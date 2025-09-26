Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

১০ জনের রহমতগঞ্জের বিপক্ষেও জিততে পারেনি আবাহনী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ২৫
ড্রয়ে লিগ শুরু আবাহনীর। ফাইল ছবি
ড্রয়ে লিগ শুরু আবাহনীর। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ফুটবল লিগে নতুন মৌসুমের শুরুটা বিবর্ণ হলো আবাহনী লিমিটেডের। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় একজন বেশি নিয়ে খেললেও জিতে মাঠ ছাড়তে পারেনি তারা। আজ গোলশূন্য ড্র করেছে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটির বিপক্ষে।

মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৩৮ মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয় রহমতগঞ্জ। বল দখলের লড়াইয়ে শাহ কাজেমের মুখে পা দিয়ে আঘাত করে লাল কার্ড দেখেন রহমতগঞ্জের আরাফাত হোসেন। কাজেমও অবশ্য পরে আর খেলতে পারেননি। অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে।

এরপরও আবাহনী তেমন ভালো কোনো আক্রমণের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। বরং রহমতগঞ্জকে গোলের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে আসতে হয় কয়েকবার। বিরতির পর ভালো সুযোগ আসে পুরান ঢাকার ক্লাবটির।

৪৭ মিনিটে আদামা জামের সঙ্গে ওয়ান টু করে বক্সে ঢুকে পড়েন ক্লেমেন্ত আদু। কিন্তু তাঁর শট দূরের পোস্টের কিছুটা বাইরে দিয়ে চলে যায়। ৫৪ মিনিটে সোলোমন কিংয়ের কাট ব্যাক থেকে আদামার শট ফিস্ট করে ঠেকিয়ে দেন আবাহনী গোলরক্ষক মিতুল মারমা।

৮০ মিনিটে শেখ মোরসালিনের শট সহজেই তালুবন্দী করেন রহমতগঞ্জ গোলরক্ষক মামুন আলিফ। আবাহনী শেষ দিকে আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করলেও রহমতগঞ্জের বক্সে বিপদ তৈরি করতে পারেনি।

দিনের অপর ম্যাচটিও দেখা গেছে ড্রয়ের মুখ। মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ তপন স্টেডিয়ামে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব ১-১ গোলে ড্র করেছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৫৮ মিনিটে আরামবাগকে এগিয়ে দেন ইয়াইয়া জন ডেনাপো। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে মোস্তফা কাহরাবার গোলে হার এড়ায় ফকিরেরপুল।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলআবাহনীফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেওয়া হলো কলেজ থেকে

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, বৃষ্টি কবে— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ: নবনির্বাচিত ভিপি মৃদুল, জিএস রায়হান

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে তুরস্ক, চুক্তি স্বাক্ষর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

সম্পর্কিত

তামিমদের আপত্তির পর কাউন্সিলরশিপ ফিরে পেল ১৫ ক্লাব

তামিমদের আপত্তির পর কাউন্সিলরশিপ ফিরে পেল ১৫ ক্লাব

১০ জনের রহমতগঞ্জের বিপক্ষেও জিততে পারেনি আবাহনী

১০ জনের রহমতগঞ্জের বিপক্ষেও জিততে পারেনি আবাহনী

অবসরের ঘোষণা দিলেন বার্সা কিংবদন্তি

অবসরের ঘোষণা দিলেন বার্সা কিংবদন্তি

সোহানের ঝোড়ো ইনিংসে রাজশাহীর উড়ন্ত জয়, হেসেখেলে জিতল ঢাকাও

সোহানের ঝোড়ো ইনিংসে রাজশাহীর উড়ন্ত জয়, হেসেখেলে জিতল ঢাকাও