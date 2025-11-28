এক ম্যাচে ১৭ লাল কার্ড, হাসপাতালে ১

ক্রীড়া ডেস্ক
ফুটবল নয়, রিয়াল অরুরো-ব্লুমিং সান্তা ক্রুজ ম্যাচের দ্বিতীয় লেগের কোপা বলিভিয়া কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ দেখে মনে হতে পারে কোনো অ্যাকশন মুভির মঞ্চায়ন হচ্ছে। ১৭টা লাল কার্ড দেখাতে হয়েছে রেফারিকে। অবস্থা এতটা বেগতিক পর্যায়ে চলে যায় যে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে পিপার স্প্রে, টিয়ার গ্যাস ছুড়তে হয়েছে। হাসপাতালে এক জনকে ভর্তি করতে হয়েছে।
কোপা বলিভিয়া কোয়ার্টার ফাইনালের রিয়াল অরুরো-ব্লুমিং সান্তা ক্রুজ ম্যাচের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ হয়েছে ২৫ নভেম্বর। রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই হট্টগোল শুরু। সামাজিক মাধ্যমে এই রণক্ষেত্রের ঘটনা ভাইরাল হয়ে যায়। কথা কাটাকাটির জেরে দুই দলের ফুটবলারনা একে অন্যের ওপর হামলা করা শুরু করেন। ব্লুমিং কোচ মরিসিও সোরিয়া বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর চেষ্টা করেছেন। পরিস্থিতি এরপর আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘুষি, লাথি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে থাকে দুই দলের খেলোয়াড়, কোচ ও কোচিং স্টাফের কর্মকর্তাদের মধ্যে। উত্তপ্ত পরিস্থিতির একটি ঘটনা টেলিভিশন সম্প্রচারের সময় আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ব্লুমিংয়ের কোচিং স্টাফ ও রিয়াল অরুরোর কোচ মার্সেলো রোবলেদোর হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে ও তখন ধাক্কা খেয়ে ঘাসের ওপর পড়ে যান রোবলেদো।
উত্তপ্ত পরিস্থিতির এক ঘণ্টা পর ম্যাচ রেফারির প্রাথমিক রিপোর্টে ১৭ জনকে লাল কার্ড দেওয়ার কথা জানা যায়। তাঁদের মধ্যে ১০ জন ব্লুমিং সান্তা ক্রুজের ও অপর ৭ জন রিয়াল অরুরো দলের। সান্তা ক্রুজের কোচ সরিয়া, চিকিৎসক হেনরি সিয়াস, সহকারী কোচ হোসে লুইস ভাসা, গ্যাব্রিয়েল ভালভার্দে, রিচেট গোমেজ, ফ্রাঙ্কো পোজ, সিজার রোমেরো, হেক্টর সুয়ারেজ, রবার্তো কার্লোস মেলগার, সিজার মেনাকো লাল কার্ড দেখেছেন। রিয়াল অরুরোর লাল কার্ড দেখা সাত জন হলেন কোচ রোবলেদো, সহকারী কোচ ইভান সালিনাস, রাউল গোমেজ, হুলিও ভিলা, ইয়ের্কো ভ্যালেজোস, এদুয়ার্দো আলভারেজ এবং রুবেন পোকেচক। বলিভিয়ার এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হট্টগোলের সময় রোবলেদো ঘাড়ে ও মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সেই সময় ব্লুমিং সান্তা ক্রুজের এক কর্মকর্তার চোয়াল ভেঙে গেছে।
হট্টগোলের ব্লুমিং সান্তা ক্রুজ-রিয়াল অরুরো কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। ব্লুমিং ফরোয়ার্ড সেজার মেনাকো ম্যাচের শুরুতে একবার হলুদ কার্ড দেখেছেন বাজে ভাষায় কথা বলার কারণে। ২৩ মিনিটে হুলিও ভিলার গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল অরুরো। এরপর ৬১ ও ৬৫ মিনিটে জোড়া গোল করে ব্লুমিংকে এগিয়ে নেন পোজ। ৮৪ মিনিটে জেবালোসের গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল অরুরো। মেনাকো জোড়া হলুদ কার্ডের কারণে ৭৭ মিনিটের সময় লাল কার্ড পেয়ে যান। বাকি ১৬ জন লাল কার্ড দেখেছেন ৯০ মিনিট পেরিয়ে অতিরিক্ত ১১ মিনিটে খেলা গড়ানোর পর।
এই ভালো তো এই খারাপ—পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ১০ মাস পর ফিরে বাবর আজমের পথচলাটা হচ্ছে এমনই। রেকর্ড তিনি নিয়মিত করছেন। তবে সবটাই যে সুখকর, এমনটা নয়। মাঝেমধ্যে এমন সব রেকর্ডে বাবরের নাম উঠছে, যেটা দেখলে তিনি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।
রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল ত্রিদেশীয় সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানে জিতে ফাইনালের টিকিট কেটেছে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানদের বিপক্ষে ২ বল খেলে রানের খাতাই খুলতে পারেননি। দুষ্মন্ত চামিরার বলে এলবিডব্লিউ হয়ে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম লেখালেন বাবর। এই নিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন বাবর। তাতে পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে ডাক মারার বিব্রতকর রেকর্ডে যৌথভাবে শীর্ষে উঠলেন তিনি। তাঁর সমান ১০ বার করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন সাইম আইয়ুব ও উমর আকমল।
বাবর এখন পর্যন্ত ১৩৫ ম্যাচের ১২৮ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। ইনিংসের হিসেবে প্রতি ১২.৮ ইনিংস পর পর শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। সাইম আইয়ুব ১০ ডাক মেরেছেন ৫৩ ইনিংস খেলে। উমর আকমল ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ৭৯ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। শহিদ আফ্রিদি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৮ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। সাত বার ডাক মেরে এই তালিকায় যৌথভাবে তিনে কামরান আকমল, মোহাম্মদ হাফিজ ও মোহাম্মদ নাওয়াজ।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল খেলতে নেমে নিজেদেরই রেকর্ড ভেঙেছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৫ ম্যাচ খেলে নিজেদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ল পাকিস্তান। আগামীকাল ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। টুর্নামেন্টের অপর দল জিম্বাবুয়ে লিগ পর্বেই ছিটকে গেছে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও এই ত্রিদেশীয় সিরিজে একবার শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন তিনি।
পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ড
ডাক
বাবর আজম ১০
সাইম আইয়ুব ১০
উমর আকমল ১০
শহিদ আফ্রিদি ৮
কামরান আকমল ৭
মোহাম্মদ হাফিজ ৭
মোহাম্মদ নাওয়াজ ৭
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চার সিরিজ জিতে টি-টোয়েন্টিতে রীতিমতো উড়ছিল বাংলাদেশ। যে সংস্করণ হঠাৎ ‘প্রিয়’ হয়ে উঠেছিল, সেই সংস্করণে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে বাংলাদেশ। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে টানা চার ম্যাচ হেরেছেন লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট স্টেডিয়ামে গত মাসে বাংলাদেশ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। এক ম্যাচে ১৫০ রানের লক্ষ্য পেয়েও ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেই ম্যাচ ১৪ রানে হেরেছিল। অথচ সেই সিরিজে আরেক ম্যাচে বাংলাদেশের ১৫২ রানের লক্ষ্য তাড়া করে হেসেখেলে জিতেছিল উইন্ডিজ। বাজে ব্যাটিংয়ের প্রদর্শনী গতকাল দেখা গেছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতেও। ১৮২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৯ উইকেটে ১৪২ রানে থেমে যায় স্বাগতিকদের ইনিংস।
টি-টোয়েন্টিতে বর্তমানে ২০০ বা তার বেশি রান তাড়া করে ম্যাচ জেতার ঘটনা এখন স্বাভাবিক হলেও বাংলাদেশ গতকাল ২০০-এর কম লক্ষ্য পেয়ে হেরেছে ৩৯ রানে। হৃদয়ের মতে সামর্থ্য থাকলেও মানসিকতার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। চট্টগ্রামে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হারের পর গতকাল সংবাদ সম্মেলনে হৃদয় বলেন, ‘এমন না যে আমরা করতে পারি না। ২০০ রান করেছি। ২০০ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতেছি। এটা মানসিকতার সমস্যা। যদি মানসিকতা ঠিক থাকে এবং সেটা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কঠিন হবে না।’
টি-টোয়েন্টিতে একমাত্র ২০০ রান তাড়া করে বাংলাদেশ জিতেছে ২০১৮ নিদহাস ট্রফিতে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় শ্রীলঙ্কার দেওয়া ২১৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৫ রান করেছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টিতে এটাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্কোর। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এখন পর্যন্ত সাতবার ২০০ পেরিয়েছে এশিয়ার এই দল। অথচ গতকাল আয়ারল্যান্ডের দেওয়া ১৮২ রান তাড়া করতে নেমে ১২.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৪ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। স্বাগতিকেরা যে ১৪২ রান করেছে, সেটা সম্ভব হয়েছে হৃদয়ের ৫০ বলে ৮৩ রানের ইনিংসে।
টি-টোয়েন্টিতে বর্তমানে ২০০ বা তার বেশি রান তাড়া করে ম্যাচ জেতার ঘটনা এখন স্বাভাবিক হলেও বাংলাদেশ গতকাল ২০০-এর কম লক্ষ্য পেয়ে হেরেছে ৩৯ রানে। হৃদয়ের মতে সামর্থ্য থাকলেও মানসিকতার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। চট্টগ্রামে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হারের পর গতকাল সংবাদ সম্মেলনে হৃদয় বলেন, ‘এমন না যে আমরা করতে পারি না। ২০০ রান করেছি। ২০০ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতেছি। এটা মানসিকতার সমস্যা। যদি মানসিকতা ঠিক থাকে এবং সেটা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কঠিন হবে না।’
টি-টোয়েন্টিতে একমাত্র ২০০ রান তাড়া করে বাংলাদেশ জিতেছে ২০১৮ নিদহাস ট্রফিতে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় শ্রীলঙ্কার দেওয়া ২১৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৫ রান করেছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টিতে এটাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্কোর। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এখন পর্যন্ত সাতবার ২০০ পেরিয়েছে এশিয়ার এই দল। অথচ গতকাল আয়ারল্যান্ডের দেওয়া ১৮২ রান তাড়া করতে নেমে ১২.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৪ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। স্বাগতিকেরা যে ১৪২ রান করেছে, সেটা সম্ভব হয়েছে হৃদয়ের ৫০ বলে ৮৩ রানের ইনিংসে।
দ্রুতই বাংলাদেশ ব্যাটিং সমস্যা কাটিয়ে উঠবে বলে মনে করেন হৃদয়। ২৪ বছর বয়সী এই মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘১৮০ রানের বেশি যখন স্কোরবোর্ডে থাকে, তখন বড় শট খেলতেই হবে। মাত্র বললাম যে আমরা ঠিকমতো পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারিনি। ১৮০-২০০ রান আমরা নিয়মিত তাড়া করি না। আমাদের অনেক ক্রিকেটার এসবের সঙ্গে অভ্যস্ত। আশা করি, আমরা এই সমস্যা কাটিয়ে উঠব ইনশা আল্লাহ্ বড় রান তাড়া করে জিতব।’
চট্টগ্রামে গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়ার পর বাংলাদেশ এখন আয়ারল্যান্ডের কাছেও সিরিজ হারের শঙ্কায়। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইংয়ে। আগামীকাল সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ২ ডিসেম্বর। দুটি ম্যাচই হবে চট্টগ্রামে।
টি-টোয়েন্টিতে একমাত্র ২০০ রান তাড়া করে বাংলাদেশ জিতেছে ২০১৮ নিদহাস ট্রফিতে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় শ্রীলঙ্কার দেওয়া ২১৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৫ রান করেছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টিতে এটাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্কোর। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এখন পর্যন্ত সাতবার ২০০ পেরিয়েছে এশিয়ার এই দল। অথচ গতকাল আয়ারল্যান্ডের দেওয়া ১৮২ রান তাড়া করতে নেমে ১২.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৪ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। স্বাগতিকেরা যে ১৪২ রান করেছে, সেটা সম্ভব হয়েছে হৃদয়ের ৫০ বলে ৮৩ রানের ইনিংসে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর সঙ্গে লিটন দাসের যে ইস্যুটি এসেছে, সেটি মূলত ব্যাটিং নিয়ে। লোয়ার মিডল অর্ডারে শামীম পাটোয়ারীকে না রাখা নিয়ে লিপুর দিকে তোপ দেগেছেন লিটন। লিপুও পাল্টা বক্তব্য দিয়েছেন। অধিনায়ক-প্রধান নির্বাচকের বক্তব্যে পরিষ্কার, দলের ব্যাটিং নিয়ে স্বস্তি নেই তাঁদের মধ্যে।
গত মাসে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর আরেকবার বোঝা গেল, ব্যাটিংয়ে পুরোনো রোগটা সারেনি। মাঝেমধ্যে দু-একজনের দারুণ পারফরম্যান্সে সাময়িক ‘ব্যথা উপশম’ হলেও তাতে রোগ দূর হচ্ছে না। দুই মাস পর ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুতেই ব্যাটিং নিয়ে চিন্তা আরও বেড়ে গেল।
চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ সর্বশেষ ১০ টি-টোয়েন্টি ম্যাচের গড় স্কোর ছিল ১৪৬। সর্বশেষ ৩ ম্যাচে সেটি ১৫৫। চট্টগ্রামে স্পিনাররা সফল কম, পেসাররা ভালো করেন বেশি। সাগরিকায় এখন কিছুটা হিমেল রাত, সন্ধ্যার পর শিশির পড়ে। বাংলাদেশ কাল টস জিতে আগে বোলিং নিয়েছে সে কারণে। আয়ারল্যান্ড ভালো উইকেটে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে তুলে ফেলল ৪ উইকেটে ১৮১ রান, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে এটাই তাদের সর্বোচ্চ রান। আইরিশদের ১৮১/৪ রানের জবাবে পাওয়ারপ্লে শেষ হওয়ার আগেই বাংলাদেশের স্কোর হয়ে গেল ১৮/৪! টপ অর্ডারের কেউ দুই অঙ্কও ছুঁতে পারেনি। প্রথম ৫ রানেই বাংলাদেশ হারিয়েছে ৩ উইকেট। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পতন পরে ঠেকানোই যায়নি।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেই যে ব্যাটিং দেখা গেল বাংলাদেশের, তাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখা কঠিনই হয়ে পড়ছে। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের যে সূচি, তাতে তারা বেশ খুশি। গ্রুপ পর্বে ভ্রমণঝক্কি তেমন নেই বললেই চলে। স্বাগতিক ভারতকেও যেখানে এই শহর-ওই শহর করে প্রতিটি ম্যাচ খেলতে হবে, সেখানে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের চার ম্যাচের তিনটিই পড়েছে কলকাতায়। ইডেন গার্ডেনসের কন্ডিশন-উইকেট বাংলাদেশের যথেষ্ট চেনা। চেনা হলে কী হবে? কলকাতায় বাংলাদেশের রেকর্ড খুবই বাজে। সেখানে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পর্যন্ত তারা হেরেছে। এবার ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ভেন্যুতে খেলতে হবে দুই সাবেক চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়া ইতালির সঙ্গেও খেলতে হবে কলকাতায়। বাংলাদেশের নড়বড়ে ব্যাটিংয়ে এখন যেন ইতালিকে নিয়েও ভয়! ২০ ওভারের ক্রিকেটে শক্তিমত্তার পার্থক্য যে কমে আসে অনেকটাই। বাংলাদেশের তাই হারের রেকর্ড আছে হংকং-স্কটল্যান্ডের কাছেও।
গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ এশিয়া কাপের আগে পেয়েছিল টানা চারটা টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়। এশিয়া কাপের পর বাংলাদেশ জিতেছিল আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও। কিন্তু এরপরই ২০ ওভারের ক্রিকেট আবার গোলকধাঁধা হতে শুরু করেছে বাংলাদেশের কাছে। এর পেছনে সবচেয়ে বড় দায় বাজে ব্যাটিং। দলে দুজন ব্যাটিং বিশেষজ্ঞ থাকার পরও ব্যাটারদের ত্রাহি মধুসূদন দশা।
টানা কয়েকটি সিরিজ জয়ে মাঝে কিছুদিন মনে হচ্ছিল বাংলাদেশের ব্যাটাররা পাওয়ার হিটিং রপ্ত করে ফেলেছেন। তাঁরাও পারেন প্রায় ১৫০ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করতে। পারেন নিয়মিত ছক্কা হাঁকাতে। কিন্তু গত মাসে চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে আবারও সেই ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকা। যেটা থেকে তাঁরা বের হতে পারেননি কাল আইরিশদের বিপক্ষেও। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেই যদি এই অবস্থা হয়, বড় মঞ্চে কী অপেক্ষা করছে কে জানে!
আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর সঙ্গে লিটন দাসের যে ইস্যুটি এসেছে, সেটি মূলত ব্যাটিং নিয়ে। লোয়ার মিডল অর্ডারে শামীম পাটোয়ারীকে না রাখা নিয়ে লিপুর দিকে তোপ দেগেছেন লিটন। লিপুও পাল্টা বক্তব্য দিয়েছেন। অধিনায়ক-প্রধান নির্বাচকের বক্তব্যে পরিষ্কার, দলের ব্যাটিং নিয়ে স্বস্তি নেই তাঁদের মধ্যে।
গত মাসে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর আরেকবার বোঝা গেল, ব্যাটিংয়ে পুরোনো রোগটা সারেনি। মাঝেমধ্যে দু-একজনের দারুণ পারফরম্যান্সে সাময়িক ‘ব্যথা উপশম’ হলেও তাতে রোগ দূর হচ্ছে না। দুই মাস পর ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুতেই ব্যাটিং নিয়ে চিন্তা আরও বেড়ে গেল।
চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ সর্বশেষ ১০ টি-টোয়েন্টি ম্যাচের গড় স্কোর ছিল ১৪৬। সর্বশেষ ৩ ম্যাচে সেটি ১৫৫। চট্টগ্রামে স্পিনাররা সফল কম, পেসাররা ভালো করেন বেশি। সাগরিকায় এখন কিছুটা হিমেল রাত, সন্ধ্যার পর শিশির পড়ে। বাংলাদেশ কাল টস জিতে আগে বোলিং নিয়েছে সে কারণে। আয়ারল্যান্ড ভালো উইকেটে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে তুলে ফেলল ৪ উইকেটে ১৮১ রান, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে এটাই তাদের সর্বোচ্চ রান। আইরিশদের ১৮১/৪ রানের জবাবে পাওয়ারপ্লে শেষ হওয়ার আগেই বাংলাদেশের স্কোর হয়ে গেল ১৮/৪! টপ অর্ডারের কেউ দুই অঙ্কও ছুঁতে পারেনি। প্রথম ৫ রানেই বাংলাদেশ হারিয়েছে ৩ উইকেট। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পতন পরে ঠেকানোই যায়নি।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেই যে ব্যাটিং দেখা গেল বাংলাদেশের, তাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখা কঠিনই হয়ে পড়ছে। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের যে সূচি, তাতে তারা বেশ খুশি। গ্রুপ পর্বে ভ্রমণঝক্কি তেমন নেই বললেই চলে। স্বাগতিক ভারতকেও যেখানে এই শহর-ওই শহর করে প্রতিটি ম্যাচ খেলতে হবে, সেখানে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের চার ম্যাচের তিনটিই পড়েছে কলকাতায়। ইডেন গার্ডেনসের কন্ডিশন-উইকেট বাংলাদেশের যথেষ্ট চেনা। চেনা হলে কী হবে? কলকাতায় বাংলাদেশের রেকর্ড খুবই বাজে। সেখানে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পর্যন্ত তারা হেরেছে। এবার ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ভেন্যুতে খেলতে হবে দুই সাবেক চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়া ইতালির সঙ্গেও খেলতে হবে কলকাতায়। বাংলাদেশের নড়বড়ে ব্যাটিংয়ে এখন যেন ইতালিকে নিয়েও ভয়! ২০ ওভারের ক্রিকেটে শক্তিমত্তার পার্থক্য যে কমে আসে অনেকটাই। বাংলাদেশের তাই হারের রেকর্ড আছে হংকং-স্কটল্যান্ডের কাছেও।
গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ এশিয়া কাপের আগে পেয়েছিল টানা চারটা টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়। এশিয়া কাপের পর বাংলাদেশ জিতেছিল আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও। কিন্তু এরপরই ২০ ওভারের ক্রিকেট আবার গোলকধাঁধা হতে শুরু করেছে বাংলাদেশের কাছে। এর পেছনে সবচেয়ে বড় দায় বাজে ব্যাটিং। দলে দুজন ব্যাটিং বিশেষজ্ঞ থাকার পরও ব্যাটারদের ত্রাহি মধুসূদন দশা।
টানা কয়েকটি সিরিজ জয়ে মাঝে কিছুদিন মনে হচ্ছিল বাংলাদেশের ব্যাটাররা পাওয়ার হিটিং রপ্ত করে ফেলেছেন। তাঁরাও পারেন প্রায় ১৫০ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করতে। পারেন নিয়মিত ছক্কা হাঁকাতে। কিন্তু গত মাসে চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে আবারও সেই ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকা। যেটা থেকে তাঁরা বের হতে পারেননি কাল আইরিশদের বিপক্ষেও। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেই যদি এই অবস্থা হয়, বড় মঞ্চে কী অপেক্ষা করছে কে জানে!
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত রাত থেকেই একটা ছবি ভাইরাল। সীমানার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তাসকিন আহমেদ ও সাকিব আল হাসান। জাতীয় দলের এক সময়ের দুই সতীর্থ আবুধাবি টি-টেন লিগে এখন প্রতিপক্ষ। যখন দুই বাংলাদেশি তারকা একত্র হলেন, এই মুহূর্তটি ফ্রেমবন্দী করতে ক্যামেরাম্যানদের মোটেও ভুল হয়নি।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টি-টেন লিগের টুর্নামেন্টে গত রাতে মুখোমুখি হয়েছে রয়্যাল চ্যাম্পস ও নর্দান ওয়ারিয়র্স। ১০ ওভারে ৮১ রানের লক্ষ্যে নামা রয়্যাল চ্যাম্পসের স্কোর তখন ২.৩ ওভারে ১ উইকেটে ২২ রান। নর্দান ওয়ারিয়র্সের পেসার শাহনাওয়াজ দাহানির বোলিংয়ের সময় সীমানার ধারে ফিল্ডিংয়ে ছিলেন তাসকিন। সাকিব তখন চেয়ারে বসা। ক্যামেরার লেন্স তখন ঘুরে গেল সাকিব-তাসকিনের দিকে। বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটারই তখন হাসছেন। কী কথাবার্তা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সেটা জানা যায়নি। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৪ মাস বাইরে থাকা সাকিব হয়তো তাসকিনকে পেয়ে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণা করছিলেন।
আবুধাবি টি-টেন লিগে গত রাতে সাকিবের রয়্যাল চ্যাম্পস জিতেছে ৫ উইকেটে। ৮১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৮ বল হাত রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে গেছে তাঁর দল। তবে নর্দান ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে এই ম্যাচে একাদশে সুযোগ মেলেনি সাকিবের। তাসকিন উইকেট না পেলেও ২ ওভারে ২১ রান খরচ করেছেন। টি-টেন টুর্নামেন্টের বিবেচনায় ১০.৫০ ইকোনমিতে বোলিং দারুণ বোলিংই বলতে হবে।
এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে নর্দান ওয়ারিয়র্সের হয়ে ৬ ম্যাচে ১১.২৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ৭ ম্যাচে ৩ জয় ও ৪ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ওয়ারিয়র্স এখন পয়েন্ট তালিকার চারে। সাকিবের দল রয়্যাল চ্যাম্পস আট দলের মধ্যে আট নম্বরে অবস্থান করছে। ৬ ম্যাচে ১ জয় ও ৫ পরাজয়ে ২ পয়েন্ট এখন চ্যাম্পসের। সাকিব দুই ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেলেও ব্যাটিং করা হয়নি। বোলিংয়ে ২ ওভারে ৩১ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি।
