ম্যাচে নেপালের কাছে হারতে হয়েছিল ৩-১ ব্যবধানে। তিন বছর পর বুকে প্রতিশোধের আগুন নিয়ে নামলেও মাঠে সেই ছাপ মেলেনি হাভিয়ের কাবরেরার দলের। প্রথম প্রীতি ম্যাচে আজ মাঠ ছাড়তে হলো গোলশূন্য ড্র নিয়ে।
ম্যাড়মেড়ে ফুটবলে দুই দলের কেউই সেভাবে গোলের জন্য ছোটার সুযোগ পায়নি। প্রথমার্ধের ১০ মিনিটে সুমন রেজার গোলে বাংলাদেশ এগিয়ে গেলেও উল্লাসের সুযোগ ছিল না। রেফারি আগেই যে বাঁশি বাজান অফসাইডের। ৩০ মিনিটে মনি কুমার লামার ফ্রি কিক থেকে অনন্ত তামাংয়ের হেড ঠেকিয়ে দেন অভিষিক্ত গোলরক্ষক সুজন হোসেন। ৩৯ মিনিটে কর্নার থেকে আসা বলে সুযোগ পেয়েছিলেন সুমন রেজা। কিন্তু তাঁর শট চলে যায় বলের ওপর দিয়ে।
৫১ মিনিটে রহমত মিয়ার লংথ্রোয়ে সুমন রেজার হেড চলে যায় তারিক কাজীর দিকে। কিন্তু তিনি বল ছোঁয়ার আগেই হেডে তা ক্লিয়ার করেন নেপালের গিলেস্পি জুং কার্কি। ৬৫ মিনিটে অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার জায়গায় কাজেম শাহ ও সাদ উদ্দীনের পরিবর্তে নামেন তাঁরই ছোট ভাই তাজ উদ্দীন। ৬৮ মিনিটে জুং কার্কির শট সহজেই তালুবন্দী করেন সুজন।
৭৬ মিনিটে তাজের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট খানিকটা লাফিয়ে উঠে তালুবন্দী করেন নেপালের অধিনায়ক কিরণ চেমজং। ৮১ মিনিটে রাকিব হোসেনের বাড়ানো ক্রসে মাথা ছোঁয়াতে পারেননি দূরের পোস্টে থাকা আরিফ হোসেন। ৮৫ মিনিটে বড় ভাইয়ের মতো তাজও দেখেন হলুদ কার্ড।
অক্টোবরে হংকংয়ের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে প্রস্তুতিতে চোখ রেখে নেপালে দুটি ম্যাচ খেলছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচ শেষে কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কাছে পাওয়ার কিছু নেই বলতে গেলে। ৯ সেপ্টেম্বর একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে নিশ্চয়ই এর চেয়ে বড় কিছু চাইবেন তিনি।
বাংলাদেশের জন্য লড়াইটা ছিল প্রতিশোধের। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে সবশেষ ম্যাচে নেপালের কাছে হারতে হয়েছিল ৩-১ ব্যবধানে। তিন বছর পর বুকে প্রতিশোধের আগুন নিয়ে নামলেও মাঠে সেই ছাপ মেলেনি হাভিয়ের কাবরেরার দলের। প্রথম প্রীতি ম্যাচে আজ মাঠ ছাড়তে হলো গোলশূন্য ড্র নিয়ে।
ম্যাড়মেড়ে ফুটবলে দুই দলের কেউই সেভাবে গোলের জন্য ছোটার সুযোগ পায়নি। প্রথমার্ধের ১০ মিনিটে সুমন রেজার গোলে বাংলাদেশ এগিয়ে গেলেও উল্লাসের সুযোগ ছিল না। রেফারি আগেই যে বাঁশি বাজান অফসাইডের। ৩০ মিনিটে মনি কুমার লামার ফ্রি কিক থেকে অনন্ত তামাংয়ের হেড ঠেকিয়ে দেন অভিষিক্ত গোলরক্ষক সুজন হোসেন। ৩৯ মিনিটে কর্নার থেকে আসা বলে সুযোগ পেয়েছিলেন সুমন রেজা। কিন্তু তাঁর শট চলে যায় বলের ওপর দিয়ে।
৫১ মিনিটে রহমত মিয়ার লংথ্রোয়ে সুমন রেজার হেড চলে যায় তারিক কাজীর দিকে। কিন্তু তিনি বল ছোঁয়ার আগেই হেডে তা ক্লিয়ার করেন নেপালের গিলেস্পি জুং কার্কি। ৬৫ মিনিটে অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার জায়গায় কাজেম শাহ ও সাদ উদ্দীনের পরিবর্তে নামেন তাঁরই ছোট ভাই তাজ উদ্দীন। ৬৮ মিনিটে জুং কার্কির শট সহজেই তালুবন্দী করেন সুজন।
৭৬ মিনিটে তাজের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট খানিকটা লাফিয়ে উঠে তালুবন্দী করেন নেপালের অধিনায়ক কিরণ চেমজং। ৮১ মিনিটে রাকিব হোসেনের বাড়ানো ক্রসে মাথা ছোঁয়াতে পারেননি দূরের পোস্টে থাকা আরিফ হোসেন। ৮৫ মিনিটে বড় ভাইয়ের মতো তাজও দেখেন হলুদ কার্ড।
অক্টোবরে হংকংয়ের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে প্রস্তুতিতে চোখ রেখে নেপালে দুটি ম্যাচ খেলছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচ শেষে কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কাছে পাওয়ার কিছু নেই বলতে গেলে। ৯ সেপ্টেম্বর একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে নিশ্চয়ই এর চেয়ে বড় কিছু চাইবেন তিনি।
ইয়েমেনের গোলের পথে বড় বাধা হয়ে ছিলেন মেহেদী হাসান শ্রাবণ। তাঁর বেশ কয়েকটি সেভে ১০ জন নিয়েও ১ পয়েন্ট প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ম্যাচের শেষ মিনিটে সেই শ্রাবণই বোকা বনে গেলেন। ইসাম আল আওয়ামির গোলে ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইয়েমেন। টানা দুই হারে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের মূলপর্৪ ঘণ্টা আগে
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হবে বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন। এই নির্বাচনের দিন তারিখ এখনো ঠিক না হলেও নির্বাচন কমিশনারদের নাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যাঁদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের এক সিনিয়র আইনজীবী প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন।৪ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ শুরু হতে এক সপ্তাহ বাকি নেই। ৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে হংকং-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট। এশিয়া কাপ সামনে রেখে মরুর বুকে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন রশিদ খান-আজমতউল্লাহ ওমরজাইরা।৫ ঘণ্টা আগে
রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। ক্রিকেটও এর বাইরে নয়। যার ফলে কোনো কারণে এই দুই দেশের কেউ আয়োজক হলে আইসিসি ইভেন্ট চালাতে হয় হাইব্রিড মডেলে। তবে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এমন সমাধান করে দেওয়ার পরও পাকিস্তান যেন সন্তুষ্ট হতে পারল না।৬ ঘণ্টা আগে