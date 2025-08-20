Ajker Patrika
বর্ষসেরা ফুটবলার হয়ে রেকর্ড গড়লেন সালাহ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১২: ২৭
পিএফএ বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতলেন মোহাম্মদ সালাহ। ছবি: এএফপি
২০২৪-২৫ মৌসুমটা মোহাম্মদ সালাহর জন্য কেটেছে স্বপ্নের মতো। একের পর এক গোল করেছেন। জিতেছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে জিতলেন বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। এই পুরস্কার জিতে রেকর্ড গড়েছেন মিসরীয় ফরোয়ার্ড।

ইংল্যান্ডের পেশাদার ফুটবলার অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) ছেলেদের এবারের বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতলেন সালাহ। প্রথম ফুটবলার হিসেবে তৃতীয়বারের মতো এই পুরস্কার জিতলেন তিনি। ম্যানচেস্টারে গত রাতে দেওয়া হয়েছে পিএফএর বর্ষসেরা পুরস্কার। মিসরে বেড়ে ওঠা এই তারকা শৈশব থেকেই এমন পুরস্কার জয়ের স্বপ্ন দেখে আসছিলেন কি না—এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সালাহ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। ৩৩ বছর বয়সী মিসরীয় ফরোয়ার্ড বলেন, ‘নিজের দিকে এখন তাকাচ্ছি। মিসর থেকে উঠে আসা একটা ছেলে সেরা পর্যায়ে উঠে এসেছে। আজ ইতিহাস গড়েছে। এটা গর্ব করার মতোই।’

সালাহ আজ যে খ্যাতির চূড়ায় উঠেছেন, সেই যাত্রাটা অত মসৃণ ছিল না। মিসরের প্রত্যন্ত এলাকায় ১৯৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। দারিদ্র্য ছিল তাঁর জীবনের নিত্যসঙ্গী। তবু সালাহ হাল ছাড়েননি। কঠোর পরিশ্রম করে ধীরে ধীরে যশ-খ্যাতি অর্জন করেছেন। ম্যানচেস্টারে গতকাল পিএফএ’র অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘ফুটবলার হতে অবশ্যই চেয়েছিলাম। বিখ্যাত হতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম পরিবারের জন্য কিছু করতে। কিন্তু এত বড় ব্যাপার নিয়ে আসলে ভাবা যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলায় চিন্তাভাবনা। স্বপ্ন, লক্ষ্যও হতে থাকে বড়।’

পিএফএর ২০২৫ সালের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জয়ের দৌড়ে সালাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁর লিভারপুল সতীর্থ আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ, নিউক্যাসল স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার ইসাক, চেলসির কোল পামার ও আর্সেনালের ডেকলান রাইস। এই নিয়ে গত এক বছরে তিনটি পুরস্কার জিতলেন সালাহ। ৩৩ বছর বয়সী মিসরীয় ফরোয়ার্ড এর আগে প্রিমিয়ার লিগের বর্ষসেরা খেলোয়াড় এবং ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এফডব্লিউএ) বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন।

ম্যানচেস্টারে গত রাতে ছেলেদের পিএফএ’র ২০২৫ সালের বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন অ্যাস্টন ভিলার মিডফিল্ডার মরগান রজার্স। পিএফএ মেরিট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সাবেক কোচ স্যার গ্যারেথ সাউথগেট। ইংল্যান্ড ফুটবলে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সাউথগেট পেয়েছেন এই পুরস্কার। ২০১৬ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ৮ বছর তাঁর অধীনে ইংল্যান্ড খেলেছে ১০২ ম্যাচ। ইংলিশরা জিতেছে ৬৪ ম্যাচ। হেরেছে ১৮ ম্যাচ। ২০ ম্যাচ ড্র করেছে। ২০২১ ও ২০২৪ ইউরোতে তাঁর অধীনে ইংল্যান্ড দুইবার রানার্সআপ হয়েছে।

২০২৪-২৫ মৌসুমে লিভারপুলের জার্সিতে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে খেলেছিলেন ৫২ ম্যাচ। ৩৪ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছিলেন ২৩ গোলে। যার মধ্যে প্রিমিয়ার লিগে ২৯ গোলের পাশাপাশি ১৮ গোলে অ্যাসিস্ট করেছিলেন তিনি। লিভারপুলের হয়ে এর আগে ২০১৯-২০ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ জিতেছিলেন সালাহ।

