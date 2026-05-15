Ajker Patrika
ফুটবল

আনচেলত্তির চুক্তি বাড়াল ব্রাজিল, থাকছেন আগামী বিশ্বকাপেও

ক্রীড়া ডেস্ক    
আনচেলত্তির চুক্তি বাড়াল ব্রাজিল, থাকছেন আগামী বিশ্বকাপেও
২০৩০ ফুটবল বিশ্বকাপ পর্যন্ত ব্রাজিলের কোচের দায়িত্বে থাকছেন কার্লো আনচেলত্তি। ছবি: এএফপি

আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। কার্লো আনচেলত্তির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াল ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ)। থাকছেন তিনি আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

আনচেলত্তির সঙ্গে চুক্তি চার বছর বাড়ানো হয়েছে বলে গত রাতে নিশ্চিত করেছে সিবিএফ। তাতে করে ২০৩০ ফুটবল বিশ্বকাপ পর্যন্ত ব্রাজিলের কোচের দায়িত্বে থাকছেন এই ইতালিয়ান। আনচেলত্তির চুক্তি বাড়ানো ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের ঐতিহাসিক দিন বলে মন্তব্য করেন সিবিএফ প্রেসিডেন্ট সামির জাউদ। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘কার্লো আনচেলত্তির চুক্তির নবায়ন আমাদের সেই অঙ্গীকারে আরেকটি দৃঢ় পদক্ষেপ। এই চুক্তির ফলে আমরা পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জাতীয় দলের কাঠামো আরও শক্তিশালী, আধুনিক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করতে পারব।’

আনচেলত্তির চাওয়াই পূরণ করছে ব্রাজিলআনচেলত্তির চাওয়াই পূরণ করছে ব্রাজিল

রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ২০২৫ সালের মে মাসে ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেন আনচেলত্তি। প্রথমে তাঁর চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ পর্যন্ত। এবার ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ মাঠে গড়ানোর আগেই তাঁর চুক্তি নবায়ন করল ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। চুক্তি বাড়ানোয় উচ্ছ্বসিত আনচেলত্তি সিবিএফের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বলেন, ‘এক বছর আগে ব্রাজিলে এসে বুঝতে পেরেছিলাম তাদের কাছে ফুটবলের তাৎপর্য কী। সিবিএফ, আমি আরও বেশি কিছু চাই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত একসঙ্গে পথ চলা অব্যাহত থাকবে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখায় সিবিএফকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ।’

১৮ মে ব্রাজিলের ২০২৬ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করবেন আনচেলত্তি। ‘সি’ গ্রুপে থাকা ব্রাজিল ১৩ জুন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। ২০ ও ২৪ জুন স্কটল্যান্ড ও হাইতির মুখোমুখি হবে সেলেসাওরা। এবার ব্রাজিল নামবে হেক্সা মিশনের লক্ষ্যে। সবশেষ ২০০২ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেলেসাওরা।

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে জায়গা কি পেয়েই গেলেন নেইমারব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে জায়গা কি পেয়েই গেলেন নেইমার

মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে ১১ জুন মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া এবারের বিশ্বকাপেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল।

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

‘আইসিসি দেরি করলেও আইপিএলের উচিত ক্রিকেটের এই নিয়ম বদলে দেওয়া’

‘আইসিসি দেরি করলেও আইপিএলের উচিত ক্রিকেটের এই নিয়ম বদলে দেওয়া’

প্রীতি জিনতার সঙ্গে পন্টিংয়ের হয়েছে কী

প্রীতি জিনতার সঙ্গে পন্টিংয়ের হয়েছে কী

কাতার বিশ্বকাপের দুই তারকাকে ছাড়াই ২০২৬ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ফ্রান্সের

কাতার বিশ্বকাপের দুই তারকাকে ছাড়াই ২০২৬ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ফ্রান্সের

আজই কি শিরোপা নিশ্চিত হবে বসুন্ধরা কিংসের

আজই কি শিরোপা নিশ্চিত হবে বসুন্ধরা কিংসের