২৫ বছর পর শিকড়ে ফেরা মরিনিওর

ক্রীড়া ডেস্ক
২৫ বছর পর উৎসে ফিরলেন জোসে মরিনিও। প্রধান কোচ হিসেবে যে ক্লাবে ডাগআউটে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু, সেই বেনফিকায় ফিরলেন তিনি। গতকাল দুই বছরের জন্য মরিনিওর ফেরার কথা নিশ্চিত করেছে পর্তুগিজ ক্লাবটি।
২০০০ সালে বেনফিকার দায়িত্ব নিয়ে প্রধান কোচের ক্যারিয়ার শুরু মরিনিওর। তবে মাত্র তিন মাস পর চুক্তি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এর পর তো নানান ক্লাব কোচিং করিয়েছেন পর্তুগিজ এই কোচ। সবশেষ তিনি তুর্কি ক্লাব ফেনারবাচের ডাগআউটে ছিলেন। চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ালিফাইং প্লে-অফে বেনফিকার কাছে ফেনারবাচের হারের পর বরখাস্ত হন মরিনিও।
আর গত বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘরের মাঠে তুলনামূলকভাবে অখ্যাত আজারবাইজানের ক্লাব কারাবাগের কাছে দলের হারের পর কোচ ব্রুনো লাগেকে বরখাস্ত করে বেনফিকা। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবেই বেনফিকায় ফিরলেন ৬২ বছর বয়সী জোসে মরিনিও।
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে দাপুটে শুরু করেছে বাংলাদেশ। নেপালকে ৪-০ গোলে গুঁড়িয়ে দিল গোলাম রব্বানী ছোটনের দল। কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই কর্নার পায় বাংলাদেশ। গোলের দারুণ সুযোগ আসে পঞ্চম মিনিটে। কিন্তু ফাঁকা পোস্টেও শট লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ হন অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল।৩৭ মিনিট আগে
ইন্টার মায়ামির সঙ্গে লিওনেল মেসির বর্তমান চুক্তি চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত। তবে এই চুক্তি শেষের আগেই নতুন চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন মেসি। ইন্টার মায়ামির এক সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, নতুন চুক্তিতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মায়ামিতে খেলবেন মেসি।৪ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এখন খেলার চেয়ে ধুলোই ওড়ে বেশি। মাঠের লড়াই তো তেমন একটা জমে না। কিন্তু অন্যান্য ঘটনায় ঠিকই আলোচনা-শোরগোল তৈরি হয়। এবারের এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব-জসপ্রীত বুমরারা করমর্দন না করায় ঘটে গেছে লঙ্কাকাণ্ড।৬ ঘণ্টা আগে
২০২১ কোপা আমেরিকা জয়ের মাধ্যমেই শুরু হয় আর্জেন্টিনার একের পর এক শিরোপা জেতা। পরবর্তীতে ২০২২ সালে ফিনালিসিমা, ফুটবল বিশ্বকাপ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা জেতে আলবিসেলেস্তেরা। চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার পারফরম্যান্সের প্রতিফলন দেখা যায় ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে। আজ আড়াই বছর পর সিংহাসন খোয়াল লিওনেল স্কালোনির দল।৭ ঘণ্টা আগে