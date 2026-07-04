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ফুটবল

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এক ড্রিবলেই রোনালদোকে ছাড়িয়ে গেলেন ভোজিনিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এক ড্রিবলেই রোনালদোকে ছাড়িয়ে গেলেন ভোজিনিয়া
গোলরক্ষক হয়েও এবারের বিশ্বকাপে ড্রিবলে রোনালদোর চেয়ে এগিয়ে কেপ ভার্দে গোলরক্ষক। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপের প্রতিটি আসরেই কিছু অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান দেখা যায়। এবার সেই তালিকায় যোগ হয়েছে এমন এক তথ্য, যা শুনলে সবারই চোখ কপালে উঠবে। কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনিয়া এবারের বিশ্বকাপে সফল ড্রিবলের সংখ্যায় ছাড়িয়ে গেছেন পর্তুগাল অধিনায়ক ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে।

হাস্যরস নয়, এটাই এখন সত্যি। সেরা ৩২-এ আর্জেন্টিনার বিপক্ষে কেপ ভার্দের হারের ম্যাচেই রোনালদোর চেয়ে এগিয়ে গেছেন ভোজিনিয়া। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে আলবিসেলেস্তেদের ফরোয়ার্ড লাউতারো মার্তিনেসের চাপ সামলে দারুণ দক্ষতায় তাঁকে কাটিয়ে বেরিয়ে যান তিনি। চার ম্যাচে এটিই ছিল তাঁর একমাত্র সফল ড্রিবল।

সেই একটি ড্রিবলই ভোজিনিয়াকে এগিয়ে রেখেছে রোনালদোর চেয়ে। কারণ এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত একটি সফল ড্রিবলও করতে পারেননি পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী।

অবশ্য গোল করার দিক থেকে রোনালদোর পারফরম্যান্সে তেমন ঘাটতি নেই। তিন গোল করে পর্তুগালকে শেষ ষোলতে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তিনি। তবে এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ড্রিবল অধরা হয়েই আছে রোনালদোর জন্য। তিনটি পূর্ণ ম্যাচের পাশাপাশি ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষেও দীর্ঘ সময় খেলেছেন। কোনো ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে ড্রিবল করে পেরোতে পারেননি সাত নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার।

ড্রিবলে রোনালদোকে ছাড়ানোর দিনে গোলপোস্টের নিচেও দুর্দান্ত ছিলেন ভোজিনিয়া। একের পর এক সব সেভে আর্জেন্টিনাকে নিশ্চিত কিছু গোল থেকে বঞ্চিত করেছেন। নির্ধারিত সময় শেষে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়ায় মূলত তাঁর বিশ্বস্ত গ্লাভসজোড়ার কারণেই। তবে শেষ পর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে ভোজিনিয়াকে। ১১১ মিনিটে নিজেদের ভুলে গোল হজম করে লিওনেল মেসির দলের কাছে ৩-২ গোলে হেরে যায় কেপ ভার্দে। হারলেও দারুণ লড়াইয়ে গোটা ফুটবলবিশ্বের হৃদয় কেড়েছে আফ্রিকার দলটি।

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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