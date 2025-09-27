বেনজেমা-রোনালদোর ভাইরাল ঘটনা নিয়ে সৌদি লিগের আবেগী পোস্ট

ক্রীড়া ডেস্ক
সময়ের ব্যবধানে সম্পর্ক কীভাবেই না বদলে যায়! একটা সময় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও করিম বেনজেমা খেলেছিলেন সতীর্থ হিসেবে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে কত শত জয়ের সাক্ষী ছিলেন এই দুই তারকা। কিন্তু সৌদি প্রো লিগে তাঁরা বনে গেলেন প্রতিপক্ষ।
সৌদি প্রো লিগে গত রাতে মুখোমুখি হয়েছে আল নাসর-আল ইত্তিহাদ। এই ম্যাচেই একে অপরের বিপক্ষে খেলেছেন বেনজেমা ও রোনালদো। দুজনেই সৌদি আরবের ক্লাব ফুটবলে খেলছেন ২০২৩ সাল থেকে। আল ইত্তিহাদের জার্সিতে খেলা বেনজেমা গত রাতে ম্যাচ শুরুর আগে একে অপরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দিয়েছেন। একে অপরের দিকে তাকিয়ে হেসেছেন এবং কী যেন বলেছেন তাঁরা। সামাজিক মাধ্যমে দুই তারকা ফরোয়ার্ডের এমন খুনসুটির দৃশ্য ভাইরাল হয়ে যায়। এমনই এক মুহূর্ত এসপিএল নিজেদের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করেছে। ক্যাপশনে লেখা, ‘আমি কাঁদছি না। কিন্তু আপনারা কাঁদছেন।’ ক্যাপশনের শেষে কান্নার ইমোজি দেওয়া।
রোনালদো-বেনজেমাকে গত রাতে দেখে স্বাভাবিকভাবেই অনেকে হয়তো রিয়ালের সেই স্বর্ণযুগ নিয়ে নস্টালজিয়ায় ভুগেছেন। সৌদি প্রো লিগের এই ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছেন রোনালদো। আল নাসর জিতেছে ২-০ গোলে। ৯ মিনিটে সাদিও মানে গোল করেন। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন কিংসলে কোমান। আল নাসরের দ্বিতীয় গোলেও অবদান মানের। ৩৫ মিনিটে মানের অ্যাসিস্টে গোল করেন রোনালদো। ম্যাচ শেষে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ছবি পোস্ট করে রোনালদো ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘এটাই আল নাসর। এটাই আমরা।’ ক্যাপশন শেষে আগুনের ইমোজি দিয়েছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।
আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে প্রতিযোগিতামূলক ক্যারিয়ারে রোনালদোর গোল ৯৪৬। সবচেয়ে বেশি ৪৫০ গোল তিনি করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত রোনালদো খেলেছেন লস ব্লাঙ্কোসদের জার্সিতে। পর্তুগালের হয়ে তাঁর গোল ১৪১। গত রাতে আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে জয়ের পর যে পোস্ট দিয়েছেন, সেটা আল নাসরের দাপুটে পারফরম্যান্সই প্রমাণ করেছে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগে চার ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট পেয়েছে আল নাসর।
