সেনেগাল-মরক্কোর শিরোপা বিতর্কের মধ্যেই ফেডারেশনের মহাসচিবের পদত্যাগ

আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ফাইনালের আড়াই মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো আলোচনা চলছে। কারণ, প্রথমে সেনেগাল চ্যাম্পিয়ন হলেও দুই মাস পর আদালত বদলে দেয় রায়। শিরোপা নিয়ে সমস্যার সুরাহা না হতেই ঘটল আরেক ঘটনা। পদত্যাগ করেছন কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবলের (সিএএফ) মহাসচিব ভেরন মোসেঙ্গো–ওমবা।
আফকনের শিরোপা ইস্যুতে সেনেগাল-মরক্কোর লড়াই মূলত মোসেঙ্গো–ওমবার পদত্যাগ ত্বরান্বিত করেছে। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে সিএএফের শীর্ষ পর্যায়ে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের দাবিও উঠেছে। পদত্যাগের ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিগত ব্যাপারে মনোযোগ দিতে চাচ্ছি এখন।আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছি। দীর্ঘদিন এই দায়িত্ব পালনের পর সিএএফ মহাসচিবের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
সিএএফ প্রেসিডেন্ট ড. প্যাট্রিস মোতসেপে জানিয়েছেন, মোসেঙ্গো-ওমবা ডিআর কঙ্গোর রাষ্ট্রপতি ফেলিক্স শিসেকেদির অনুরোধে দেশটির ফুটবল উন্নয়নে কাজ করতে সরে দাঁড়িয়েছেন। সিএএফ-এর প্রতিযোগিতা বিভাগের পরিচালক নাইজেরিয়ার স্যামসন আদামু অন্তর্বর্তীকালীনভাবে ফেডারেশনটির মহাসচিবের দায়িত্ব নিয়েছেন।
মোসেঙ্গো-ওমবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সিএএফ প্রেসিডেন্ট মোতসেপে। এক বিবৃতিতে মোতসেপে বলেন, ‘আফ্রিকার ফুটবলের উন্নয়ন ও বিকাশে ভেরনের অবদান এবং তাঁর কাজের জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। স্যামসন ভালোভাবে কাজ করবেন বলে আমার আশা। এরই মধ্যে তিনি কাজ শুরু করেছেন এবং সামনে আমাদের নেতৃত্ব দেবেন।’
আফকন ফাইনালে ১৮ জানুয়ারি মরক্কোকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেনেগাল। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি গড়িয়েছিল অতিরিক্ত সময়ে। স্বাগতিক মরক্কোকে পেনাল্টি দেওয়ার প্রতিবাদে সেনেগালের ফুটবলাররা মাঠ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এই ঘটনার প্রায় দুই মাস পর মরক্কো ফুটবল ফেডারেশন আবেদন করে। ১৭ মার্চ কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবল (সিএএফ) মরক্কোকে ৩-০ গোলে জয়ী ঘোষণা করে। ব্যাখ্যায় সিএএফ বলেছিল, ‘সেনেগাল ম্যাচ বর্জন করেছে। তাতে মরক্কো ৩-০ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।’
ফল বদলে মরক্কো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই সেনেগাল তৎক্ষণাৎ সিএএসের কাছে আপিলের কথা জানিয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই আপিল নথিভুক্ত করা হয়েছে। আদালতের রায়ের আগেই পরশু রাতেই আফকনের শিরোপা নিয়ে বিজয় উৎসব করেছেন সাদিও মানেরা। স্তাদে দে ফ্রান্সে পেরু-সেনেগাল ম্যাচ শুরুর আগে হয়েছে কনসার্ট। কনসার্ট শেষে সতীর্থদের সঙ্গে নিয়ে শিরোপা হাতে মাঠে প্রবেশ করেন সেনেগালের অধিনায়ক কালিদু কুলিবালি। এরপর সবাইকে পুরো মাঠ ঘুরতে দেখা যায়। সবশেষে স্টেডিয়ামের প্রেসিডেন্ট বক্সে থাকা সেনেগালিজ ফুটবল ফেডারেশনের (এফএসএফ) সভাপতি আবদুল্লায়ে ফলের সামনে শিরোপা রাখেন ফুটবলাররা।
