বাংলাদেশ সিরিজ বাদ দিয়ে পিএসএলে কোচিং করাবেন নিউজিল্যান্ডের দুই কোচ

বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে দুই সহকারী কোচকে পাবে না নিউজিল্যান্ড। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) কোচিং করানোর অনুমতি পেয়েছেন নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলের সহকারী কোচ লুক রনকি ও জ্যাকব ওরাম। এ জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের দলে থাকতে পারবেন না এই দুজন। এক বিবৃতিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

পিএসএলের পরবর্তী পর্ব শুরু হবে আগামী ২৬ মার্চ। পাকিস্তানের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পিএসএলে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রনকি; ওরামকে দেখা যাবে তাঁর সহকারী কোচের ভূমিকায়। আগামী ১৫ থেকে ২৫ মার্চ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ড। ১৭ এপ্রিল থেকে ২ মে বাংলাদেশ সফরে তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলবে ব্ল্যাক ক্যাপরা। এদিকে পিএসএলের পরবর্তী পর্ব শেষ হবে ৩ মে।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে না থাকলেও পিএসএলে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা রনকি ও ওরামের জন্য কাজে দেবে বলে মনে করেন নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের পারফরম্যান্স ম্যানেজার মাইক স্যান্ডল। তিনি বলেন, ‘রনকি ও ওরামের জন্য এটি কোচিং দক্ষতা বাড়ানোর দারুণ সুযোগ, যা ভবিষ্যতে নিউজিল্যান্ড দলও উপকৃত হবে। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের বাইরের পরিবেশে কোচিং অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য এটি লুক ও জ্যাকের জন্য দারুণ সুযোগ। আমাদের খেলোয়াড়দের মতোই কোচরাও বিশ্বজুড়ে চাহিদাসম্পন্ন। আমরা বিশ্বাস করি, পিএসএলে কাজ করে তারা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, যা ভবিষ্যতে ব্ল্যাক ক্যাপস ও এনজেডসিকে সাহায্য করবে।’

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে প্রধান কোচ রব ওয়াল্টারের সহকারীর ভূমিকা পালন করবেন জনি ব্যাসেট-গ্রাহাম ও গ্রেম অলড্রিজ। বাংলাদেশের সফরে সহকারী কোচ হিসেবে যোগ দেবেন ব্রেনডন ডঙ্কার্স। স্যান্ডল বলেন, ‘রনকি ও ওরামের অনুপস্থিতিতে অন্য কোচদের জন্যও নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। এতে নিউজিল্যান্ডের কোচিং কাঠামো আরও শক্তিশালী হবে।’

অপারেশন থিয়েটারে মির্জা আব্বাস, মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার

ভৈরবে ১ কোটি ৮৫ হাজার টাকাসহ আটক দুই স্বর্ণকার, ২১ ঘণ্টা পর মুক্ত

চট্টগ্রামে ৭ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার আইনে মামলা

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

হিজবুল্লাহর লাগাম টানতে চায় লেবাননের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সেনাবাহিনীর না

এলাকার খবর
Loading...

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

ইরানের পাল্টা আঘাত চমকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে

ইরানের পাল্টা আঘাত চমকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

বাংলাদেশকে হারিয়ে সমতায় ফিরল পাকিস্তান

বাংলাদেশকে হারিয়ে সমতায় ফিরল পাকিস্তান

মোস্তাফিজ বাদ পড়ায় আইপিএলে কপাল খুলল জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারের

মোস্তাফিজ বাদ পড়ায় আইপিএলে কপাল খুলল জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারের

বাংলাদেশের নতুন লক্ষ্য, ৩২ ওভারে করতে হবে ২৪৩

বাংলাদেশের নতুন লক্ষ্য, ৩২ ওভারে করতে হবে ২৪৩