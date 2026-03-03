Ajker Patrika
চীন-বাংলাদেশ ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
শেষ মুহূর্তের অনুশীলনে বাংলাদেশের মেয়েরা। ছবি: বাফুফে

নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে আজ আফঈদা খন্দকার, ঋতুপর্ণা চাকমাদের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী চীন। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ফুটবল

মেয়েদের এশিয়ান কাপ

বাংলাদেশ-চীন

বেলা ২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ব্যাডমিন্টন

অল ইংল্যান্ড ওপেন

বিকেল ৪টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

