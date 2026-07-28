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ফুটবল

স্পেনের বিপক্ষে ফিনালিসিমা খেলতে মুখিয়ে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
স্পেনের বিপক্ষে ফিনালিসিমা খেলতে মুখিয়ে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড
হতাশা ভুলে সামনে তাকাতে চান লোপেস। ছবি: সংগৃহীত

স্পেনের কাছে বিশ্বকাপের ফাইনাল হারের হতাশা এখনো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের। দলের সদস্য হওয়ায় হোসে মানুয়েল লোপেসকেও শিরোপা হাতছাড়া করার কষ্ট ছুঁয়ে গেছে। তবে সে কষ্ট পেছনে ফেলে এখন সামনে তাকাতে চান তিনি। ফাইনালের প্রতিপক্ষ স্পেনের বিপক্ষে স্থগিত হওয়া ফিনালিসিমা খেলতে মুখিয়ে আছেন আর্জেন্টিনার এই ফরোয়ার্ড।

বিশ্বকাপ শেষে ছুটিতে দেশে ফিরে লানুসে সংবর্ধনা পেয়েছেন লোপেস। ক্লাউসুরা টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে সান লোরেঞ্জোর বিপক্ষে লানুসের ১-০ গোলের জয়ের ম্যাচে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানেই টিয়াইসি স্পোর্টসের ‘পাসো আ পাসো’ অনুষ্ঠানে নিজের অনুভূতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেন পালমেইরাসে খেলা এই ফুটবলার।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে কাতারে হওয়ার কথা থাকলেও আর্জেন্টিনা ও স্পেনের ফিনালিসিমা শেষ পর্যন্ত স্থগিত হয়েছে। সেই ম্যাচ নিয়ে বাড়তি আগ্রহ দেখালেন লোপেস। তিনি বলেন, ‘স্পেনের বিপক্ষে আবার খেলতে চাই? অবশ্যই। আমরা সবসময় সেরাদের বিপক্ষে খেলতে চাই। এটাই তো আসল ব্যাপার।’

আর্জেন্টিনার সামনের সূচি নিয়ে বেশ আশাবাদী লাপেস, ‘নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে। কোপা আমেরিকা আছে, তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।’

আর্জেন্টিনার হয়ে খেলার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে লোপেস বলেন, ‘এই দলটার অংশ হতে পারাটা অসাধারণ। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। এই দলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা আমাকে ভীষণ আনন্দ দেয়। আমরা যা অর্জন করেছি, তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। দলকে সাহায্য করতে পারা এবং অবদান রাখতে পারাটা দারুণ ব্যাপার।’

নিজ শহরের সমর্থকদের ভালোবাসায় আবেগাপ্লুত লোপেস, ‘বাড়িতে ফিরে লানুসের মানুষের ভালোবাসা পাওয়া সত্যিই অসাধারণ। তারা সবসময় আমার হৃদয়ে আছে। এখান থেকে এমন অভিজ্ঞতা পাওয়া খুবই বিশেষ, আর তার ওপর দলও জিতেছে।’

বিশ্বকাপের ফাইনাল ঘিরে নানা গুঞ্জন নাকচ করে দিয়েছেন লোপেস। তিনি বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেষ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য পূরণ করতে পারিনি। তবে আমরা নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়েছি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়েছি, কিন্তু সেটা আমাদের ভাগ্যে ছিল না। এর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক কিছু নেই। এমনটা ভাবাই পাগলামি। সৃষ্টিকর্তা চাইলে পরেরবারও আমরা ফাইনালে থাকব এবং আবারও শিরোপার জন্য লড়ব।’

সবশেষ বিশ্বকাপে দুটি ম্যাচে মাঠে নামেন লোপেস। গ্রুপ পর্বে জর্ডানের বিপক্ষে বদলি হিসেবে খেলেন এবং সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে হুলিয়ান আলভারেসের জয়সূচক গোলে অ্যাসিস্ট করে দলের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ২৫ বছর বয়সী ফুটবলার।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলস্পেন ফুটবল
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