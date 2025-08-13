দলে থাকলেও নেপালের বিপক্ষে খেলবেন কি হামজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরপরই একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল, সেপ্টেম্বরে ফিফা উইন্ডোতে হামজা চৌধুরী খেলবেন তো। সে অনিশ্চয়তা কাটেনি এখনো। যদিও হামজাকে দলে রেখেই ২৪ জনের স্কোয়াড সাজিয়েছেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।
নেপাল সফর সামনে রেখে আজ থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। সেখানে যোগ দিয়েছেন হাতেগোনা কজন ফুটবলার। জাতীয় দলের ফুটবলারদের বেশিরভাগই খেলেন বসুন্ধরা কিংস ও আবাহনী লিমিটেডে। গতকাল এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের খেলা থাকা ক্যাম্পে যোগ দিতে পারেননি তারা।
ফিফা উইন্ডোতে সাধারণত ক্লাবের খেলা থাকে না। ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে লেস্টার সিটির হয়ে নতুন মৌসুম শুরু করেছেন হামজা। যদিও প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ পাননি। ভারত ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হওয়া মিডফিল্ডারের গত মৌসুমের অর্ধেক সময় ধারে কেটেছে শেফিল্ড ইউনাইটেডের। ভারতের পর তাই ভুটান-সিঙ্গাপুর ম্যাচের জন্য হামজাকে খেলাতে শেফিল্ড থেকেও অনুমতি নিতে হয়। তবে নেপাল ম্যাচের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র লাগবে লেস্টারের।
হামজাকে পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান আজ টিম হোটেলে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘২৪ জনের স্কোয়াড নিয়ে আমরা যে ক্যাম্প শুরু করেছি সেখানে আমরা হামজাকেও রেখেছি। যদি কোনো রকম কিছু ... পাওয়া যায় তার কাছ থেকে। আমরা এখনো আশা ছাড়িনি। যেহেতু পাওয়া যেতে পেরে এমন সম্ভাবনা আছে।’
আমের খান আরও বলেন, ‘আমাদের অফিস থেকে যেভাবে যোগাযোগ করা হয় সেভাবেই করা হচ্ছে। যেহেতু ক্লাবের অনুমতি নিয়ে তাকে আনতে হবে। সেই চাহিদা তার ক্লাবকে দেওয়া হয়েছে। যদি তারা অনুমতি দেয়, সেই সময় আমরা দেখতে পাব।’
নেপাল ম্যাচের জন্য শমিত শোমকেও চেয়েছিল বাফুফে। কিন্তু তাঁর ক্লাব ক্যাভালরি এফসি ‘না’ করে দিয়েছে। কারণ সেপ্টেম্বরে খেলা আছে তাদের। আমের বলেন, ‘শমিত শোমের ক্লাবকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে আসলে ওই সময়ের খেলা আছে তাঁর ক্লাবের। তারা ছাড়বে না। সেজন্য ২৪ জনের স্কোয়াডে রাখা হয়নি।’
অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া ক্যাম্পে যোগ দেবেন কাল। পূর্ণ স্কোয়াড পেলে মাঠের অনুশীলন শুরু করবেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। গত ১১ আগস্ট ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফিরেছেন তিনি।
৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।
