কিউবা বাংলাদেশ দলে খেলার মতো অবস্থায় নেই, বলছেন কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হামজা চৌধুরী আসার পর দলে যোগ হয়েছেন শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদের মতো প্রবাসী ফুটবলাররা। যদিও এখনো সুযোগ মেলেনি কিউবা মিচেলের। অথচ গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আগেই জাতীয় দলে খেলার সব শর্ত পূরণ হয়েছে কিউবার। তারপরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কাছে ব্রাত্য এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।
সেপ্টেম্বরে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দলে ছিলেন কিউবা। এর আগেই ইংলিশ ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পর যোগ দেন বসুন্ধরা কিংসে। যদিও ক্লাবে খুব একটা গেমটাইম তিনি পাচ্ছেন না। সম্প্রতি গত মাসে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে পেরেছেন কেবল ১ ম্যাচ। তাও বদলি হিসেবে। কাবরেরার চোখে জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার মতো অবস্থায় নেই কিউবা। তাই এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ১৮ নভেম্বর ভারত ও ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াডে রাখা হয়নি তাঁকে।
ছুটি কাটিয়ে স্পেন থেকে আজই ঢাকায় ফিরেছেন বাংলাদেশ কোচ। নিজের প্রথম অনুশীলনেও পাননি পুরো স্কোয়াড। কিউবাকে নিয়ে জাতীয় স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি এখানে (জাতীয় দলে) আসার মতো সম্ভাবনা অনেক খেলোয়াড়েরই আছে। কিউবা একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়। আমি নিশ্চিত জাতীয় দলে তার সুযোগ আসবে, তবে সে এখন সেই অবস্থায় নেই। অন্য খেলোয়াড়েরা তার চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে কিউবা কোনো এক সময়ে সুযোগ পাবে। আশা করি, কিংসের সঙ্গে আরও খেলার সময় পাওয়ার পর এবং শতভাগ নিশ্চিত ভবিষ্যতে তাকে দেখা যাবে (জাতীয় দলে)।’
গত ৩০ অক্টোবর থেকে ১৫ খেলোয়াড়কে নিয়ে শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। অথচ প্রাথমিক দলে কারা আছেন, সেই তালিকা এখনো দেয়নি বাফুফে। কাবরেরাও এখানে নিজের কোনো দায় দেখেন না। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি দল না দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ক্যাম্পের আগে যথারীতি স্কোয়াড পাঠাই। এটা কোচের সিদ্ধান্ত নয়।’
আজ যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও বসুন্ধরা কিংসের খেলোয়াড়েরা ক্যাম্পে যোগ দেবেন ৭ নভেম্বর। এরপর আসবেন হামজা-শমিত। কাবরেরা বলেন, ‘হামজা সম্ভবত ১০ তারিখের মধ্যে চলে আসবে, যদি আমি ভুল না করি। সে খেলবে। শমিত সম্ভবত একটু পরে আসছে, তবে আবারও, নেপাল ম্যাচে তার অন্তত কিছু মিনিট যেন খেলার সুযোগ হয়, সে জন্য আমাদের সেরা চেষ্টা করব। কিংসের খেলোয়াড়দের জন্য অপেক্ষা করব এবং প্রস্তুতি চালিয়ে যাব।’
হামজা চৌধুরী আসার পর দলে যোগ হয়েছেন শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদের মতো প্রবাসী ফুটবলাররা। যদিও এখনো সুযোগ মেলেনি কিউবা মিচেলের। অথচ গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আগেই জাতীয় দলে খেলার সব শর্ত পূরণ হয়েছে কিউবার। তারপরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কাছে ব্রাত্য এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।
সেপ্টেম্বরে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দলে ছিলেন কিউবা। এর আগেই ইংলিশ ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পর যোগ দেন বসুন্ধরা কিংসে। যদিও ক্লাবে খুব একটা গেমটাইম তিনি পাচ্ছেন না। সম্প্রতি গত মাসে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে পেরেছেন কেবল ১ ম্যাচ। তাও বদলি হিসেবে। কাবরেরার চোখে জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার মতো অবস্থায় নেই কিউবা। তাই এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ১৮ নভেম্বর ভারত ও ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াডে রাখা হয়নি তাঁকে।
ছুটি কাটিয়ে স্পেন থেকে আজই ঢাকায় ফিরেছেন বাংলাদেশ কোচ। নিজের প্রথম অনুশীলনেও পাননি পুরো স্কোয়াড। কিউবাকে নিয়ে জাতীয় স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি এখানে (জাতীয় দলে) আসার মতো সম্ভাবনা অনেক খেলোয়াড়েরই আছে। কিউবা একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়। আমি নিশ্চিত জাতীয় দলে তার সুযোগ আসবে, তবে সে এখন সেই অবস্থায় নেই। অন্য খেলোয়াড়েরা তার চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে কিউবা কোনো এক সময়ে সুযোগ পাবে। আশা করি, কিংসের সঙ্গে আরও খেলার সময় পাওয়ার পর এবং শতভাগ নিশ্চিত ভবিষ্যতে তাকে দেখা যাবে (জাতীয় দলে)।’
গত ৩০ অক্টোবর থেকে ১৫ খেলোয়াড়কে নিয়ে শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। অথচ প্রাথমিক দলে কারা আছেন, সেই তালিকা এখনো দেয়নি বাফুফে। কাবরেরাও এখানে নিজের কোনো দায় দেখেন না। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি দল না দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ক্যাম্পের আগে যথারীতি স্কোয়াড পাঠাই। এটা কোচের সিদ্ধান্ত নয়।’
আজ যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও বসুন্ধরা কিংসের খেলোয়াড়েরা ক্যাম্পে যোগ দেবেন ৭ নভেম্বর। এরপর আসবেন হামজা-শমিত। কাবরেরা বলেন, ‘হামজা সম্ভবত ১০ তারিখের মধ্যে চলে আসবে, যদি আমি ভুল না করি। সে খেলবে। শমিত সম্ভবত একটু পরে আসছে, তবে আবারও, নেপাল ম্যাচে তার অন্তত কিছু মিনিট যেন খেলার সুযোগ হয়, সে জন্য আমাদের সেরা চেষ্টা করব। কিংসের খেলোয়াড়দের জন্য অপেক্ষা করব এবং প্রস্তুতি চালিয়ে যাব।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। কাল থেকে পাওয়া যাবে এই ম্যাচের টিকিট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে তা জানিয়েছে বাফুফে।৪ মিনিট আগে
৮ নভেম্বর থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশসহ ৩০ দেশের ২০৯ খেলোয়াড় অংশ নেবেন এই টুর্নামেন্টে। ফিলিস্তিনের আর্চারদের অন অ্যারাইভাল ভিসা দিচ্ছে বাংলাদেশ।১২ মিনিট আগে
লম্বা ক্যারিয়ারে বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন সাকিব আল হাসান। চলতি মাসে আবুধাবি টি-টেন লিগে অভিষেক হবে তাঁর। টুর্নামেন্টটিতে খেলতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক।১ ঘণ্টা আগে
তৃতীয় দিনেই জয় তুলে নিয়েছিল রাজশাহী। ড্রয়ের পথে ছিল বাকি তিন ম্যাচ। হয়েছেও তাই। ম্যাচের ফল একরকম নিশ্চিত থাকায় সবার নজর ছিল ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের দিকে। এদিক থেকে দিনটা ভালোই গেছে মুশফিকুর রহিম ও মোহাম্মদ সালমান হোসেন ইমনের। সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন দুজনই। বিপরীতে সেঞ্চুরি না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে মাঠ২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। কাল থেকে পাওয়া যাবে এই ম্যাচের টিকিট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে তা জানিয়েছে বাফুফে।
সাধারণ গ্যালারির জন্য টিকেটের দাম রাখা হয়েছে ৩০০ টাকা। ভিআইপি টিকিটের জন্য (ক্লাব হাউস ২) গুনতে হবে ১০০০ টাকা। দুপুর ২টা থেকে অনলাইন প্লাটফর্ম কুইকেট ডট মিতে পাওয়া যাবে টিকিট।
এই ম্যাচের পর এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বর মাঠে নামবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের টিকিট ছাড়া হবে ৯ নভেম্বর।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। কাল থেকে পাওয়া যাবে এই ম্যাচের টিকিট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে তা জানিয়েছে বাফুফে।
সাধারণ গ্যালারির জন্য টিকেটের দাম রাখা হয়েছে ৩০০ টাকা। ভিআইপি টিকিটের জন্য (ক্লাব হাউস ২) গুনতে হবে ১০০০ টাকা। দুপুর ২টা থেকে অনলাইন প্লাটফর্ম কুইকেট ডট মিতে পাওয়া যাবে টিকিট।
এই ম্যাচের পর এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বর মাঠে নামবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের টিকিট ছাড়া হবে ৯ নভেম্বর।
হামজা চৌধুরী আসার পর দলে যোগ হয়েছেন শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদের মতো প্রবাসী ফুটবলাররা। যদিও এখনো সুযোগ মেলেনি কিউবা মিচেলের। অথচ গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আগেই জাতীয় দলে খেলার সব শর্ত পূরণ হয়েছে কিউবার। তারপরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কাছে ব্রাত্য এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।১ ঘণ্টা আগে
৮ নভেম্বর থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশসহ ৩০ দেশের ২০৯ খেলোয়াড় অংশ নেবেন এই টুর্নামেন্টে। ফিলিস্তিনের আর্চারদের অন অ্যারাইভাল ভিসা দিচ্ছে বাংলাদেশ।১২ মিনিট আগে
লম্বা ক্যারিয়ারে বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন সাকিব আল হাসান। চলতি মাসে আবুধাবি টি-টেন লিগে অভিষেক হবে তাঁর। টুর্নামেন্টটিতে খেলতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক।১ ঘণ্টা আগে
তৃতীয় দিনেই জয় তুলে নিয়েছিল রাজশাহী। ড্রয়ের পথে ছিল বাকি তিন ম্যাচ। হয়েছেও তাই। ম্যাচের ফল একরকম নিশ্চিত থাকায় সবার নজর ছিল ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের দিকে। এদিক থেকে দিনটা ভালোই গেছে মুশফিকুর রহিম ও মোহাম্মদ সালমান হোসেন ইমনের। সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন দুজনই। বিপরীতে সেঞ্চুরি না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে মাঠ২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৮ নভেম্বর থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশসহ ৩০ দেশের ২০৯ খেলোয়াড় অংশ নেবেন এই টুর্নামেন্টে। ফিলিস্তিনের আর্চারদের অন অ্যারাইভাল ভিসা দিচ্ছে বাংলাদেশ।
রিকার্ভ নারী এককে একজন ও কম্পাউন্ড পুরুষ বিভাগে খেলবেন ফিলিস্তিনের ৩ আর্চার। আজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তাঁদের আগমন নিয়ে বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের সদস্য ও এশিয়ান আর্চারি ফেডারেশনের সহ সভাপতি কাজী রাজিব উদ্দিন আহমেদ চপল জানান এমন তথ্য।
তিনি বলেন, ‘ফিলিস্তিনের অসহায়ত্বের কথা আপনারা জানেন। অন অ্যারাইভেল ভিসার মাধ্যমে আনার ব্যবস্থা করছি তাদের। লেবানন, সিরিয়া আছে, ইয়েমেন আছে, আরও অনেক দেশ আছে তাদের এলওসির মাধ্যমে বিশেষ প্রণোদনা দিয়ে আনা হচ্ছে। এবার যদি আমাদের ভালো সাফল্য আসে, তাহলে আমরা আরেক ধাপ এগিয়ে যাব। আমরা চাই সুন্দর একটা চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করতে।’
এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুর ৫ দিন হবে জাতীয় স্টেডিয়ামে। ১৩ ও ১৪ নভেম্বর চূড়ান্ত পর্বের ভেন্যু আর্মি স্টেডিয়াম। যদিও পুরোটাই হওয়ার কথা ছিল জাতীয় স্টেডিয়ামে। ফেডারেশনের সভাপতি ও সিনিয়র সচিব ড. মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘আমরা পুরো টুর্নামেন্টের জন্যই জাতীয় স্টেডিয়াম বরাদ্দ পেয়েছিলাম। ফুটবলে ফেডারেশনের একটা প্রোগ্রাম থাকায় দুই দিন আমরা আর্মি স্টেডিয়ামে যাচ্ছি এই আয়োজন করতে।’
৮ নভেম্বর থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশসহ ৩০ দেশের ২০৯ খেলোয়াড় অংশ নেবেন এই টুর্নামেন্টে। ফিলিস্তিনের আর্চারদের অন অ্যারাইভাল ভিসা দিচ্ছে বাংলাদেশ।
রিকার্ভ নারী এককে একজন ও কম্পাউন্ড পুরুষ বিভাগে খেলবেন ফিলিস্তিনের ৩ আর্চার। আজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তাঁদের আগমন নিয়ে বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের সদস্য ও এশিয়ান আর্চারি ফেডারেশনের সহ সভাপতি কাজী রাজিব উদ্দিন আহমেদ চপল জানান এমন তথ্য।
তিনি বলেন, ‘ফিলিস্তিনের অসহায়ত্বের কথা আপনারা জানেন। অন অ্যারাইভেল ভিসার মাধ্যমে আনার ব্যবস্থা করছি তাদের। লেবানন, সিরিয়া আছে, ইয়েমেন আছে, আরও অনেক দেশ আছে তাদের এলওসির মাধ্যমে বিশেষ প্রণোদনা দিয়ে আনা হচ্ছে। এবার যদি আমাদের ভালো সাফল্য আসে, তাহলে আমরা আরেক ধাপ এগিয়ে যাব। আমরা চাই সুন্দর একটা চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করতে।’
এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুর ৫ দিন হবে জাতীয় স্টেডিয়ামে। ১৩ ও ১৪ নভেম্বর চূড়ান্ত পর্বের ভেন্যু আর্মি স্টেডিয়াম। যদিও পুরোটাই হওয়ার কথা ছিল জাতীয় স্টেডিয়ামে। ফেডারেশনের সভাপতি ও সিনিয়র সচিব ড. মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘আমরা পুরো টুর্নামেন্টের জন্যই জাতীয় স্টেডিয়াম বরাদ্দ পেয়েছিলাম। ফুটবলে ফেডারেশনের একটা প্রোগ্রাম থাকায় দুই দিন আমরা আর্মি স্টেডিয়ামে যাচ্ছি এই আয়োজন করতে।’
হামজা চৌধুরী আসার পর দলে যোগ হয়েছেন শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদের মতো প্রবাসী ফুটবলাররা। যদিও এখনো সুযোগ মেলেনি কিউবা মিচেলের। অথচ গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আগেই জাতীয় দলে খেলার সব শর্ত পূরণ হয়েছে কিউবার। তারপরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কাছে ব্রাত্য এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। কাল থেকে পাওয়া যাবে এই ম্যাচের টিকিট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে তা জানিয়েছে বাফুফে।৪ মিনিট আগে
লম্বা ক্যারিয়ারে বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন সাকিব আল হাসান। চলতি মাসে আবুধাবি টি-টেন লিগে অভিষেক হবে তাঁর। টুর্নামেন্টটিতে খেলতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক।১ ঘণ্টা আগে
তৃতীয় দিনেই জয় তুলে নিয়েছিল রাজশাহী। ড্রয়ের পথে ছিল বাকি তিন ম্যাচ। হয়েছেও তাই। ম্যাচের ফল একরকম নিশ্চিত থাকায় সবার নজর ছিল ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের দিকে। এদিক থেকে দিনটা ভালোই গেছে মুশফিকুর রহিম ও মোহাম্মদ সালমান হোসেন ইমনের। সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন দুজনই। বিপরীতে সেঞ্চুরি না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে মাঠ২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
লম্বা ক্যারিয়ারে বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন সাকিব আল হাসান। চলতি মাসে আবুধাবি টি-টেন লিগে অভিষেক হবে তাঁর। টুর্নামেন্টটিতে খেলতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক।
টি-টেন লিগে সাকিব খেলবেন রয়েল চ্যাম্পসের হয়ে। কোয়েটা কাভালরি ও নর্দান ওয়ারিয়র্সের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে আগামী ১৮ নভেম্বর টি-টেন লিগের নতুন আসর শুরু হবে। পরদিন অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর ভিস্তা রাইডার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে রয়েল চ্যাম্পস। সবকিছু ঠিক থাকলে সে ম্যাচ দিয়ে ১০ ওভারের টুর্নামেন্টটিতে অভিষেক হবে সাকিবের। গত মাসেই তাঁকে দলভূক্ত করেছে রয়েল চ্যাম্পস।
জাতীয় দলের বাইরে থাকলেও ক্রিকেট থেকে দূরে নেই সাকিব। বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন তারকা অলরাউন্ডার। গত কয়েক মাসে ক্যারিবিয়ান সুপার লিগ, (সিপিএল), মাইনর লিগ ক্রিকেট, কানাডা সুপার সিক্সটির মতো টুর্নামেন্টে খেলেছেন সাকিব। এবার তাঁর ক্যারিয়ারে যোগ হবে আরও একটি টুর্নামেন্টে খেলার অভিজ্ঞতা।
অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে সাকিব বলেন, ‘রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিতে এবং আবুধাবি টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই নতুন সংষ্করণটি খুবই রোমাঞ্চকর। আমি দলের জন্য নিজের সেরাটা দিতে চাই। এই সংস্করণে ভালো করার জন্য শক্তি, গতি তীক্ষ্ণতা এবং দলগত পারফরম্যান্স দরকার হয়। আমি বিশ্বাস করি টুর্নামেন্টে আমরা ভালো করতে পারব।’
নিজেদের দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সাকিব। তাঁর বিশ্বাস, ভক্তদের আস্থার প্রতিদান দিতে পারবে রয়েল চ্যাম্পস, ‘এই দলটির (রয়েল চ্যাম্পস) হয়ে খেলা চ্যালেঞ্জিং। আমাদের দারুণ সব ক্রিকেটার আছে। ভক্তদের জন্য ভালো কিছু করতে আমরা প্রস্তুত। আমি ভিস্তা রাইডার্সের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের জন্য প্রস্তুত এবং অত্যন্ত মনোযোগী।’
লম্বা ক্যারিয়ারে বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন সাকিব আল হাসান। চলতি মাসে আবুধাবি টি-টেন লিগে অভিষেক হবে তাঁর। টুর্নামেন্টটিতে খেলতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক।
টি-টেন লিগে সাকিব খেলবেন রয়েল চ্যাম্পসের হয়ে। কোয়েটা কাভালরি ও নর্দান ওয়ারিয়র্সের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে আগামী ১৮ নভেম্বর টি-টেন লিগের নতুন আসর শুরু হবে। পরদিন অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর ভিস্তা রাইডার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে রয়েল চ্যাম্পস। সবকিছু ঠিক থাকলে সে ম্যাচ দিয়ে ১০ ওভারের টুর্নামেন্টটিতে অভিষেক হবে সাকিবের। গত মাসেই তাঁকে দলভূক্ত করেছে রয়েল চ্যাম্পস।
জাতীয় দলের বাইরে থাকলেও ক্রিকেট থেকে দূরে নেই সাকিব। বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন তারকা অলরাউন্ডার। গত কয়েক মাসে ক্যারিবিয়ান সুপার লিগ, (সিপিএল), মাইনর লিগ ক্রিকেট, কানাডা সুপার সিক্সটির মতো টুর্নামেন্টে খেলেছেন সাকিব। এবার তাঁর ক্যারিয়ারে যোগ হবে আরও একটি টুর্নামেন্টে খেলার অভিজ্ঞতা।
অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে সাকিব বলেন, ‘রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিতে এবং আবুধাবি টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই নতুন সংষ্করণটি খুবই রোমাঞ্চকর। আমি দলের জন্য নিজের সেরাটা দিতে চাই। এই সংস্করণে ভালো করার জন্য শক্তি, গতি তীক্ষ্ণতা এবং দলগত পারফরম্যান্স দরকার হয়। আমি বিশ্বাস করি টুর্নামেন্টে আমরা ভালো করতে পারব।’
নিজেদের দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সাকিব। তাঁর বিশ্বাস, ভক্তদের আস্থার প্রতিদান দিতে পারবে রয়েল চ্যাম্পস, ‘এই দলটির (রয়েল চ্যাম্পস) হয়ে খেলা চ্যালেঞ্জিং। আমাদের দারুণ সব ক্রিকেটার আছে। ভক্তদের জন্য ভালো কিছু করতে আমরা প্রস্তুত। আমি ভিস্তা রাইডার্সের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের জন্য প্রস্তুত এবং অত্যন্ত মনোযোগী।’
হামজা চৌধুরী আসার পর দলে যোগ হয়েছেন শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদের মতো প্রবাসী ফুটবলাররা। যদিও এখনো সুযোগ মেলেনি কিউবা মিচেলের। অথচ গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আগেই জাতীয় দলে খেলার সব শর্ত পূরণ হয়েছে কিউবার। তারপরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কাছে ব্রাত্য এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। কাল থেকে পাওয়া যাবে এই ম্যাচের টিকিট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে তা জানিয়েছে বাফুফে।৪ মিনিট আগে
৮ নভেম্বর থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশসহ ৩০ দেশের ২০৯ খেলোয়াড় অংশ নেবেন এই টুর্নামেন্টে। ফিলিস্তিনের আর্চারদের অন অ্যারাইভাল ভিসা দিচ্ছে বাংলাদেশ।১২ মিনিট আগে
তৃতীয় দিনেই জয় তুলে নিয়েছিল রাজশাহী। ড্রয়ের পথে ছিল বাকি তিন ম্যাচ। হয়েছেও তাই। ম্যাচের ফল একরকম নিশ্চিত থাকায় সবার নজর ছিল ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের দিকে। এদিক থেকে দিনটা ভালোই গেছে মুশফিকুর রহিম ও মোহাম্মদ সালমান হোসেন ইমনের। সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন দুজনই। বিপরীতে সেঞ্চুরি না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে মাঠ২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
তৃতীয় দিনেই জয় তুলে নিয়েছিল রাজশাহী। ড্রয়ের পথে ছিল বাকি তিন ম্যাচ। হয়েছেও তাই। ম্যাচের ফল একরকম নিশ্চিত থাকায় সবার নজর ছিল ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের দিকে। এদিক থেকে দিনটা ভালোই গেছে মুশফিকুর রহিম ও মোহাম্মদ সালমান হোসেন ইমনের। সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন দুজনই। বিপরীতে সেঞ্চুরি না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন জিসান আলম।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে তৃতীয় দিন শেষে ৯৩ রানে অপরাজিত ছিলেন মুশফিক। আজ দিনের শুরুতে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের ঘরে পৌঁছে যান এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তাইবুর রহমানের বলে বোল্ড হওয়ার আগে খেলেন ১১৫ রানের ইনিংস। ৪৩ রান করেন জাকির হাসান। ঢাকার করা ৩১০ রানের জবাবে ২৯০ রানে থামে সিলেট।
২০ রানে এগিয়ে থাকা ঢাকা তাদের দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করেছে ২২২ রানে। সেঞ্চুরির পথেই ছিলেন জিসান। ব্যক্তিগত ৯৪ রানে নাবিল সামাদের বলে এলবিডবলিউ হন এ তরুণ ব্যাটার। আশিকুর রহমান শিবলীর অবদান ৫৯ রান। সিলেট ফের ব্যাট করতে নেমে ১৩ রান করতেই ম্যাচ ড্র হয়।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের করা ৩৫৮ রানের জবাবে ২৫৯ রানে ইনিংস ঘোষণা করে বরিশাল। সেঞ্চুরি করে ১২০ রানে অপরাজিত থাকেন সালমান। জাহিদুজ্জামান খানের অবদান ৪৩ রান। ৯৯ রানে এগিয়ে থাকা চট্টগ্রাম কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে। ব্যাট করতে নেমে ম্যাচ ড্র হওয়ার আগপর্যন্ত ১৯ রান তুলেছিল বরিশাল।
রংপুরের ভাগ্য ভালো বলতে হয়। ফলোঅনে পড়েও ম্যাচ হারতে হয়নি তাদের। মূলত বৃষ্টির কারণেই বেঁচে গেছে আকবর আলীর দল। ময়মনসিংহের করা ৫৫৫ রানের জবাবে মাত্র ১২৭ রানে গুটিয়ে যায় তাঁদের ইনিংস। ফলোঅনে পড়ে আবার ব্যাট করতে নেমে ১১২ রানে ২ উইকেট হারায় রংপুর। ৬৯ রানে অপরাজিত থাকেন আব্দুল্লাহ আল মামুন।
তৃতীয় দিনেই জয় তুলে নিয়েছিল রাজশাহী। ড্রয়ের পথে ছিল বাকি তিন ম্যাচ। হয়েছেও তাই। ম্যাচের ফল একরকম নিশ্চিত থাকায় সবার নজর ছিল ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের দিকে। এদিক থেকে দিনটা ভালোই গেছে মুশফিকুর রহিম ও মোহাম্মদ সালমান হোসেন ইমনের। সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন দুজনই। বিপরীতে সেঞ্চুরি না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন জিসান আলম।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে তৃতীয় দিন শেষে ৯৩ রানে অপরাজিত ছিলেন মুশফিক। আজ দিনের শুরুতে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের ঘরে পৌঁছে যান এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তাইবুর রহমানের বলে বোল্ড হওয়ার আগে খেলেন ১১৫ রানের ইনিংস। ৪৩ রান করেন জাকির হাসান। ঢাকার করা ৩১০ রানের জবাবে ২৯০ রানে থামে সিলেট।
২০ রানে এগিয়ে থাকা ঢাকা তাদের দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করেছে ২২২ রানে। সেঞ্চুরির পথেই ছিলেন জিসান। ব্যক্তিগত ৯৪ রানে নাবিল সামাদের বলে এলবিডবলিউ হন এ তরুণ ব্যাটার। আশিকুর রহমান শিবলীর অবদান ৫৯ রান। সিলেট ফের ব্যাট করতে নেমে ১৩ রান করতেই ম্যাচ ড্র হয়।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের করা ৩৫৮ রানের জবাবে ২৫৯ রানে ইনিংস ঘোষণা করে বরিশাল। সেঞ্চুরি করে ১২০ রানে অপরাজিত থাকেন সালমান। জাহিদুজ্জামান খানের অবদান ৪৩ রান। ৯৯ রানে এগিয়ে থাকা চট্টগ্রাম কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে। ব্যাট করতে নেমে ম্যাচ ড্র হওয়ার আগপর্যন্ত ১৯ রান তুলেছিল বরিশাল।
রংপুরের ভাগ্য ভালো বলতে হয়। ফলোঅনে পড়েও ম্যাচ হারতে হয়নি তাদের। মূলত বৃষ্টির কারণেই বেঁচে গেছে আকবর আলীর দল। ময়মনসিংহের করা ৫৫৫ রানের জবাবে মাত্র ১২৭ রানে গুটিয়ে যায় তাঁদের ইনিংস। ফলোঅনে পড়ে আবার ব্যাট করতে নেমে ১১২ রানে ২ উইকেট হারায় রংপুর। ৬৯ রানে অপরাজিত থাকেন আব্দুল্লাহ আল মামুন।
হামজা চৌধুরী আসার পর দলে যোগ হয়েছেন শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদের মতো প্রবাসী ফুটবলাররা। যদিও এখনো সুযোগ মেলেনি কিউবা মিচেলের। অথচ গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আগেই জাতীয় দলে খেলার সব শর্ত পূরণ হয়েছে কিউবার। তারপরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কাছে ব্রাত্য এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। কাল থেকে পাওয়া যাবে এই ম্যাচের টিকিট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে তা জানিয়েছে বাফুফে।৪ মিনিট আগে
৮ নভেম্বর থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশসহ ৩০ দেশের ২০৯ খেলোয়াড় অংশ নেবেন এই টুর্নামেন্টে। ফিলিস্তিনের আর্চারদের অন অ্যারাইভাল ভিসা দিচ্ছে বাংলাদেশ।১২ মিনিট আগে
লম্বা ক্যারিয়ারে বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন সাকিব আল হাসান। চলতি মাসে আবুধাবি টি-টেন লিগে অভিষেক হবে তাঁর। টুর্নামেন্টটিতে খেলতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক।১ ঘণ্টা আগে