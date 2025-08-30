হঠাৎ হামজাকে নিয়ে চিন্তা

ক্রীড়া ডেস্ক
আড়াই মাস ধরে আন্তর্জাতিক ফুটবলে কোনো ব্যস্ততা নেই বাংলাদেশের। কিন্তু হামজা চৌধুরী তো বসে নেই। ইংল্যান্ডে তিনি ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। দল লেস্টার সিটির পারফরম্যান্সও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই বাংলাদেশের তরুণ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারকে নিয়ে বেড়েছে দুশ্চিন্তা।
কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে গত রাতে চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে হামজার লেস্টার খেলেছে বার্মিংহামের বিপক্ষে। এই ম্যাচে ৭২ মিনিট খেলার পর হামজাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ছবিতে দেখা যায়, ডান পায়ে হাত দিয়ে যন্ত্রণায় কাতড়াচ্ছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর ফিজিওরা এসে তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন। ২৭ বছর বয়সী বাংলাদেশের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের পরিবর্তে মাঠে নামেন ডিফেন্ডার রিকার্ডো ডমিঙ্গোজ বারবোসা পেরেইরা।
হঠাৎই হামজার চোটের কারণে দুশ্চিন্তা বেড়েছে দেশের ফুটবলপ্রেমীদের। কারণ, তাঁকে নিয়েই নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর হবে বাংলাদেশ-নেপালের দুটি প্রীতি ম্যাচ। তবে হামজার এই দুই ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা অনেক কম। কারণ, ১৩ ও ২০ সেপ্টেম্বর চ্যাম্পিয়নশিপের দুটি ম্যাচ রয়েছে লেস্টারের। এমনকি ২৭ বছর বয়সী বাংলাদেশের তরুণ ফুটবলারের চোটের তীব্রতা কেমন, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়নি। বার্মিংহাম স্ট্রাইকার ডেমিরাই গ্রের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে চোটে পড়েছেন হামজা।
চোট থেকে হামজার সেরে উঠতে কত দিন লাগবে, তা এখনো জানা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, চোট অতটা গুরুতর নয়। কারণ, বাঁ কাঁধের চিড় নিয়ে বাংলাদেশি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার গত রাতে ৭২ মিনিট পর্যন্ত খেলেছেন। ম্যাচের আগেও তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখা গেছে। লেস্টার সিটির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ম্যাচের আগমুহূর্তে প্রকাশিত একটি রিলসে হামজা বলেছেন, ‘হ্যাঁ ভালো। ভীষণ রোমাঞ্চিত আমি। রাতের ম্যাচগুলো এখানে দারুণ হয়। বার্মিংহাম ছন্দে আছে। প্রত্যেকেই খেলতে উন্মুখ হয়ে আছে।’
১০ আগস্ট শেফিল্ড ওয়েডনেজদের বিপক্ষে ঘরের মাঠ কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে লেস্টার সিটি ২-১ গোলে জিতেছিল। কিন্তু সেই ম্যাচে হামজা ছিলেন বেঞ্চে বসে। পরবর্তীতে ইএফএল কাপের প্রথম রাউন্ডে হাডার্সফিল্ডের বিপক্ষে ম্যাচ এবং প্রেস্টন, চার্লটনের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নশিপের দুটি ম্যাচ—এই তিন ম্যাচ লেস্টার খেলেছে অ্যাওয়েতে। প্রতিপক্ষ দলের ভেন্যুতে তিন ম্যাচ খেলার পর গত রাতে হামজার দল খেলেছে কিংস পাওয়ার স্টেডিয়ামে। কিন্তু ঘরের মাঠে তিনি বার্মিংহামের বিপক্ষে খেলেই তো চোটে পড়েছেন।
এ বছরের ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় হামজার। সেই ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হলেও ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশের জার্সিতে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলে হামজা একটি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন। ৪ জুন ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ভুটানের বিপক্ষে জামাল ভূঁইয়ার কর্নার থেকে হেডে গোল করেছিলেন হামজা। ভুটানকে বাংলাদেশ হারিয়েছিল ১-০ গোলে। হামজার কারণেই বাংলাদেশে ফুটবল নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে উন্মাদনা অনেক বেড়েছে।
এদিকে সেপ্টেম্বরে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের পর বাংলাদেশের এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে হবে।
চার দলের মধ্যে তিন নম্বরে অবস্থান করছে। হামজাদের এখানে পয়েন্ট ১। ভারতের ১ পয়েন্ট হলেও তারা চারে। পয়েন্ট তালিকার প্রথম দুইয়ে থাকা সিঙ্গাপুর, হংকং দুই দলেরই পয়েন্ট ৪। বাছাইপর্বে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে। ১৪ অক্টোবরের ম্যাচেও বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হংকং।
