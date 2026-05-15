আনচেলত্তির চুক্তি বাড়াল ব্রাজিল, থাকছেন আগামী বিশ্বকাপেও

আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। কার্লো আনচেলত্তির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াল ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ)। থাকছেন তিনি আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত।
আনচেলত্তির সঙ্গে চুক্তি চার বছর বাড়ানো হয়েছে বলে গত রাতে নিশ্চিত করেছে সিবিএফ। তাতে করে ২০৩০ ফুটবল বিশ্বকাপ পর্যন্ত ব্রাজিলের কোচের দায়িত্বে থাকছেন এই ইতালিয়ান। আনচেলত্তির চুক্তি বাড়ানো ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের ঐতিহাসিক দিন বলে মন্তব্য করেন সিবিএফ প্রেসিডেন্ট সামির জাউদ। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘কার্লো আনচেলত্তির চুক্তির নবায়ন আমাদের সেই অঙ্গীকারে আরেকটি দৃঢ় পদক্ষেপ। এই চুক্তির ফলে আমরা পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জাতীয় দলের কাঠামো আরও শক্তিশালী, আধুনিক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করতে পারব।’
রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ২০২৫ সালের মে মাসে ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেন আনচেলত্তি। প্রথমে তাঁর চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ পর্যন্ত। এবার ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ মাঠে গড়ানোর আগেই তাঁর চুক্তি নবায়ন করল ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। চুক্তি বাড়ানোয় উচ্ছ্বসিত আনচেলত্তি সিবিএফের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বলেন, ‘এক বছর আগে ব্রাজিলে এসে বুঝতে পেরেছিলাম তাদের কাছে ফুটবলের তাৎপর্য কী। সিবিএফ, আমি আরও বেশি কিছু চাই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত একসঙ্গে পথ চলা অব্যাহত থাকবে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখায় সিবিএফকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ।’
১৮ মে ব্রাজিলের ২০২৬ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করবেন আনচেলত্তি। ‘সি’ গ্রুপে থাকা ব্রাজিল ১৩ জুন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। ২০ ও ২৪ জুন স্কটল্যান্ড ও হাইতির মুখোমুখি হবে সেলেসাওরা। এবার ব্রাজিল নামবে হেক্সা মিশনের লক্ষ্যে। সবশেষ ২০০২ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেলেসাওরা।
মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে ১১ জুন মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া এবারের বিশ্বকাপেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল।
