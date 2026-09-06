Ajker Patrika
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ফুটবল

ভারতের কাছে পাত্তাই পেল না বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ১২
ভারতের কাছে পাত্তাই পেল না বাংলাদেশ
বল পায়ে নজর কাড়া কিছু করতে পারেননি অ্যাডাম আব্বাস। ছবি: বাফুফে

শুরুটা হয়েছিল উজবেকিস্তানের কাছে হার দিয়ে। এরপর সিরিয়ার বিপক্ষেও একই ফল। ভারতের কাছে ৩-০ গোলের পরাজয়ে এবার টানা তিন হারের ভার নিয়েই অনূর্ধ্ব–২০ এশিয়ান কাপ বাছাই শেষ করল বাংলাদেশ।

উজবেকিস্তানের দস্তলিক স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে শুরু থেকেই রক্ষণাত্মক অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। পরিকল্পনা ছিল সুযোগ পেলেই দ্রুত পাল্টা আক্রমণে ওঠা। কয়েকবার সে সুযোগ তৈরি হলেও শেষটা ভালো করতে পারেনি দল। ১৩ মিনিটে অ্যাডাম আব্বাস কাটব্যাক বক্সে পৌঁছালেও সেখানে কোনো খেলোয়াড় ছিলেন না। নাজমুল হুদা ফয়সালও পরে সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর শট সহজেই চলে যায় ভারতীয় গোলরক্ষকের হাতে।

ভারতের চাপ বাড়তে থাকায় বাংলাদেশকে বারবার থাকতে হয়েছে গোলরক্ষক রাজ চৌধুরীর ওপর ভরসা করে। ২০ মিনিটে ঋষি সিংয়ের জোরালো শট পা দিয়ে ঠেকিয়ে দেন এই গোলরক্ষক। কিন্তু পাঁচ মিনিট পর আর জাল অক্ষত রাখতে পারেননি তিনি। ফাঁকায় বল পেয়ে ড্যানি মেইতে বাঁ পায়ের শটে ভারতকে এগিয়ে দেন।

বিরতির পর সমতা ফেরানোর বদলে আরও বিপদে পড়ে বাংলাদেশ। ৬০ মিনিটে ঋষিকান্ত মেইতের হেড পাস থেকে বিশাল যাদব ওভারহেড কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দুই গোলের ধাক্কার পর ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত সাড়া পায়নি।

৭৫ মিনিটে অবশ্য একটি সুযোগ এসেছিল। বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে জয় আহমেদের নেওয়া শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে চলে যায়। গোলের এই সুযোগটি নষ্ট হওয়ার পর বাংলাদেশের আশা আরও ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

শেষ দিকে মোহাম্মদ আরবাসের জোরালো শটে তৃতীয়বার বল জালে জড়ালে ম্যাচের ফলও নিশ্চিত হয়ে যায়। বি গ্রুপে কোনো পয়েন্ট না নিয়ে তলানিতে থাকায় অবনমিত হয়ে পরের আসরে ডেভলপমেন্ট পর্বে খেলতে হবে বাংলাদেশকে।

বিষয়:

বাংলাদেশ
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