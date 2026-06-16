Ajker Patrika
ফুটবল

ব্রাজিল-স্পেনের পরিণতি দেখে সতর্ক আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক    
ব্রাজিল-স্পেনের পরিণতি দেখে সতর্ক আর্জেন্টিনা
সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপের মঞ্চে ফেবারিট তকমা গায়ে নিয়ে নামলেই যে জয় নিশ্চিত নয়, ২০২৬ বিশ্বকাপের শুরুতেই তা টের পাওয়া গেছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে মরক্কোর বিপক্ষে ড্র করে পয়েন্ট খুঁইয়েছে ব্রাজিল। কেপ ভার্দের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে পয়েন্ট হারিয়েছে বর্তমান ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন।

টুর্নামেন্টের অন্যতম দুই শক্তিশালী দলের এমন হোঁচট খাওয়ার দৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই কপালে ভাঁজ ফেলেছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার। কাল কানসাস সিটি স্টেডিয়ামে নিজেদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে প্রতিপক্ষ আলজেরিয়াকে নিয়ে তাই কোনো ধরনের আত্মতুষ্টিতে ভুগতে রাজি নন কোচ লিওনেল স্কালোনি।

আলজেরিয়াকে নিয়ে যথেষ্ট সমীহ ঝরেছে স্কালোনির কণ্ঠে। আফ্রিকার এই দলটিকে মরক্কোর সমকক্ষ উল্লেখ করে তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আলজেরিয়া অনেকটা মরক্কোর মতোই একটি দল। তাদের দারুণ সব খেলোয়াড় এবং একজন ভালো কোচ রয়েছে। ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচটি এর একটি ভালো উদাহরণ। আমরা এরই মধ্যে স্পেনের খেলাও দেখেছি; এই টুর্নামেন্টে আসলে কোনো সহজ প্রতিপক্ষ নেই। আলজেরিয়া আমাদের চিন্তার কারণ, কারণ তারা একটি দুর্দান্ত দল।’

আলজেরিয়ার খেলার ধরন কখনো তিন ডিফেন্ডার আবার কখনো চার ডিফেন্ডার নিয়ে খেলার সক্ষমতা রাখে। বড় দলগুলোর ছন্দহীনতার সুযোগ নিয়ে ছোট দলগুলো যেভাবে ম্যাচ বের করে নিচ্ছে, তা আর্জেন্টিনার জন্য বড় সতর্কবার্তা। তবে গত কাতার বিশ্বকাপের সৌদি আরবের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে হারের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের গত বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতা আছে, প্রথম ম্যাচটিই চূড়ান্ত কিছু নয়। আমরা শান্ত আছি এবং ভালো ফর্ম নিয়েই মাঠে নামছি।’

চোট কাটিয়ে গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস এবং ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেস মাঠে ফেরার জন্য প্রস্তুত। তবে শুরুর একাদশ নিয়ে কিছুটা রহস্যই রেখেছেন কোচ, ‘দল সাজাতে আমার কখনোই সমস্যা হয়নি, শুধু দুর্দান্ত খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়ার ব্যাপারটা কষ্টদায়ক।’

কালকের ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনার জার্সিতে ২০০তম ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি। তাঁকে নিয়ে কোচ বলেন, ‘সবাই তাকে মাঠে দেখতে চায়। সবার মনে সে এই অনুভূতিটাই জাগিয়ে তোলে এবং আমার কাছে এটা সবসময় এমনই থাকবে। মাঠে তার উপস্থিতি নিয়ে আমি কোনো নেতিবাচক দিক দেখি না। সে সবসময়ই অপরিহার্য ছিল, আর এখন আরও বেশি।’

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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