Ajker Patrika
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ফুটবল

ব্রাজিলের সামনে জাপান চ্যালেঞ্জ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ব্রাজিলের সামনে জাপান চ্যালেঞ্জ
গ্রুপপর্বে তিন ম্যাচের তিনটিতেই গোল করেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। আজও তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে ব্রাজিল। ছবি : এএফপি

বিশ্বকাপের গ্রুপপর্বের হিসাব-নিকাশ চুকে গেছে। এখন আর ভুল শুধরে নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই; স্রেফ একটি হার মানেই টুর্নামেন্ট থেকে চিরতরে বিদায়। এমন এক অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে আজ রাত ১১টায় হিউস্টনে মুখোমুখি হচ্ছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল ও জাপান। শক্তির বিচারে কার্লো আনচেলত্তির ব্রাজিল কাগজ-কলমে ফেবারিট হলেও, গত অক্টোবরের প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের বিপক্ষে জাপানের ৩-২ ব্যবধানের জয় এই ম্যাচটিকে ঘিরে রোমাঞ্চ ও অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

হিউস্টনের ডায়নামো স্টেডিয়ামে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরে নেওয়া সেলেসাওরা এবার মাঠে নামছে এক ভিন্ন আত্মবিশ্বাস নিয়ে। চোটের কারণে রাফিনিয়ার অনুপস্থিতি দলটির জন্য বড় ধাক্কা হলেও, ডান প্রান্তে হুট করেই আলো কেড়ে নিয়েছেন ১৯ বছর বয়সী তরুণ ফরোয়ার্ড রায়ান।

স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে অ্যান্ডি রবার্টসনকে প্রেস করে বল কেড়ে নেওয়া এবং ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের প্রথম গোলের উৎস হওয়া রায়ানের ওপর ভরসা রাখছেন আনচেলত্তি। নকআউট পর্বের এই মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নিজের রোমাঞ্চ ও সতর্কবার্তা লুকিয়ে রাখেননি বোর্নমাউথের এই তারকা। প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউটে খেলার অনুভূতি প্রকাশ করে রায়ান বলেন, ‘গ্রুপপর্বে আমরা জানি ভুলগুলো শুধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এখন এটা বাঁচা-মরার লড়াই। জাপান দলে অনেক মানসম্মত খেলোয়াড় আছে, তবে আমাদের গ্রুপটাও অসাধারণ। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ইতিমধ্যেই ব্যালন ডি’অর জিতেছে। ম্যাচটি কঠিন হবে, তবে আমরা জয়ের জন্য আমাদের সেরাটা দেব।’

তবে প্রতিপক্ষ জাপানের খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সংবাদ সম্মেলনে বেশ হাস্যরসের সৃষ্টি করে অকপটে স্বীকার করেন রায়ান, ‘সত্যি বলতে আমি জানি না ওদের সবচেয়ে বিপজ্জনক খেলোয়াড় কে। ভিডিও দেখেই কেবল তা বলতে পারব।’

আন্ডারডগ হিসেবে মাঠে নামলেও ব্রাজিলকে আবারও স্তব্ধ করে দেওয়ার ছক কষছে সামুরাই ব্লুরা। হাঁটুর গুরুতর চোটের কারণে স্কোয়াডে থেকেও মাঠে নামতে পারছেন না মোনাকোর ফরোয়ার্ড তাকুমি মিনামিনো। তবে মাঠের বাইরে থেকেও দলের মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। আট মাস আগের প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের জাল কাঁপানো ৩১ বছর বয়সী এই তারকা হিউস্টনের লড়াইয়ে জাপানের মূল অস্ত্র হিসেবে দেখছেন তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানকে। মিনামিনো বলেন, ‘আমরা যদি সব সময়কার মতো আন্ডারডগ মানসিকতা নিয়ে খেলি, তবে আমার বিশ্বাস, এই এক ম্যাচের লড়াইয়ে আমাদের বিশেষ কিছু করার সামর্থ্য আছে।’

প্রথম তিন ম্যাচে তিন ধরনের ফরমেশন ব্যবহার করে অপরাজিত থাকা আনচেলত্তির ব্রাজিল হয়তো এই ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে হারানো উইনিং কম্বিনেশনটাই ধরে রাখবে। নকআউটের মঞ্চে ইতিহাস অবশ্য ব্রাজিলের পক্ষে কথা বলে। কারণ বিশ্বকাপে এশীয় দলগুলোর বিরুদ্ধে তাদের রেকর্ড শতভাগ জয়ের। কিন্তু ফুটবলের চিরন্তন সত্য হলো, অতীতের পরিসংখ্যান বর্তমানের ৯০ মিনিটের ভাগ্য নির্ধারণ করে না। হিউস্টনের ঘাসে আজ রাতে কার্লো আনচেলত্তির প্রেসিং ফুটবল নাকি হাজিমে মোরিয়াসু কাউন্টার অ্যাটাক শেষ হাসি হাসবে, তা দেখার অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব।

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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