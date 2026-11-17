কেন হেলমেট পরে খেলবেন মার্তিনেস
চোয়ালের চোট কাটিয়ে দীর্ঘ দিন পর আর্জেন্টিনা দলে ফিরছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস। আগামীকাল কোস্টারিকার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে শুরুর একাদশে তিনি থাকছেন বলে নিশ্চিত করেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। তবে কর্দোবায় আগামীকাল ভোরে শুরু হতে যাওয়া ম্যাচে বিশেষ এক হেলমেট পরে নামবেন মার্তিনেস।
আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায় কর্দোবায় প্রীতি ম্যাচে কোস্টারিকার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি জানিয়েছেন, এই ম্যাচে চোয়ালের সুরক্ষার জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি ফেস মাস্ক বা মুখের প্রতিরক্ষামূলক হেলমেট পরবেন তিনি। মার্তিনেসের জন্য বিশেষভাবে কার্বন ফাইবারের একটি সুরক্ষামূলক হেলমেট তৈরি করা হয়েছে। কার্বন ফাইবার এমন একটি উপাদান, যা একই সঙ্গে অত্যন্ত শক্তিশালী ও হালকা। এর বিশেষ নকশা আঘাতের ধাক্কা সামলে নিতে পারে। তবে তা নড়াচড়ায় বাধা সৃষ্টি করে না।
মার্তিনেসের জন্য ব্যবহৃত সুরক্ষা সরঞ্জামের ভেতরে রয়েছে বিশেষ প্যাডিং। যা মুখের ওপর চাপ কমাতে সহায়তা করে। অনুশীলনের সময় মার্তিনেস একটি চোয়াল সাপোর্ট বেল্ট ও কালো ক্যাপের সঙ্গে এটি ব্যবহার করেছেন। এ উপকরণগুলো হেলমেটকে যথাযথ অবস্থানে ধরে রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া, এটা চোয়ালকে স্থিতিশীল রাখতেও সহায়তা করে। যে জায়গায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, সেখানে আকস্মিক নাড়াচাড়ার ঝুঁকি কমায়।
মার্তিনেসের এমন সরঞ্জামের মূল কারণ হলো, কোনো ধরনের আঘাতের কারণে যেন তাঁর চোয়ালের হাড় জোড়া লাগার প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়। এর কাঠামো বলের আঘাত, পড়ে যাওয়া কিংবা অন্য খেলোয়াড়ের সঙ্গে সংঘর্ষের মতো পরিস্থিতিতে চোয়ালকে সুরক্ষা দেয়। গোলরক্ষকদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা বেশ স্বাভাবিক।
২০২৬ সালের ১৭ অক্টোবর ইংলিশ লিগে চেলসি ও এভারটনের মধ্যকার ম্যাচে সংঘর্ষের কারণে চোয়ালের হাড় ভেঙে যায় এই গোলরক্ষকের। চোটের কারণে তাঁকে অস্ত্রোপচার করাতে হয়। অস্ত্রোপচারের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হাড়কে স্থিতিশীল রাখতে প্লেট ও স্ক্রু ব্যবহার করা হয়েছিল।প্রিমিয়ার লিগে গুরুতর চোট পাওয়ার পর থেকেই প্রতিরক্ষামূলক মাস্ক ব্যবহার করছেন মার্তিনেস।