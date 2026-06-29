হতাশার মাঝে সুখবর পেল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ফের ব্যর্থতার চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাইয়ের পর এবার জিম্বাবুয়ে সফরেও দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাটিং ব্যর্থতা। হারারেতে গতকাল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শুরু হওয়া একমাত্র টেস্টের প্রথম দিনেই বেকায়দায় পড়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। এই হতাশার মধ্যেই শান্ত-মুমিনুল হকদের সুখবর দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে যখন গতকাল হারারে টেস্টের প্রথম দিনের খেলায় ব্যস্ত, সে সময় চলছিল অ্যান্টিগায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা। চার দিনে শেষ হওয়া অ্যান্টিগা টেস্টে ইনিংস এবং ২১৭ রানে হারের পাশাপাশি আরও একটি ধাক্কা খেয়েছে শ্রীলঙ্কা। ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে তিন থেকে ছয় নম্বরে নেমে গেছে লঙ্কানরা। শ্রীলঙ্কার সফলতার হার এখন ৪৪.৪৪ শতাংশ। বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে চার নম্বরে অবস্থান করছে। শান্তর দলের সফলতার হার ৫৮.৩৩ শতাংশ।
শ্রীলঙ্কা পিছিয়ে যাওয়ায় সুখবর পেয়েছে ভারতও। ছয় থেকে পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে ভারত। বর্তমানে তাদের সফলতার হার ৪৮.১৫ শতাংশ। ভারত বর্তমান চক্রে ৯ টেস্ট খেলে চারটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে। ড্র করেছে ১ ম্যাচ। এবারের চক্রে যা ম্যাচের হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সবচেয়ে বেশি ১২ ম্যাচ খেলা ইংল্যান্ড পয়েন্ট টেবিলের সাত নম্বরে অবস্থান করছে।
হারারেতে চলমান বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে টেস্ট অবশ্য ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, ৯ দল নিয়ে চলমান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে জিম্বাবুয়ে নেই। গতকাল টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশের স্কোর একটা পর্যায়ে ছিল ২ উইকেটে ১১৩ রান। এখান থেকেই ধসের শুরু। ২৭ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪০ রানে গুটিয়ে যায় শান্তর দল। জিম্বাবুয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে ১ উইকেটে ১৩৬ রানে।
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসেন মুমিনুল হক। বাংলাদেশের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৬০ রান আসে তাঁর ব্যাটে। মুমিনুলের মতে বেশির ভাগ উইকেটই বাংলাদেশ প্রতিপক্ষকে উপহার দিয়ে এসেছে। হারারেতে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘দিনটা খুব কঠিন ছিল বলে মনে করি না আমি। তারা (জিম্বাবুয়ে) ভালো বোলিং করেছে অবশ্যই। তবে আমরা নিজেদের পরিকল্পনা কাজে লাগাতে ব্যর্থ। আমরা উইকেট উপহার দিয়েছি।’
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরুর পর থেকেই অবশ্য লাগাতার হেরে চলেছে বাংলাদেশ। ১১ জুন বিশ্বকাপ শুরুর আগে মিরপুরে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে তাদের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে সিরিজ জয়ের কীর্তি গড়ে বাংলাদেশ। এশিয়ার দলটি এরপর টানা চার ম্যাচ হেরেছে। অস্ট্রেলিয়াকে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাইয়ের সুযোগ তো বাংলাদেশ হারিয়েছেই। এরপর বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে হেরেছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ।
বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা বর্তমান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। বাংলাদেশ চার ম্যাচ খেলে জিতেছে দুই ম্যাচ। একটি করে ম্যাচ হেরেছে ও ড্র করেছে। জয় দুটি এসেছে মে মাসে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে। আর শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচ খেলে একটি করে ম্যাচ জিতেছে, হেরেছে ও ড্র করেছে। ৮৭.৫০ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। আর অ্যান্টিগা টেস্ট জিতে বর্তমান চক্রে প্রথম জয় পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
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