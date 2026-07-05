Ajker Patrika
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ফুটবল

প্যারাগুয়েকে হারিয়ে এমবাপ্পে বললেন, প্রয়োজনে আমরাও হাত নোংরা করতে পারি

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্যারাগুয়েকে হারিয়ে এমবাপ্পে বললেন, প্রয়োজনে আমরাও হাত নোংরা করতে পারি
স্পট কিক থেকে একমাত্র গোলটা করেন ফরাসি অধিনায়ক। ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষের ফুটবলারদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। ছবি: সংগৃহীত

প্যারাগুয়েকে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ফ্রান্স। তবে জয়ের আনন্দের চেয়ে ম্যাচ শেষে বেশি আলোচনায় ছিল কিলিয়ান এমবাপ্পের বিস্ফোরক মন্তব্য। প্রতিপক্ষের খেলার ধরনকে ‘নোংরা ফুটবল’ আখ্যা দিয়ে ফরাসি অধিনায়ক জানিয়ে দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে তারাও একইভাবে খেলতে পারেন; সেটাও প্রতিপক্ষের চেয়ে ভালো।

ফিলাডেলফিয়া স্টেডিয়ামে এমবাপ্পের পেনাল্টি থেকে করা একমাত্র গোলে প্যারাগুয়েকে ১-০ ব্যবধানে হারায় ফ্রান্স। ম্যাচজুড়ে এমবাপ্পেকে ঘিরে ছিল বেশ কয়েকটি উত্তপ্ত মুহূর্ত। প্যারাগুয়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে একাধিকবার তর্ক ও সংঘর্ষে জড়ান তিনি। ম্যাচ শেষেও সেই ক্ষোভ স্পষ্ট ছিল তাঁর কথায়।

ম্যাচ পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় এমবাপ্পে বলেন, ‘আমরা আগে থেকেই জানতাম কী ধরনের ম্যাচ আমাদের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু আজ আমরা দারুণ একটি ম্যাচ খেলেছি, বিশেষ করে যেভাবে খেলেছি, সেটার জন্য। আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, আমরা শুধু সুন্দর ফুটবল খেলা দল নই। প্রয়োজন হলে আমরাও হাত নোংরা করতে পারি—ভাষাটার জন্য ক্ষমা চাইছি।’

এরপর আরও কঠোর ভাষায় প্যারাগুয়েকে কটাক্ষ করেন এমবাপ্পে, ‘এ নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। ওরা হয়তো ভেবেছিল আমরা সাজগোজ করে মাঠে নামব, শুধু সুন্দর সুন্দর মুভ, ওয়ান-টু পাস আর চোখধাঁধানো ফুটবল খেলব। কিন্তু আমরাও নোংরা ফুটবল খেলতে জানি। আর আজ আমরা জিতেছি; এমনকি সেই দিক থেকেও আমরা ওদের চেয়ে ভালো ছিলাম।’

প্যারাগুয়ের বাধা পেরিয়ে এবার কোয়ার্টার ফাইনালে মরক্কোর মুখোমুখি হবে ফ্রান্স। সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবেন এমবাপ্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আশরাফ হাকিমি। আসন্ন ম্যাচ নিয়ে ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আমার মনে হয় ও (হাকিমি) ইতোমধ্যেই আমাকে বার্তা পাঠিয়েছে। তাই ঠিক জানি না। তবে আমরা এখন পুরো মনোযোগ দেব ম্যাচে। আমরা জানি, তারা খুবই ভালো দল। তাদের বিপক্ষে খেলতে পারব বলে আমরা আনন্দিত। আমাদের যাত্রা এগিয়ে নিতে আমরা সর্বোচ্চটা দিয়ে খেলব।’

বিষয়:

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