চ্যাম্পিয়নস লিগের মূলপর্বে এবারই তারা উঠল প্রথমবার

ক্রীড়া ডেস্ক
চ্যাম্পিয়নস লিগের মূলপর্ব শুরু হতে এক মাসও বাকি নেই। এর আগে চলছে প্লে-অফ পর্ব। যে প্লে-অফ পর্ব পেরিয়ে মূলপর্বের টিকিট কাটছে দলগুলো। ২০২৫-২৬ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ পাচ্ছে এমন চার দল, যারা আগে কখনো এই টুর্নামেন্টে খেলেনি।
নরওয়ের বোদো এফসি/গ্লিমট এবারই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্লে-অফ পেরিয়ে গত রাতে মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে দলটি। সাইপ্রাসের পাফোস এফসির কাছেও চ্যাম্পিয়নস লিগের মূলপর্ব একেবারে নতুন। গ্লিমট, পাফোস এফসির পাশাপাশি কাজাখস্তানের কাইরাত আলমাতি, বেলজিয়ামের ইউনিয়ন সেইন্ট-জিলোয়াও প্রথমবারের মতো খেলতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়নস লিগ।
পাফোস গত রাতে রেডস্টার বেলগ্রেডের বিপক্ষে প্লে অফের দ্বিতীয় লেগে ১-১ গোলে ড্র করে। আলফামেগা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে দুটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৬০ মিনিটে গোল করেন রেডস্টার বেলগ্রেড মিডফিল্ডার মিরকো ইভানিচ। সমতাসূচক গোল পাফোস করেছে ম্যাচের শেষের দিকে। ৮৯ মিনিটে গোলটি করেন পাফোস স্ট্রাইকার জাজা। তাতে প্লে-অফের দুই লেগ মিলে ৩-২ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে পাফোস।
লিবনয়ার স্টেডিয়ামে প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হয়েছে অস্ট্রিয়ার স্টার্ম গ্রাজ ও বোদো/গ্লিমট। এই ম্যাচে ২-১ গোলে হেরেছে বোদো। কিন্তু দুই লেগ মিলিয়ে ৬-২ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়নস লিগের মূলপর্বে উঠেছে বোদো। ২০০৭-০৮ মৌসুমের পর প্রথম নরওয়েজীয় ক্লাব হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগের মূলপর্বের টিকিট কাটল বোদো। এদিকে কাইরাত পরশু রাতে অনেক বড় চমক দেখিয়েছে। সেলটিকের বিপক্ষে দুই লেগ ড্র হয় গোলশূন্য অবস্থায়। ওরতালিক স্টেডিয়ামে সেলটিককে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়ে মূলপর্বের টিকিট কেটেছে কাইরাত।
২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত পাফোস ক্লাব হিসেবে তেমন একটা পরিচিত নয়। চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নেওয়ার পথে প্রথম ম্যাচ খেলেছিল ২২ জুলাই দ্বিতীয় কোয়ালিফায়িং রাউন্ড। ম্যাকাবি তেল আবিবের বিপক্ষে প্রথমে জেতে পাফোস। পরবর্তীতে পাফোসের কাছে হেরে ছিটকে যায় ইউক্রেনের দিনামো কিয়েভ। এরপর রেডস্টার বেলগ্রেডের বিপক্ষে প্রথম লেগ পাফোস শেষ করেছিল ২-১ গোলে। যার ফলে দ্বিতীয় লেগ ১-১ গোলে ড্র হলেও পাফোস উঠে যায় চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল পর্বে।
চ্যাম্পিয়নস লিগের মূলপর্বের ড্র হবে আগামীকাল মোনাকোতে। ১৬ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর হবে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ। প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) এবার নামবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে। ৩১ মে বায়ার্ন মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল পিএসজি। ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে এটাই পিএসজির প্রথম কোনো শিরোপা। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে অংশ নেবে ৩৬ দল।
