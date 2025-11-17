মায়ের চেয়ে মায়ের হাতের রান্না বেশি পছন্দ হামজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইংল্যান্ডপ্রবাসী হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের ফুটবলে এখন রাজ করছেন। চোখধাঁধানো গোলে মুগ্ধ করছেন ভক্ত-সমর্থকদের। সুদূর ইংল্যান্ড থেকে ছেলের খেলা দেখতে বাংলাদেশে এসেছেন তাঁর মা রাফিয়া চৌধুরী। সাংবাদিকদের সঙ্গে আজ তিনি শেয়ার করলেন, তাঁর ছেলে কী পছন্দ করেন। রাফিয়াও ছেলেকে কতটা ভালোবাসেন, সেটা তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে।
জাতীয় স্টেডিয়ামে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত। ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের অন্তর্গত। এই ম্যাচ খেলতে হামজা এখন ঢাকায় অবস্থান করছেন। সুদূর ইংল্যান্ড থেকে ঢাকায় আসা হামজার মা রাফিয়া আজ ঢাকার সোনারগাঁও হোটেলে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন। মায়ের হাতের কোন রান্না হামজা বেশি পছন্দ করেন—এই প্রশ্নের উত্তরে রাফিয়া বলেন, ‘তার তেমন কোনো প্রিয় খাবার নেই। সে তার মায়ের চেয়ে তার মায়ের রান্না বেশি পছন্দ করে।’
বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকের পর এখন থেকে হামজা আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেছেন ৬ ম্যাচ। করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন একটি। বাইসাইকেল কিক, পেনাল্টি কিক, ফ্রি কিক, হেড—চারটা গোল করেছেন ভিন্ন চার ধরনে। যার মধ্যে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে হামজার বাইসাইকেল কিক নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। ছেলের খেলা নিয়ে রাফিয়া সাংবাদিকদের বলেন, ‘মা হিসেবে সত্যিই অসাধারণ লাগে তার খেলা। ভাষায় প্রকাশ করার মতো কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না।তোমাদের যেমন লেগেছে (বাইসাইকেল কিক), আমারও সে রকম লেগেছে। এটা অসাধারণ একটা গোল ছিল। আমার খুব গর্ব হচ্ছে।’
এ বছরের মার্চে হামজা সুদূর ইংল্যান্ড থেকে দেশে এসেছিলেন। হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার স্নানঘাট গ্রাম তখন উৎসবে পরিণত হয়েছিল। সাংবাদিকদের ক্যামেরার লেন্স যেন হামজার বাড়ির দিকেই তাক করা ছিল। ভক্ত-সমর্থকেরাও তাঁকে একনজর দেখতে উদ্গ্রীব ছিলেন। আট মাস আগের স্মৃতিচারণা করে আজ রাফিয়া সোনারগাঁও হোটেলে গণমাধ্যমকে বলেন, ‘যে সময় সে এসেছিল দেশে, খুব রোমাঞ্চিত ছিলাম। যে ভালোবাসাটা পেয়েছে, সেটা অসাধারণ। সেটা খুবই অনুপ্রাণিত করে। সে বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নতিতে অনেক কিছু করতে চায়। ফুটবলে যাত্রাটা অনেক দীর্ঘ। সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ ভালো করবে।’
হামজার খেলা মাঠে বসে সব সময় দেখেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এ বছরের মার্চে শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা দেখেছিলেন রাফিয়া। সেই ম্যাচ দিয়েই হামজার বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল। এরপর জুনে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচে ছেলের খেলা ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে দেখেছিলেন রাফিয়া।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথমার্ধে লড়াই করল উগান্ডা। দ্বিতীয়ার্ধে আর পাত্তাই পায়নি। নারী কাবাডি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ তাই শুরুটা করল জয় দিয়ে। উগান্ডাকে দুটি লোনাসহ ৪২-২২ পয়েন্টে উড়িয়ে দিয়েছে রুপালী আক্তারের দল।
মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে আজ গ্যালারি ছিল দর্শকে পূর্ণ। সমর্থকেরা ‘বাংলাদেশ বাংলাদেশ’ স্লোগানে মাতিয়ে রাখেন রুপালী-স্মৃতিদের।
শুরুতে স্বাগতিকদের একটু রক্ষণাত্মক মনে হয়েছে। তবে পুরো ম্যাচে স্মৃতি আক্তার ছিলেন ব্যতিক্রম। মূলত ডিফেন্ডার হলেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রেইডে গিয়ে পয়েন্ট তুলে নিয়ে দলের জয়ে বড় অবদান রাখেন তিনি।
উগান্ডা প্রথমবারের মতো এসেছে বিশ্বকাপের বড় মঞ্চে। শারীরিক দিক দিয়ে তারা এগিয়েছিল স্বাগতিকদের চেয়ে। অভিজ্ঞতা ও ট্যাকটিকসে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। তারপরও প্রথমার্ধে উগান্ডাকে খুব বেশি পিছিয়ে রাখা যায়নি। প্রথমার্ধে বাংলাদেশ মাত্র দুই পয়েন্টে (১৪-১২ পয়েন্টে) এগিয়ে ছিল।
বিরতির পরও উগান্ডা বেশ কিছুক্ষণ ছিল খেলায়। একটা সময় তো বাংলাদেশের অর্ধে ছিলেন কেবল স্মৃতি। পয়েন্টেও ছিল সমতা। পরে আফ্রিকান প্রতিনিধি উগান্ডা এগিয়েও গিয়েছিল। তবে ডু অর ডাই রেইডে দুজনকে ঘায়েল করে স্মৃতি দারুণভাবে দলকে ম্যাচে ফেরান।
এরপর আর থামানো যায়নি স্বাগতিকদের। দ্বিতীয়ার্ধে দুবার উগান্ডাকে অলআউট করে ব্যবধান অনেক বাড়িয়ে নেয় বাংলাদেশ। ম্যাচসেরা হয়ে স্মৃতি বলেন, ‘শুরুতে আমরা কিছুটা চাপ অনুভব করছিলাম। যেহেতু কখনোই আমরা উগান্ডার সঙ্গে খেলিনি, এই প্রথমবার খেলছি। ওদের ম্যাচটা বুঝতে একটু সময় লেগেছে। এর জন্য শুরুতে একটু অগোছালো মনে হয়েছে। ওদের বুঝে নেওয়ার পরে আমরা অনেক ভালো খেলেছি।’
বাংলাদেশ সময় আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় ‘এ’ গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে জার্মানির মুখোমুখি হবে।
ইংল্যান্ডপ্রবাসী হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের ফুটবলে এখন রাজ করছেন। চোখধাঁধানো গোলে মুগ্ধ করছেন ভক্ত-সমর্থকদের। সুদূর ইংল্যান্ড থেকে ছেলের খেলা দেখতে বাংলাদেশে এসেছেন তাঁর মা রাফিয়া চৌধুরী। সাংবাদিকদের সঙ্গে আজ তিনি শেয়ার করলেন, তাঁর ছেলে কী পছন্দ করেন। রাফিয়াও ছেলেকে কতটা ভালোবাসেন, সেটা তাঁর কথায় ফুটে
ক্রীড়া ডেস্ক
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ গতকাল শেষ হলেও দুই দলের ব্যস্ততা যে শেষ হয়নি। এই দুই দল তো বটেই, ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে জিম্বাবুয়ে। তবে পাকিস্তানের মাঠে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলা হচ্ছে না দুই লঙ্কান ক্রিকেটারের।
চারিথ আসালাঙ্কা ও আসিথা ফার্নান্দো পাকিস্তান ছাড়ছেন বলে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। অসুস্থতার কারণে এই দুই লঙ্কান ক্রিকেটার দেশে ফিরছেন। সামনের সিরিজের কথা মাথায় রেখে বোর্ড এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের যথাযথ চিকিৎসার দরকার। আসালাঙ্কার অনুপস্থিতিতে পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হতে যাওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্ব দেবেন দাসুন শানাকা।
রাওয়ালপিন্ডিতে আগামীকাল পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ। শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ হবে পরশু। এই ত্রিদেশীয় সিরিজের দলে পবন রত্নায়েকেকে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। একে অপরের সঙ্গে দুইবার করে মুখোমুখি হবে এই সিরিজে। ২২ নভেম্বর মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। ফাইনাল হবে ২৯ নভেম্বর। সব ম্যাচই বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে। সব ম্যাচেরই ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি।
শ্রীলঙ্কাকে গতকাল ৬ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে পাকিস্তান। তবে লঙ্কানরা যে ম্যাচে ধবলধোলাই হয়েছে, সেই ম্যাচে আসালাঙ্কা-ফার্নান্দোর কেউই খেলেননি। আসালাঙ্কা দুই ওয়ানডে খেলে করেছেন ৩৮ রান। ফার্নান্দো এই সিরিজে ৫.৮৯ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১ উইকেট। দুজনেই সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডের একাদশে ছিলেন। গতকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে আসালাঙ্কার পরিবর্তে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন কুশল মেন্ডিস। ১০ ওভারে ৪৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র। সিরিজে সর্বোচ্চ ৯ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হারিস রউফ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে তাঁর ইকোনমি ৫.৬৮।
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। এসএলসি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) সমঝোতা করেই লঙ্কান ক্রিকেটারদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মাধ্যমে পাকিস্তানে থাকার ব্যবস্থা করেছিল।আগের সূচি অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ। কিন্তু পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ পিছিয়ে যাওয়ায় পরিবর্তন আসে ত্রিদেশীয় সিরিজের সূচিতেও।
ক্রীড়া ডেস্ক
রাজনৈতিক কারণে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তপ্ত সম্পর্ক অনেক দিন ধরেই। এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের পর সামরিক সংঘাতে জড়ায় দুই রাষ্ট্র। যার প্রভাব ক্রিকেটের ওপরে অনেক বাজেভাবে পড়েছে। সেপ্টেম্বরে ছেলেদের এশিয়া কাপ, অক্টোবরে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর কাতারে রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টেও দুই দলের ক্রিকেটাররা করমর্দন করেননি।
শ্রীলঙ্কায় দৃষ্টিহীন নারী ক্রিকেটারদের নিয়ে চলছে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। কাতুনায়েকের বিওআই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে গতকাল মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। টসের সময় দুই দলের অধিনায়কেরা যখন হাত মেলাননি, তখন মনে হচ্ছিল একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু ম্যাচ শেষে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। দুই দলের ক্রিকেটাররা হাত মিলিয়েছেন। প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারকে অনেকে আবার জড়িয়েও ধরেছেন। শুধু হাত মেলানোই নয়। ম্যাচ শেষে একই বাসে চড়ে হোটেল থেকে মাঠে গিয়েছিল দুই দল।
সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ছেলেদের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছিল তিনবার। তবে কোনোবারই টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘার সঙ্গে ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব হ্যান্ডশেক করেননি। এমনকি কোনো ম্যাচেই দুই পক্ষের ক্রিকেটাররা একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলাননি। কলম্বোতে এরপর নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপেও ভারতীয় অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর ও পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা সানা করমর্দন করেননি। গতকাল দোহায় রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ভারত ‘এ’ অধিনায়ক জিতেশ শর্মা ও পাকিস্তান শাহিনসের অধিনায়ক ইরফান খান নিয়াজি করমর্দন করেননি।
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে করমর্দন না করলেও ম্যাচে ভারত ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। ভারত ১৯ ওভারে ১৩৬ রানে গুটিয়ে যায়। পাকিস্তান সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৩.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৬ রান করেছে। ৮ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন পাকিস্তান অলরাউন্ডার মাজ সাদাকাত। ৪৭ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৭৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। ৩ ওভারে ১২ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। দুই ওভার মেডেন দিয়েছেন।
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথমবারের মতো জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) খেলতে এসে কিছুতেই জয়ের দেখা পাচ্ছিল না ময়মনসিংহ। প্রথম তিন ম্যাচ ড্র করে শুভাগত হোম চৌধুরীর দল। অবশেষে চতুর্থ ম্যাচে এসে অপেক্ষা ফুরাল তাঁদের। আসাদুল্লাহ হিল গালিবের দুর্দান্ত বোলিংয়ে চট্টগ্রামকে ২৫১ রানে হারিয়েছে ময়মনসিংহ।
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ময়মনসিংহের দেওয়া ৩১১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৫৯ রানে গুটিয়ে গেছে চট্টগ্রাম। দলটির হয়ে শামিম হোসেন পাটোয়ারি ১৩, শাহাদাত হোসেন দীপু ১১ ও ইরফান শুক্কুর করেন ১০ রান। ২১ রানে ৬ উইকেট নিয়ে চট্টগ্রামের ব্যাটিং লাইনে ধস নামান গালিব। ৩ উইকেট নিয়ে এই পেসারকে সঙ্গ দেন শুভাগত। দ্বিতীয় ইনিংসে ময়মনসিংহের বিপক্ষে ৭৩ রানে ৬ উইকেট নেন আশরাফুল হাসান। তার পারফরম্যান্স বৃথা গেল।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় দিন শেষেই বরিশালের বিপক্ষে জয়ের ভীত গড়েছিল রংপুর। দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণের দলটিকে ১৪১ রানে অলআউট করলে তানভীর হায়দারের দলের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৩৬ রানের। ৫৩ রানে ৫ উইকেট নেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ। রান তাড়ায় ৮ উইকেটের জয় তুলে নেয় রংপুর। ৮০ রান আসে মিমের ব্যাট থেকে। নবিন ইসলাম করেন ৪২ রান।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে তৃতীয় দিন শেষে খুলনার বিপক্ষে ৪৮ রানে এগিয়ে আছে সিলেট। প্রথম ইনিংসে ২৫৯ রানে অলআউট হয় সফরকারীরা। জবাবে ৩০৭ রানে ৭ উইকেট হারিয়েছে স্বাগতিকরা। শাহানুর রহমান ২৭ ও তানজিম হাসান সাকিব ১৬ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ড্রয়ের পথে আছে ঢাকা ও রাজশাহীর ম্যাচ। স্বাগতিকদের করা ২৯৮ রানের জবাবে ৩৮২ রানে থামে ঢাকার ইনিংস। সঙ্গী না থাকায় ৯৬ রানে অপরাজিত ছিলেন ঢাকার তাইবুর রহমান। ৮৪ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেট হারিয়ে ১৫১ রান করেছে রাজশাহী। তৃতীয় দিন শেষে ৬৭ রানের লিড পেয়েছে তাওহীদ হৃদয়ের দল। তানজিদ হাসান তামিম ৮৪ ও প্রীতম কুমার ৪০ রানে অপরাজিত আছেন।
