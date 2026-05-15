আজই কি শিরোপা নিশ্চিত হবে বসুন্ধরা কিংসের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ জিতলে ষষ্ঠবারের মতো শিরোপা জিতবে বসুন্ধরা কিংস। ছবি: ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ শেষ হতে বাকি রয়েছে দুই রাউন্ড। অথচ শিরোপার দাবিদার হিসেবে লড়াইয়ে টিকে আছে তিনটি দল। তবে আজ কুমিল্লার ভাষাসৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে যখন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস ও আবাহনী লিমিটেড মুখোমুখি হবে, তখন লিগেরই ফয়সালা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে ১৬ ম্যাচে ১০ জয়, ৫ ড্র এবং এক হারে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে কিংস। ঠিক ১ পয়েন্ট কম ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রয়েছে আবাহনী। ৩১ পয়েন্ট নিয়ে ৩ নম্বরে থাকা ফর্টিস এফসিও গাণিতিক হিসাবে শিরোপার দৌড়ে টিকে আছে, তবে সেই সমীকরণ বেশ জটিলই।

আজ জিতলে রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো শিরোপা ঘরে তুলবে কিংস। তাদের পয়েন্ট হবে ৩৮। সে ক্ষেত্রে শেষ ম্যাচে কিংস হারলে এবং আবাহনী জিতলেও কিংসকে ধরা সম্ভব হবে না। যদি আজকের ম্যাচটি ড্র হয় বা আবাহনী জয়ী হয়, তবে শিরোপার ফয়সালা গড়াবে শেষ রাউন্ডে।

কিংস তাই অনেকটাই নির্ভার। দলটির অধিনায়ক তপু বর্মন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা ড্র করলেও তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকব, এটা আমাদের বাড়তি সুবিধা। ম্যাচটা জয়ের জন্যই মাঠে নামব। আবাহনী সেকেন্ড লেগে খুব ভালো করছে এবং ভালো পারফরম্যান্স করছে। তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক উঁচুতে কিন্তু আমরাও এই সেকেন্ড লেগে এসে খুব ভালো করেছি, ম্যাচ একটাও হারিনি। কালই (আজ) আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে চাই।’

পেশাদার তকমা পাওয়ার পর লিগে সর্বোচ্চ ছয়টি শিরোপা জিতেছে আবাহনী। নিজেদের রেকর্ডে নিশ্চয় ভাগ বসাতে দেবে না তারা। লিগে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় প্রথম লেগের দ্বৈরথটি ড্র হয়েছে ২-২ গোলে। দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও সেবার আবাহনী ম্যাচে ফেরে সুলেমান দিয়াবাতের সুবাদে। লিগে এখন পর্যন্ত ১০ গোল করেছেন তিনি।

১৭ গোল নিয়ে সবার ওপরে আছেন কিংসের দোরিয়েলতন। পারিশ্রমিক ইস্যুতে অন্য বিদেশিদের সার্ভিস না পেলেও ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডকে কোনোভাবেই হাত ছাড়া করেনি কিংস। দোরিয়েলতনও তাই আস্থার প্রতিদান দিয়ে যাচ্ছেন নিয়মিত।

আবাহনী জয়ের পথে তাই বড় বাধা দোরিয়েলতনই। আকাশি-নীলদের ম্যানেজার সত্যজিৎ দাস রূপু বলেন, ‘কোচ কালকের ম্যাচ নিয়ে রণকৌশল সাজাচ্ছেন। আশা করছি, আমরা নিজেদের খেলাটা খেলতে পারব। আর দোরিয়েলতনকে নিয়ে নিশ্চয়ই পরিকল্পনা আছে।’

কুমিল্লায় সর্বশেষ দেখায় কিংসকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল আবাহনী। শিরোপার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে আজও করতে হবে তেমন কিছু।

লিগে অপর তিন ম্যাচে মানিকগঞ্জে ফকিরেরপুল খেলবে পিডব্লিউডির বিপক্ষে। মুন্সিগঞ্জে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে মাঠে নামবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। গাজীপুরে পুলিশ এফসির প্রতিপক্ষ আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ।

