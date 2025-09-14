রিয়ালে দুঃসময় নিয়ে মুখ খুললেন আনচেলত্তি

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৪–২৫ মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের দুঃসময় নিয়ে মুখ খুলেছেন তৎকালীন প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। এই মাস্টারমাইন্ড জানালেন, ইনজুরির কারণে সবশেষ মৌসুমে ভুগতে হয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্টদের।
সবশেষ মৌসুমটা ভুলে যাওয়ার মতো পার করেছে রিয়াল। এই সময়টাতে কোনো শিরোপা জিততে পারেনি লস ব্লাঙ্কোসরা। লা লিগা শেষ করেছে দুই নম্বরে থেকে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের জায়ান্ট আর্সেনালের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেয় তারা। অন্যদিকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে হেরে কোপা দেল রের শিরোপা হাতছাড়া করে মাদ্রিদের ক্লাবটি।
গত মৌসুমে ইনজুরির কারণে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে সেভাবে পায়নি রিয়াল। এর মধ্যে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ইনজুরির কারণে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে তাদের। ইনজুরির কারণে মৌসুমের বেশিরভাগ সময় মাঠের বাইরে ছিলেন এদের মিলিটাও, ডেভিড আলাবা, দানি কারভাহালরা। এছাড়া ইনজুরিতে ভুগেছেন ফারল্যান্ড মেন্ডি, আন্তোনিও রুডিগারদের মতো তারকা ফুটবলাররাও। সব মিলিয়ে রক্ষণে পূর্ণ শক্তি ছাড়াই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে হয়েছে রিয়ালকে।
ফলাফল–মৌসুম শেষে প্রাপ্তির শোকেজটা ফাঁকাই ছিল স্পেন তথা ইউরোপের ইতিহাসের সফলতম ক্লাবটির। এমন বাজে একটি মৌসুম শেষে গত মে মাসে রিয়ালের ডাগআউট ছাড়েন আনচেলত্তি। ইতালিয়ান কোচের নতুন ঠিকানা ব্রাজিল ফুটবল দল। রিয়াল ছাড়লেও ক্লাবটিতে নিজের সবশেষ মৌসুমের দুঃস্মৃতি এখনও তাড়িয়ে বেড়ায় আনচেলত্তিকে।
তিনি বলেন, ‘গত মৌসুমটা রিয়াল মাদ্রিদের জন্য খুবই কঠিন ছিল। আমরা যে সাফল্য চেয়েছিলাম তা অর্জন করতে পারিনি। আমাদের রক্ষণভাগের অনেক ফুটবলার ইনজুরির শিকার হয়েছে। তাই আমাদের জন্য একটি শক্তিশালী দল গঠন করা কঠিন ছিল। মিলিতাও, রুডিগার, ডেভিড আলাবা, ফেরল্যান্ড মেন্ডি, দানি কারভাজাল; এরা সবাই দলের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। এমন অনেক ম্যাচ গেছে যেখানে আমাদের কেবল দুজন মূল ডিফেন্ডার সুস্থ ছিল। তাদের মধ্যে রাউল আসেনসিও একজন। অথচ সে সবেমাত্র একাডেমি থেকে মূল দলে যোগ দিয়েছিল। যদিও সে ভালো ফুটবলার ছিল।’
