১০ জনের রহমতগঞ্জের বিপক্ষেও জিততে পারেনি আবাহনী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে নতুন মৌসুমের শুরুটা বিবর্ণ হলো আবাহনী লিমিটেডের। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় একজন বেশি নিয়ে খেললেও জিতে মাঠ ছাড়তে পারেনি তারা। আজ গোলশূন্য ড্র করেছে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটির বিপক্ষে।
মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৩৮ মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয় রহমতগঞ্জ। বল দখলের লড়াইয়ে শাহ কাজেমের মুখে পা দিয়ে আঘাত করে লাল কার্ড দেখেন রহমতগঞ্জের আরাফাত হোসেন। কাজেমও অবশ্য পরে আর খেলতে পারেননি। অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে।
এরপরও আবাহনী তেমন ভালো কোনো আক্রমণের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। বরং রহমতগঞ্জকে গোলের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে আসতে হয় কয়েকবার। বিরতির পর ভালো সুযোগ আসে পুরান ঢাকার ক্লাবটির।
৪৭ মিনিটে আদামা জামের সঙ্গে ওয়ান টু করে বক্সে ঢুকে পড়েন ক্লেমেন্ত আদু। কিন্তু তাঁর শট দূরের পোস্টের কিছুটা বাইরে দিয়ে চলে যায়। ৫৪ মিনিটে সোলোমন কিংয়ের কাট ব্যাক থেকে আদামার শট ফিস্ট করে ঠেকিয়ে দেন আবাহনী গোলরক্ষক মিতুল মারমা।
৮০ মিনিটে শেখ মোরসালিনের শট সহজেই তালুবন্দী করেন রহমতগঞ্জ গোলরক্ষক মামুন আলিফ। আবাহনী শেষ দিকে আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করলেও রহমতগঞ্জের বক্সে বিপদ তৈরি করতে পারেনি।
দিনের অপর ম্যাচটিও দেখা গেছে ড্রয়ের মুখ। মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ তপন স্টেডিয়ামে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব ১-১ গোলে ড্র করেছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৫৮ মিনিটে আরামবাগকে এগিয়ে দেন ইয়াইয়া জন ডেনাপো। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে মোস্তফা কাহরাবার গোলে হার এড়ায় ফকিরেরপুল।
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে নতুন মৌসুমের শুরুটা বিবর্ণ হলো আবাহনী লিমিটেডের। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় একজন বেশি নিয়ে খেললেও জিতে মাঠ ছাড়তে পারেনি তারা। আজ গোলশূন্য ড্র করেছে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটির বিপক্ষে।
মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৩৮ মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয় রহমতগঞ্জ। বল দখলের লড়াইয়ে শাহ কাজেমের মুখে পা দিয়ে আঘাত করে লাল কার্ড দেখেন রহমতগঞ্জের আরাফাত হোসেন। কাজেমও অবশ্য পরে আর খেলতে পারেননি। অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে।
এরপরও আবাহনী তেমন ভালো কোনো আক্রমণের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। বরং রহমতগঞ্জকে গোলের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে আসতে হয় কয়েকবার। বিরতির পর ভালো সুযোগ আসে পুরান ঢাকার ক্লাবটির।
৪৭ মিনিটে আদামা জামের সঙ্গে ওয়ান টু করে বক্সে ঢুকে পড়েন ক্লেমেন্ত আদু। কিন্তু তাঁর শট দূরের পোস্টের কিছুটা বাইরে দিয়ে চলে যায়। ৫৪ মিনিটে সোলোমন কিংয়ের কাট ব্যাক থেকে আদামার শট ফিস্ট করে ঠেকিয়ে দেন আবাহনী গোলরক্ষক মিতুল মারমা।
৮০ মিনিটে শেখ মোরসালিনের শট সহজেই তালুবন্দী করেন রহমতগঞ্জ গোলরক্ষক মামুন আলিফ। আবাহনী শেষ দিকে আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করলেও রহমতগঞ্জের বক্সে বিপদ তৈরি করতে পারেনি।
দিনের অপর ম্যাচটিও দেখা গেছে ড্রয়ের মুখ। মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ তপন স্টেডিয়ামে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব ১-১ গোলে ড্র করেছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৫৮ মিনিটে আরামবাগকে এগিয়ে দেন ইয়াইয়া জন ডেনাপো। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে মোস্তফা কাহরাবার গোলে হার এড়ায় ফকিরেরপুল।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনে শুরু থেকেই প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলে আসছিলেন সভাপতি পদপ্রার্থী তামিম ইকবাল। তাঁর দাবি ছিল, তার পক্ষের অনেক জেলা, বিভাগ ও ক্লাব সংগঠকের কাউন্সিলরশিপ আটকে দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগ নিয়েই গতকাল তিনি হাজির হয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে।৪১ মিনিট আগে
খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। তবে ডিসেম্বরে চলতি মৌসুম শেষেই বুটজোড়া তুলে রাখবেন সের্জিও বুসকেতস। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া অবসরের বার্তায় এমনটাই জানান ৩৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে ‘ব্যাকআপ’ ক্রিকেটার তৈরি করতেই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পাশাপাশি চালু হয়েছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টি। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে স্থগিত হওয়া টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় আসর আজ সিলেটে পুনরায় শুরু হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
রিশাদ হোসেন ইনিংসের পঞ্চম বলে ছক্কা মারতে পারলেন না। তখনই ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলে পাকিস্তান। ইনিংসের শেষ বলে হারিস রউফ ডট দিয়ে সারেন আনুষ্ঠানিকতা। বাংলাদেশ ১১ রানে হেরে যাওয়ায় এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার হতে যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল।২ ঘণ্টা আগে