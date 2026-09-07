Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

‘বাংলাদেশ অনেক সময় বেশি সুযোগ-সুবিধা পেলেও ভালো করতে পারে না’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ৫৭
‘বাংলাদেশ অনেক সময় বেশি সুযোগ-সুবিধা পেলেও ভালো করতে পারে না’
এশিয়ান গেমসের জন্য শক্তিশালী দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ছবি: ফাইল ছবি

সেপ্টেম্বরের শেষেই এশিয়ান গেমস ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। জাপানে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে ক্রিকেটাররা কোথায় থাকবেন, কী সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, তা নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা। যদিও মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনের কাছে এটা বিবেচ্য বিষয় নয়।

জাপান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (জেসিএ) প্রধান নির্বাহী নাওকি অ্যালেক্স মিয়াজি কদিন আগে জানিয়েছেন, ক্রিকেটের দলগুলো নিজেদের পছন্দমতো হোটেল বেছে নিতে পারবে। বাংলাদেশের এই এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের প্রধান কোচের দায়িত্বে আছেন সালাহ উদ্দীন। আজ সংবাদ সম্মেলনে হোটেল ব্যবস্থাপনা নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা তো অন্যান্য সময় খেলতে যাই। অনেক সুবিধা পাই। অনেক সময় তো ভালো ফল করি না। থাকাটা আমার কাছে খুব বড় একটা ব্যাপার না। আমরা দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছি। আমরা ভালো খেলব।’

এশিয়ান গেমস শুরুর আগেই আলোচনায় জাপানের আবাসন সংকট। এবার কোনো প্রচলিত অ্যাথলেটস ভিলেজ থাকছে না; খেলোয়াড়দের জন্য হোটেল, ক্রুজশিপ ও অস্থায়ী কনটেইনার ধাঁচের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবাসন ব্যবস্থার চেয়ে বরং মাঠের পারফরম্যান্সেই মনোযোগী সালাহ উদ্দীন। এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের প্রধান কোচ বলেন, ‘খেলাটাই আমাদের মুখ্য। চ্যালেঞ্জ থাকবেই সব জায়গায়। তবে থাকাটা আমার কাছে খুব বেশি মুখ্য বিষয় না। আমার কাছে মুখ্য বিষয় যে আমরা একটা জায়গায় খেলতে যাচ্ছি। একটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, আমরা যেন সেখানে খেলাটার দিকেই তাকিয়ে থাকি।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত