ঢাকায় ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ক্লাবের ম্যাচ আয়োজন স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
একটি টুর্নামেন্ট কীভাবে তামাশায় রূপ নিতে পারে, তা যেন বুঝিয়ে দিল লাতিন বাংলা সুপার কাপ। শুরু থেকেই টুর্নামেন্টটি অব্যবস্থাপনায় ভরপুর। এর মধ্যেই হয়েছে দুটি ম্যাচ। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা রেড গ্রিন ফিউচার স্টার ৫ ডিসেম্বর ব্রাজিলের ক্লাব সাও বার্নার্দো ও ৮ ডিসেম্বর আর্জেন্টিনার ক্লাব আতলেতিকো চার্লনের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেছে। ১১ ডিসেম্বর ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ক্লাবের ম্যাচ জাতীয় স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা থাকলেও মাঠের বরাদ্দ স্থগিত করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)
টুর্নামেন্টের আয়োজকদের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের কথা তুলে ধরে এক বিবৃতিতে এনএসসি জানিয়েছে, এএফবি লাতিন বাংলা সুপার কাপ-২০২৫ ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজনের লক্ষ্যে ৫, ৮ ও ১১ ডিসেম্বর তিন দিন এএফবি বক্সিং প্রমোশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের অনুকূলে শর্তসাপেক্ষে জাতীয় স্টেডিয়াম বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রদত্ত শর্তসমূহের মধ্যে টিকিট বিক্রির পূর্ণাঙ্গ হিসাব সহকারে মোট টিকিট বিক্রির ৫০ শতাংশ অর্থ প্রতিটি ম্যাচ শুরুর পূর্বে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুকূলে জমা প্রদান এবং খেলার পর নিজ দায়িত্বে স্থাপনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, এ দুটি শর্ত এরই মধ্যে লঙ্ঘিত হয়েছে। এ ছাড়া, স্পনসরশিপ ও সম্প্রচার স্বত্বের পূর্ণাঙ্গ বিবরণীসহ মোট অর্থের ৫০ শতাংশ ম্যাচ আয়োজনের পূর্বেই পরিশোধ করার বিষয়ে কোনোরূপ ইতিবাচক সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না।
পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় ৮ ডিসেম্বরের ম্যাচ চলাকালে, যখন আয়োজক দলের সদস্যদের হাতে একাধিক সাংবাদিক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। এনএসসি এটাকে ‘অত্যন্ত দুঃখজনক’ বলে উল্লেখ করেছে। এর ফলে ১১ ডিসেম্বর নির্ধারিত ম্যাচটি স্থগিত করা হয় এবং আয়োজকদের ৯ ডিসেম্বর বিকেল ৪টার মধ্যে অনুষ্ঠিত দুই ম্যাচের পূর্ণ আর্থিক হিসাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এনএসসি জানিয়েছে, সর্বোপরি ম্যাচ আয়োজনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এতটাই নাজুক হয়ে পড়েছে যে ৮ ডিসেম্বরের ম্যাচে আয়োজকদের কিছু উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত সদস্যের দ্বারা কয়েকজন সাংবাদিক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এমতাবস্থায়, আগামী ১১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ম্যাচ আয়োজন আপাতত স্থগিত রাখা এবং ০৯ ডিসেম্বর বিকাল ৪টার মধ্যে ৫ ও ৮ ডিসেম্বর আয়োজিত ২ (দুই) টি ম্যাচের টিকিট বিক্রি, স্পনসরশিপ ও সম্প্রচার স্বত্বের পূর্ণাঙ্গ হিসাব বিবরণীসহ তৎসংশ্লিষ্ট ৫০ শতাংশ অর্থ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুকূলে জমা দিতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ব্রাজিলের কিংবদন্তি কাফু এবং আর্জেন্টিনার আইকন ক্লদিও কানিজিয়াকে ঘিরে তৈরি করা বিশাল প্রচারণা। তাঁদের নাম ব্যবহার করে ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি করা হয়। সেটা প্রভাব ফেলে অনলাইন টিকিট বিক্রিতেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো তারকাই ঢাকায় আসেননি।
ক্রীড়া ডেস্ক
চার-ছক্কার ধুন্ধুমার ক্রিকেট, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন—সব মিলিয়ে আইপিএলকে পাখির চোখ করে থাকেন অনেক ক্রিকেটার। নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকল কি থাকল না, সেটা জানতে আইপিএলের ওয়েবসাইটে হুমড়ি খেয়ে পড়েন ক্রিকেটাররা। ২০২৬ আইপিএলের নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় সাত বাংলাদেশির নাম থাকলেও জায়গা হয়নি সাকিব আল হাসানের।
১৩৯০ ক্রিকেটার এবারের আইপিএলের নিলামে নাম নিবন্ধন করলেও তালিকাটা সংক্ষিপ্ত করে ৩৫০ ক্রিকেটারের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। আইপিএল কর্তৃপক্ষ আজ নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রাথমিক তালিকায় সাকিবের নাম ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা থেকে কাটা যায় বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের নাম। সিনিয়র সাকিব না থাকলেও জুনিয়র সাকিব আছেন নিলামের চূড়ান্ত তালিকায়। মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান সাকিব, রাকিবুল হাসান, শরীফুল ইসলাম—বাংলাদেশের এই সাত ক্রিকেটারের নাম রয়েছে চূড়ান্ত তালিকায়।
সর্বোচ্চ ২ কোটি ভিত্তিমূল্যে প্রথমে ৪৫ ক্রিকেটারের নাম ছিল। তবে ক্রিকইনফোর আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, তালিকাটা এখন ৪০ জনের। একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে সর্বোচ্চ ২ কোটি রুপির ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটার মোস্তাফিজ। রিশাদ, তাসকিন, তানজিম সাকিব, নাহিদ রানা এবং শরীফুলের ভিত্তিমূল্য ৭৫ লাখ রুপি। ৩০ লাখ ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটার রাকিবুল। রিশাদ এ বছর পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) লাহোর কালান্দার্সের জার্সিতে ৭ ম্যাচে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। নাহিদ রানাকে পেশোয়ার জালমি নিলেও একাদশে খেলায়নি। রাকিবুল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩ ম্যাচ খেলেছেন ঠিকই। তবে ২০২৩ সালে যে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন, সেগুলো ছিল এশিয়ান গেমসে।
১৬ ডিসেম্বর হবে আইপিএলের নিলাম। ২ কোটির ভিত্তিমূল্যে আছেন ৪০ ক্রিকেটার। ৯ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য দেড় কোটি রুপি, ১ কোটি ২৫ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটার চারজন। ১ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যের তালিকায় ১৭ ক্রিকেটার। ৪২ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৭৫ লাখ রুপি, ৪ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ রুপি। সর্বোচ্চ ২২৭ ক্রিকেটার আছেন ৩০ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যের তালিকায়। সাত ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৪০ লাখ রুপি।
তাসকিন বর্তমানে শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে খেলছেন। একই টুর্নামেন্টে মোস্তাফিজের দল দুবাই ক্যাপিটালস। এদিকে আইপিএলের নিলামে শুরুতে নাম না থাকলেও শেষ মুহূর্তে নাম লেখানো ক্রিকেটারদের তালিকায় অন্যতম কুইন্টন ডি কক। তাঁর ভিত্তিমূল্য ১ কোটি রুপি। ২০২৫ আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আশানুরূপ পারফর্ম করতে না পারায় তাঁকে ছেড়ে দেয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের সাও বের্নার্দো ও আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লন নামে দুটি দল এসেছিল লাতিন বাংলা সুপার কাপ নামের টুর্নামেন্ট খেলতে। সেখানে রেড গ্রিন ফিউচার স্টার নামে অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশও। বাংলাদেশের এই দল ও তাদের কোচিং স্টাফ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনেরই করে দেওয়া।
লাতিন বাংলা সুপার কাপ বাফুফের টুর্নামেন্ট না। তবে বাফুফে এখানে খুব একটা জড়িত না থাকলেও এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ ছিল চার প্রবাসী ফুটবলার। ক্যাসপার হক, বীতশোক চাকমা, ইব্রাহিম নাওয়াজ, ইশান মালিক—এই চার ফুটবলারের কে কেমন খেললেন, সেটি বিশ্লেষণ করেছেন এস এম ইমরুল হাসান। কাদের জাতীয় দলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লনের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন ইমরুল।
প্রথম ম্যাচে সাও বার্নার্দোর কাছে ৪-০ গোলে হেরে যায় রেড গ্রিন ফিউচার স্টার। ব্রাজিলের ফুটবলাররা শারীরিক গঠন ও খেলার ধরনে অনেক এগিয়ে। আর আর্জেন্টাইনরা তো গতকাল পুরো শরীরনির্ভর খেলা খেলেছেন। লাল কার্ড, মারামারি দেখা গেছে এই ম্যাচে। তবে চার প্রবাসী ফুটবলার ও স্থানীয় ফুটবলাররা কেমন করেছেন, সেটিই ছিল দেখার। কারণ, বয়সভিত্তিক এই দল থেকেই ভবিষ্যতের ফুটবলার উঠে আসবেন জাতীয় দলে।
ক্যাসপার হক
৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার এই ডিফেন্ডার এসেছেন ইংল্যান্ড থেকে। জাতীয় স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই ফুটবলার গত জুনের ট্রায়ালে এসেছিলেন। তিনি বেশ নজর কেড়েছিলেন। তার পর থেকেই আলোচনায় ছিলেন। গত অক্টোবরে তিনি হাতে পান তাঁর বাংলাদেশি পাসপোর্ট। লাতিন বাংলা সুপার কাপে তিনি সুযোগ পান রেড গ্রিন ফিউচার স্টার দলে। এর মধ্যে পারফরম্যান্সে বেশি নজর কেড়েছেন ক্যাসপারই। তাঁকে নিয়ে আজকের পত্রিকাকে রেড গ্রিন ফিউচার স্টারের কোচ ইমরুল বলেন, ‘যদি আমরা চারজনের মধ্যে বলি, তাহলে ক্যাসপার ভালো অবস্থায় আছে। দলের নেতা হিসেবে ভালো খেলেছে। আগের ম্যাচে (ব্রাজিল) ভালো করেছিল। পরবর্তী সময়ে যখন জাতীয় দল গঠন করা হবে, তখন জাতীয় দলের কোচ ও নির্বাচকেরা তার ওপর দৃষ্টি রাখবেন। আসলে এটা কোচের ওপর নির্ভর করে। কোচ কাকে চান, তার ওপর নির্ভর করে।’
বীতশোক চাকমা
তিনি একজন ফরোয়ার্ড। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছেন। খুব প্রতিভাবান এক ফরোয়ার্ড। গত জুনের ট্রায়ালে তিনি দুটি গোলও করেছিলেন। তখন তাঁর পারফরম্যান্স বেশ নজর কেড়েছিল। এরপর তার বাংলাদেশে আসা না আসা নিয়ে অনেক সংশয় ছিল। বাফুফে থেকেও তাঁর সঙ্গে খুব বেশি যোগাযোগ করেনি বলে তিনি জানিয়েছিলেন। তবে তিনি লাতিন বাংলা সুপার কাপে দুটি ম্যাচেই খেলার সুযোগ পেয়েছেন। তবে পূর্ণ ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ তিনি পাননি। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলেছেন ৬০ মিনিট। বীতশোক নিজেকে কতটুকু মেলে ধরতে পারলেন, সে বিষয়ে ইমরুলের ব্যাখ্যা, ‘অবশ্যই সে ভালো ফুটবলার। টেকনিকালি খুব ভালো। আমার মনে হয় বীতশোক ম্যাচে নেই। তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। যুক্তরাষ্ট্র থেকে দীর্ঘ সফর করে এসেছে। ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্য তেমন সময় পায়নি। পর্যাপ্ত সময় পেলে ধকল কাটিয়ে ভালো পারফর্ম করত। তাঁকে কিছুটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে। টেকনিক্যাল, ট্যাকটিক্যাল সব মিলিয়ে সে ভালো।’
ইব্রাহিম নাওয়াজ
তিনি মূলত একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। ক্যাসপারের মতো তিনি এসেছেন ইংল্যান্ড থেকে। ইব্রাহিমের উচ্চতাও ৬ ফুট। রক্ষণের খেলোয়াড় হিসেবে ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলেছেন ৮০ মিনিট। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলেছেন ৯০ মিনিট। ইমরুলের চোখে ইব্রাহিমের পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো ছিল। জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল ইমরুল বলেন, ‘ইব্রাহিম অবশ্যই ভালো। আমাদের মাঝমাঠে নেতৃত্ব দিয়েছে। পুরো ম্যাচই ভালো খেলেছে। কিছু কিছু টুকটাক সমস্যা ছাড়া সবই ভালো ছিল। আলহামদুলিল্লাহ।’
ইশান মালিক
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আসা এই প্রবাসী একজন মিডফিল্ডার। লাতিন বাংলা সুপার কাপের দুই ম্যাচে পূর্ণ গেমটাইম পাননি। ব্রাজিলের সাও বের্নার্দোর বিপক্ষে প্রথমার্ধে খেলেছিলেন। কিন্তু আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লনের বিপক্ষে তিনি মাঠেই নামতে পারেননি। তিনি পূর্ণ ফিট ছিলেন না বলে খেলতে পারেননি। তবে সূত্র জানিয়েছে, ফিট থাকলেও তাঁকে খেলাননি ইমরুল। আর্জেন্টিনার শরীরনির্ভর ফুটবলের কারণেই ইশানকে খেলানো হয়নি বলে জানিয়েছেন ইমরুল। রেড গ্রিন ফিউচার স্টারের কোচ বলেন, ‘ইশান মালিক চোটে পড়েছে। কিছুটা সমস্যা আছে। আমরা জানি, আর্জেন্টিনা শরীরনির্ভর দল। তারা অনেক বেশি রাফ ফুটবল খেলে। তাকে শেষ ১০-১৫ মিনিট নামানোর পরিকল্পনা করেছিলাম। তবে আপনারা দেখেছেন, এত বেশি রাফ ফুটবল তারা খেলেছে। বাচ্চা একটা ছেলে। তাকে এই খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে চাইনি।’
লাতিন বাংলা সুপার কাপে স্থানীয় ফুটবলারদের পারফরম্যান্সও নজর কেড়েছে ইমরুলের। রেড গ্রিন ফিউচার স্টারের কোচ বলেন, ‘স্থানীয় ফুটবলার অনেকেই ভালো করেছে। মানিক ভালো করেছে। কামাল ভালো করেছে। একরামুল ভালো করেছে। আজ দেখেছেন যে প্রথমার্ধে রাইট উইং ব্যাকে খেলেছে মাসুদ। দারুণ করে ছেলেটা। একদম আজকে তার দ্বিতীয় ম্যাচ এখানকার। একদম নতুন ছেলে। ভালো করেছে।’
ক্রীড়া ডেস্ক
টেস্ট, ওয়ানডে সিরিজ শেষে আজ শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। কটকে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে স্টার স্পোর্টস ১। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে একগাদা ম্যাচ রয়েছে। ইন্টার মিলান-লিভারপুল ম্যাচ শুরু হবে রাত ২টায়। ভিন্ন ভিন্ন ম্যাচে মাঠে নামবে বার্সেলোনা, চেলসি, বায়ার্ন মিউনিখের মতো দলগুলো। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ওয়েলিংটন টেস্ট: ১ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
আগামীকাল ভোর ৪টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বায়ার্ন-স্পোর্টিং সিপি
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
আতালান্তা-চেলসি
রাত ২টা
সরাসরি
বার্সেলোনা-এইনট্রাখট
রাত ২টা
সরাসরি
ইন্টার মিলান-লিভারপুল
রাত ২টা
সরাসরি
আইন্দোহফেন-আতলেতিকো
রাত ২টা
সরাসরি
টটেনহাম-স্লাভিয়া প্রাগ
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ
আয়ারল্যান্ড সিরিজের পরই জাতীয় দলের বেশিরভাগ সতীর্থ গেছেন ছুটিতে। তানজিদ হাসান তামিম সেখানে ব্যতিক্রম। ছুটিতে অনুশীলন ক্যাম্প করছেন কোচিং স্টাফদের সঙ্গে। অথচ টি-টোয়েন্টি এ বছর এক পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান, সর্বোচ্চ ছক্কা, এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ক্যাচের বিশ্ব রেকর্ড গড়ে দুর্দান্ত ছন্দে আছেন তানজিদ। কাল আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুধু বছরটা ফিরে দেখেননি, তরুণ বাঁহাতি ওপেনার চোখ রেখেছেন আসন্ন বিপিএল ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রানা আব্বাস।
রানা আব্বাস, ঢাকা
প্রশ্ন: এ বছরের টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক আপনি। তারপরও এই ছুটিতে ব্যাটিং নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন?
তানজিদ তামিম: দেখুন স্কিলের ব্যাপারে তো আমাদের নিয়মিত উন্নতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কারণ, ম্যাচের মধ্যে একেকরকম পরিস্থিতি আসে। সব রকম পরিস্থিতিই সামলাতে হয়। তো আমার কাছে মনে হয় এখানে যেরকম ক্যাম্পটা হচ্ছে এখন, এখানে আমরা লো-রিস্কের গ্যাপটা কীভাবে কাজে লাগাতে পারি এবং সিঙ্গেলস-ডাবলসের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। যেটা অনেক সময় হয়তোবা থাকে, আবার অনেক সময় হাইরিস্ক নিয়ে খেলি আমরা। সেখানে আমরা লো-রিস্ক নিয়ে রানের চাকা সচল রাখতে পারি, এটা নিয়েই মূলত কাজ হচ্ছে। আমার কাছে মনে হয় এটা ভালো কাজে দেবে।
প্রশ্ন: মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন, মোহাম্মদ আশরাফুল দুজন ব্যাটিং বিশেষজ্ঞ আছেন। কার কাছ থেকে কী শিখছেন?
তানজিদ: সালাহ উদ্দীন স্যারের সঙ্গে অনেক দিন ধরে কাজ করা হচ্ছে। সেটা সবাই খুব ভালোভাবেই জানেন যে সালাহ উদ্দীন স্যার কেমন কাজ করেন টেকনিক্যাল বিষয়ের দিক থেকে। আশরাফুল ভাইয়ের কাছ থেকে যে জিনিসটা ভালো হচ্ছে আর কী, তিনি তাঁর ক্যারিয়ারের সবকিছু আমাদের সঙ্গে শেয়ার করছেন। তিনি কীভাবে, কোন পরিস্থিতিতে কী রকম ব্যাটিং করতেন অথবা বড় দলগুলোর সঙ্গে বড় রান করেছেন, তাঁর মানসিকতা কেমন ছিল কিংবা কী প্রক্রিয়ায় খেলেছেন। তো আমি সব সময় তাঁর কাছে এসব প্রশ্নই করি এবং সব সময় জানার চেষ্টা করি যে এসব বড় দলের সঙ্গে কীভাবে রান করা যায়। তো আমার কাছে মনে হয় এটা খুব ভালোভাবে কাজে লাগছে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পাওয়ার হিটিংয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন থাকে। সেখানে আপনি এক বছরে ৪১ ছক্কা মেরেছেন। শুধু বেসিক ক্রিকেটেই ছক্কা নাকি পাওয়ার হিটিং নিয়ে বিশেষ কাজ করেছেন?
তানজিদ: কখনো এরকম চিন্তা করি না যে ছক্কা মারব বা ছক্কার অনুশীলন করব। কিংবা ছক্কা মারতে অতিরিক্ত অনুশীলন করতে হবে। কখনো এভাবে চিন্তা করি না। আমি শুধুই স্বাভাবিক অনুশীলন করি কিংবা সাধারণ যে ব্যাটিং অনুশীলন হয় স্কিল নিয়ে, সেই বেসিকটাই ঠিক রাখার চেষ্টা করি এবং মাঠে যখন আমার জোনে যে বল পাই, আমার শক্তির জায়গা যেটা থাকে, যেটা অনুশীলন করি, সেটা যেন মাঠে প্রয়োগ করতে পারি। একই প্রক্রিয়াই ধরে রাখার চেষ্টা করি। কখনো চিন্তা করি না আমার ছক্কা মারতে হবে কিংবা ছয়ের অনুশীলন আলাদাভাবে করব। আমি সাধারণত শক্তি দিয়ে খুব কম মারতে পারি। শুধু টাইমিংয়ের ওপরে খেলি। কখনো চিন্তা করি না যে বল জোরে মারব কিংবা অনেক শক্তি দিয়ে খেলার চেষ্টা করি না।
প্রশ্ন: আপনার একটা ক্যাচের রেকর্ড হয়ে গেল। স্নায়ুচাপে ক্যাচ ড্রপ হয় বাংলাদেশের ফিল্ডারদের। কিন্তু ক্যাচ ধরার হার এত ভালো হওয়ার কারণ কী?
তানজিদ: এমন কিছু না। আসলে ক্যাচ মিস যেটা হয়, সেটা খেলারই একটা অংশ। এটা হতেই পারে। সেখান থেকে আমরা কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারি, সেই দিকেই ফোকাস থাকতে হয় সব সময়। আমাদের শেষ কয়েকটা সিরিজ দেখবেন। আমরা ফিল্ডিংয়ে অনেক ভালো করছি। আমাদের যিনি ফিল্ডিং কোচ আছেন, তিনি সবার সঙ্গে আলাদাভাবে অনেক কাজ করেন এবং টিম বন্ডিং... আসলে টিম বন্ডিং না হলে ফিল্ডিংয়ে অনেক সমস্যা হয়। ছোট ব্যাপারগুলো আমাদের অনেক উপকার করছে। আর ৫ ক্যাচের যেটা বললেন, আমার কাছে সত্যিই অনেক মজার লেগেছে। কারণ, এক ম্যাচে পাঁচটা ক্যাচ আমি ধরব, কখনো কল্পনা করিনি। এদিক থেকে আমি বলব যে ভাগ্যবান। আলহামদুলিল্লাহ। চেষ্টা করব প্রতিদিন যেন ফিল্ডিংয়ে আরও একটু উন্নতি করা যাচ্ছে।
প্রশ্ন: ভারতে অনুষ্ঠিত ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপটা ছিল ভুলে যাওয়ার মতো। এবার কী গল্প লেখার স্বপ্ন নিয়ে যেতে চান?
তানজিদ: এভাবে চিন্তা করি না। সবকিছুর একটা প্রক্রিয়া আছে। সেই একই প্রক্রিয়ায় এগোতে চাই। অবশ্যই লক্ষ্য তো ভালো কিছু করারই থাকবে। বিশ্বকাপে যাতে ভালো একটা জায়গায় যেতে পারি এবং বাংলাদেশকে ভালো জায়গায় দেখতে চান সবাই। প্রথমে আমরা গ্রুপ পর্ব থেকে কীভাবে সুপার এইটে যেতে পারি, ধাপে ধাপে যদি এগোতে পারি, তাহলে আমাদের দলের জন্য অনেক ভালো। আর ভারতের কথা যেটা বললেন, ২০২৩ সালে অনেক ম্যাচে ভালো শুরু পেয়েছি। যে শুরুগুলো বড় করতে পারিনি। আর আইসিসি ইভেন্টে আমি সত্যি কথা বলতে অতটা সফল না। আইসিসি ইভেন্ট বলেন, এশিয়া কাপ বলেন, আমার সামর্থ্য অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারিনি। যেটা এখনো আমার ভাবতে খারাপ লাগে। তো চেষ্টা করেছি ব্যাটিংয়ে এমন ভালো শুরু পেলে কীভাবে বড় করা যায় কিংবা ইনিংসটা আমি লম্বা করতে পারি। যেটা আমার জন্যও উপকারী হবে এবং দলকেও অনেক সহায়তা করবে। চেষ্টা থাকবে যেন ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করতে পারি এবং আইসিসি ইভেন্টে নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে বাংলাদেশ দলে অবদান রাখতে পারি, এই চেষ্টা থাকবে।
প্রশ্ন: একটা পডকাস্টে সাকিব আল বলেছেন, বাংলাদেশ দলের ড্রেসিংরুমে জুনিয়ররা কম কথা বলেন। এখানে কি এখন কোনো পরিবর্তন আসছে?
তানজিদ: আসলে ভাই (সাকিব) একদম ঠিক বলেছেন। এখন আমাদের প্রধান কোচ, সালাহ উদ্দীন স্যার ও টিম ম্যানেজমেন্টে যাঁরা কোচ আছেন, চেষ্টা করছেন সংস্কৃতিটা যেন বদলাতে পারি। যখন দলীয় বৈঠক হয়, সব কোচেরা আলোচনা করেন, যাতে সবাই (ক্রিকেটাররা) কিছু না কিছু মতামত দেয়। যেকোনো ম্যাচের আগে কিংবা দলীয় বৈঠকে এখানে আসলে সবাইকে কথা বলতে হয়। ব্যাটার, বোলার বলেন সবাইকেই কিছু না কিছু। যেকোনো কিছুই হোক, এক দুই লাইন হলেও টিম মিটিংয়ে আপনাকে বলতে হবে। আসলে আমার কাছে মনে হয় যে সবার ভেতর থেকে একটা দুইটা বিষয় যে আসে, অনেক সময় দলের কাজে লাগে। অথবা আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। অনেক ছোট কথা হলেও সেখানে অনেক বড় কিছু থাকতে পারে। তো আমার কাছে মনে হয়, এটা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। সবাই আসলে কথা বলার অভ্যাসটা গড়ে তুলছে। আমার কাছে মনে হয় সংস্কৃতিটা পরিবর্তন হচ্ছে।
প্রশ্ন: নিকট ভবিষ্যতে টেস্ট খেলার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী?
তানজিদ: যদি এখনো সাদা বলে খেলা বেশি, সাদা বলেই মূলত মনোযোগ থাকছে। আমি যখনই সুযোগ পাই, জাতীয় লিগ খেলি। লাল বলের ক্রিকেট খেলতে আমার ভালো লাগে। যদি কখনো সুযোগ আসে, অবশ্যই লাল বলের ক্রিকেটও খেলতে চাই। তার জন্য আমাকে বেশি পরিশ্রম এবং আরও বেশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। কঠোর পরিশ্রম করে যাব। যদি আল্লাহ চান এবং আমি লাল বলে রান করতে থাকি, তাহলে ইনশা আল্লাহ অবশ্যই খেলব টেস্ট।
প্রশ্ন: বিপিএলে সরাসরি চুক্তিতে না গিয়ে নিলামে উঠলে কি বেশি দাম পেতেন বলে মনে হয়?
তানজিদ: যেটা পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। নাবিল গ্রুপকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কারণ, তারা আমাকে সরাসরি সাইনিংয়ে রেখেছে (রাজশাহী)। অনেক ভালো একটা ভারসাম্যপূর্ণ দল হয়েছে। যেখানে শান্ত ভাই, মুশি ভাইয়ের মতো ক্রিকেটার আছেন। অনেক অভিজ্ঞতাপূর্ণ এবং কিংবদন্তি আমাদের দেশের জন্য। তাদের বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ারও অভিজ্ঞতা আছে। তো আশা করি ভালো কিছুই হবে। নিজ বিভাগের হয়ে এবার খেলছি। কখনো খেলা হয়নি রাজশাহীর হয়ে। তো এটা একটা গর্বের বিষয়। তো দেখা যাক ইনশা আল্লাহ ভালো কিছু করার চেষ্টা করব।
