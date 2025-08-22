ভারতের বিপক্ষে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশের মেয়েরা

ক্রীড়া ডেস্ক
ম্যাচের শুরুতে যেন খোলসের মধ্যেই থেকেছেন বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়েরা। এই সুযোগে মাঝমাঠের দল ছিল ভারতীয় দলের। এ সময়ে একের পর এক আক্রমণে গেছে তারা। এর ফলও পেয়েছে ভারতের মেয়েরা। ১৪ মিনিটে গোল করে ম্যাচে এগিয়ে যায় ভারত।
এই এক গোলে পিছিয়ে থেকেই অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের বিরতিতে গেছে বাংলাদেশে মেয়েরা। প্রথমার্ধে ভারতের একমাত্র গোলটি করেন পার্ল ফার্নান্দেজ।
তবে প্রথমার্ধেই বাংলাদেশ আরও কয়েকটি গোল হজম করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। ১২ মিনিটেই বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রিকিক পেয়েছিল ভারত। ২৭ মিনিটে বক্সে দারুণ এক ক্রসে পা ছোঁয়াতে পারলেই গোল পেতে পারত ভারত। ম্যাচের ৪০ মিনিটেও কর্নার কিকের বলের দখল নিয়ে জটলা তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশের গোলমুখে। তবে ভারত দল আর ব্যবধান বাড়াতে পারেনি।
প্রথমার্ধে বাংলাদেশ খুব বেশি ভারতের গোলমুখে আক্রমণে যেতে পারেনি। যে কয়েকবার আক্রমণে গেছে, সে সব আক্রমণও শাণিত ছিল না। তাই এক গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যেতে হয়েছে বাংলাদেশকে।
বেঙ্গালুরুর চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন নিয়ে শঙ্কাটা কাজ করছিল অনেক দিন ধরেই। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো। বেঙ্গালুরুতে হচ্ছে না এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ।৩১ মিনিট আগে
মাঠে নামলেই ম্যাথু ব্রিটজকের ব্যাট ছোটে তরবারির মতো। প্রতিপক্ষ, ভেন্যু যা-ই হোক না কেন, তিনি রানের বন্যা বইয়ে দেন। ২৬ বছর বয়সী দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার আজ যে রেকর্ড গড়েছেন, সেটা আর কেউ করতে পারেননি।২ ঘণ্টা আগে
মাঝে মধ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো কেউ কেউ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলেও জার্মানির বুন্দেসলিগা মানেই বায়ার্ন মিউনিখের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া নতুন মৌসুমের বুন্দেসলিগাতেও কি চলবে বায়ার্নের রাজত্ব! এটি হবে বুন্দেসলিগার ৬৩তম মৌসুম।৩ ঘণ্টা আগে
১৯ আগস্ট এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ১৫ সদস্যের দল ঘোষণার পরই হৈচৈ শুরু। তোলপাড়টা হচ্ছে মূলত শ্রেয়াস আইয়ারকে নিয়ে। কারণ, ভারতীয় এই তারকা ক্রিকেটারকে নেওয়া হয়নি এশিয়া কাপের দলে। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার তো বটেই, এমনকি শ্রেয়াসের বাবা সন্তোষ আইয়ারও কথা বলেছেন এই ব্যাপারে।৩ ঘণ্টা আগে