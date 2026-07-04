Ajker Patrika
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ফুটবল

ব্রাজিলের কোচ বললেন, আমাকে বিচার করার যোগ্যতা কারও নেই

ক্রীড়া ডেস্ক    
ব্রাজিলের কোচ বললেন, আমাকে বিচার করার যোগ্যতা কারও নেই
নরওয়ে ম্যাচের আগে সমর্থকদের সমালোচনার জবাব দিলেন আনচেলত্তি। ছবি: সংগৃহীত

পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত জাপানের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ে রাউন্ড অব সিক্সটিন নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। সে ম্যাচের পর প্রশংসার পাশাপাশি প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনাও হয়েছে বেশ। নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সেসব নিয়ে পরিষ্কার উত্তর দিলেন ডন কার্লো।

বাজে সময় কাটিয়ে হেক্সা মিশন পূরণ করার লক্ষ্যে গত বছর আনচেলত্তিকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেয় ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। তবে ক্লাব পর্যায়ে দারুণ সফল এই কোচ ব্রাজিলের ডাগআউটে বসে সেই চেনা সুরটা এখনো তুলতে পারেননি। এবারের বিশ্বকাপে সাবেক চ্যাম্পিয়নদের শুরুটা হয়েছিল পয়েন্ট ভাগ করে।

এরপর টানা দুই জয়ে নকআউটে পা রাখে ব্রাজিল। সেখানে শক্তির বিচারে বেশ পিছিয়ে থাকা জাপান তাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। হিউস্টন স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৫৫ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে ছিল ব্রাজিল। পরে কাসেমিরো ও গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির কল্যাণে শেষ ষোলতে পা রাখে লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধিরা।

শেষ ষোলতে উঠলেও জাপানের বিপক্ষে এভাবে জেতায় মন ভরাতে পারেনি ব্রাজিলের সমর্থকদের। অনেকে তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আনচেলত্তির কৌশল নিয়ে সরাসরিই সমালোচনা করেছেন। ইতালিয়ান কোচের কাছে তাই জানতে চাওয়া হয়েছিল, ব্রাজিলিয়ানরা কি কোচের চেয়েও ফুটবল বেশি বোঝেন? জবাবে আনচেলত্তি সোজা ভাষায় জানালেন, তাঁকে উপদেশ দেওয়া বা বিচার করার মতো একজনই আছেন; তিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি কোচ স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন।

আনচেলত্তি বলেন, ‘আমি ফুটবল বুঝি কি না সেটা জানি না। তবে ফুটবল বুঝি কি না, সেই বিচার করার যোগ্যতাও কারও নেই। কোচ হিসেবে ১ হাজার চারশোর বেশি ম্যাচ পরিচালনা করেছি। ফুটবল পুরোপুরি বোঝার জন্য হয়তো এটা যথেষ্ট নয়। তবে অভিজ্ঞতা যে কুব বেশি কম তা-ও নয়। আমার চেয়ে একজন মানুষেরই বেশি ম্যাচ পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে; তিনি স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন। তিনি দুই হাজারের বেশি ম্যাচে কৌশল সাজিয়েছেন। সবার পরামর্শ আমি অবশ্যই মাথা পেতে নিই। তবে আমাকে উপদেশ দেওয়ার মতো যোগ্য ব্যক্তি যদি কেউ থাকেন, তিনি শুধুই অ্যালেক্স ফার্গুসন।’

আরলিং হালান্ডের মতো ফুটবলার থাকায় নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচটা যে সহজ হবে না, সেটাই স্মরণ করিয়ে দিলেন আনচেলত্তি, ‘বিশ্বকাপের বাকি পথটুকু কঠিন হবে। নকআউট পর্বে কৌশল বা টেকনিকের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে মানসিক দৃঢ়তা। নরওয়ে দারুণ একটি দল। ওদের হালান্ডের মতো ফুটবলার আছে। সে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার। আমাদের জন্য কাজটা সহজ হবে না। তবে আমরা আত্মবিশ্বাসী যে একটা দারুণ ম্যাচ উপহার দেব।’

বিষয়:

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