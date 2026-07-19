ফাইনালের আগে মেসির আবেগঘন বার্তা

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। উত্তর আমেরিকায় চলমান বিশ্বকাপের ফাইনালের স্পেনের বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। নিউজার্সি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় ফাইনালের আগের রাতে পুরো দলকে নিয়ে তোলা একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। সেই ছবির সঙ্গে দিয়েছেন আবেগঘন একটি বার্তাও।
ছবিতে মেসির পাশে ছিলেন প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি কোচিং স্টাফ, মেডিকেল টিম, কিট ম্যান, রাঁধুনি এবং আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ক্লদিও তাপিয়ার নেতৃত্বে দলের কর্মকর্তারাও ছিলেন সেখানে। ফাইনালের আগে বিশ্রামে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে পুরো দলের একসঙ্গে তোলা এটিই ছিল শেষ ছবি।
ক্যারিয়ারের তৃতীয় বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলতে যাওয়া মেসি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘এত বছরের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি শুধু শিরোপা নয়, পুরো যাত্রাটাই। এই দলের সঙ্গে প্রতিদিন কাটানো, একসঙ্গে লড়াই করা, কঠিন সময়ে ঘুরে দাঁড়ানো এবং প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করাই ছিল সবচেয়ে মূল্যবান।’
এরপর সতীর্থ ও দলের নেপথ্যের কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লেখেন, ‘আমার প্রতিটি সতীর্থ, কোচিং স্টাফ এবং প্রতিদিন যারা এই দলটিকে একটি পরিবারের মতো ধরে রাখতে কাজ করেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আগামীকাল যা-ই ঘটুক না কেন, এই দল এমন একটি ইতিহাস লিখে ফেলেছে, যা আমরা কখনো ভুলব না এবং কেউ কখনো মুছে ফেলতে পারবে না। আর্জেন্টিনা এগিয়ে যাও!’
এদিকে, ফাইনালের আগে শুরুর একাদশ নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছু ভাবনা রয়েছে কোচ লিওনেল স্কালোনির। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে জেতা দল থেকে একটি পরিবর্তন আসতে পারে। জুলিয়ানো সিমেওনের জায়গায় একাদশে ফিরতে পারেন রদ্রিগো দে পল।
আরেকটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে ডান-ব্যাক পজিশনে। নাহুয়েল মোলিনা একাদশে থাকবেন, নাকি গনসালো মন্তিয়েল সুযোগ পাবেন—সেটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে এই দুটি সম্ভাব্য পরিবর্তন ছাড়া বাকি একাদশ সেমিফাইনালের মতোই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
বিশ্বকাপ ইতিহাসে তৃতীয়বারের মতো শিরোপা জয়ের স্বাদ পাওয়ার পর এবার টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। আর সেই মহারণের আগে মেসির বার্তা যেন পুরো দলকে মনে করিয়ে দিল—শুধু ট্রফি নয়, তাদের পথচলাটাই ইতোমধ্যে ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে।
ব্যক্তিগত অর্জনের দিক থেকে এবারের বিশ্বকাপ স্মরণীয় হয়ে থাকল কিলিয়ান এমবাপ্পের জন্য। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জোড়া গোল করে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে উঠে গেছেন ফ্রান্সের এই ফরোয়ার্ড। তবে লিওনেল মেসির কাছে সেই কীর্তি হতাছাড়া হবে বলেই মনে করেন তিনি।১২ মিনিট আগে
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